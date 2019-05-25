Haftanın fotoğrafları (24 Mayıs 2019)

1 Gelecek nesiller de oynayabilsin diye yıllardır topaç yapıyor

Türkiye'de unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyuncağı topacın ustalarından Ekrem Demirbaş, yurdun dört bir yanında kültürel etkinliklere katılarak bu kültürü yaşatmaya çalışıyor. ( Mustafa Bikeç - Anadolu Ajansı )







2 "Erciyes-2019 Tatbikatı"

Kayseri'de konuşlu 1. Komando Tugay Komutanlığınca gerçekleştirilen ve gece başlayan "Erciyes-2019 Tatbikatı" hava indirme operasyonuyla sona erdi. Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı komando tugayları arasında hava indirme harekatı yeteneğine sahip olan, bunu Kıbrıs Barış Harekatı'nda icra eden ve terörle mücadele operasyonlarında görev alan 1. Komando Tugay Komutanlığınca düzenlenen tatbikat, İncesu ilçesi yakınlarındaki Şehit Teğmen Hasan Bak Atma ve Atlama Sahası'nda yapıldı. ( Sercan Küçükşahin - Anadolu Ajansı )







3 Çıldır Gölü göçmen kuşlarla şenlendi

Ardahan-Kars sınırında yer alan ve kışın üzerinde Eskimo usulü balık avcılığı ile atlı kızakla gezinti yapılan Çıldır Gölü'ne yavrulama dönemi dolayısıyla göçmen kuşlar gelmeye başladı. ( Günay Nuh - Anadolu Ajansı )







4 Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, 2018-2019 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray teknik direktörü Fatih terim maç sonu büyük sevinç yaşadı. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )







5 Endonezya'da seçim sonucu karşıtı gösteride arbede

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, devlet başkanlığı seçim sonuçlarına itiraz amacıyla Seçim Denetleme Kurumu önünde toplanan eylemciler ile kalabalığı dağıtmak isteyen polis arasında çatışma çıktı. Güvenlik güçleri bazı göstericileri gözaltına aldı. ( Eko Siswono Toyudho - Anadolu Ajansı )







6 72nd Cannes Film Festival, Once Upon A Time... In Hollywood Photocall

72. Cannes Film Festivali çerçevesinde düzenlenen 'Once Upon A Time... In Hollywood' filminin photocall etkinliğine ABD'li aktörler Brad Pitt (solda) ve Leonardo DiCaprio (sağda) da katıldı. ( Mustafa Yalçın - Anadolu Ajansı )







7 Gençler Anıtkabir'de buluştu

CHP Ankara İl Başkanlığınca, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Ankara'nın 25 ilçesinden gençler Anıtkabir'de buluştu. Ellerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Bütün ümidim gençliktedir." yazılı sözü bulunan pankart ile Anıtkabir'in Anadolu Meydanı kapısına yürüyen gençler, burada 10'uncu Yıl Marşı'nı seslendirdi. ( Binnur Ege Gürün - Anadolu Ajansı )







8 Dünyanın en büyük dinozor sergisi

Çin'in en büyük kenti Guangzhou'da dünyanın en büyük dinozor sergisi düzenlendi. İlk olarak Amerikan Doğa Tarihi Müzesi tarafından düzenlenen sergi, dinozorların biyolojik sırlarını ve popülasyonunun Dünya üzerinde nasıl çoğaldığını anlamaya yardımcı oluyor. ( Stringer - Anadolu Ajansı )









9 Zahmeti çok, kazancı bol lezzet: Firik

Hatay'da, tarlalarda yaşken toplanarak odun ateşinde ütülen buğday başaklarının kurutulduktan sonra tanelerine ayrılmasıyla elde edilen firik, zahmetli ve zorlu bir işlemin ardından tüm lezzetiyle sofralardaki yerini alıyor. Yapımı yılın sadece belirli bir döneminde gerçekleşen ve meşakkatli süreçlerde işlenen firik, UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'da, sofraların vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Hatay'ın merkez Antakya ilçesine bağlı Tanışma Mahallesi'ndeki çiftçiler de tüm yıl bekledikleri mayıs ayında zorlu süreçler sonucunda firikleri hazırlıyor. ( Lale Köklü - Anadolu Ajansı )







10 Gençlerbirliği - Adana Demirspor

Spor Toto 1. Lig'in 34. ve son haftasında Gençlerbirliği ile Adana Demirspor takımları, Eryaman Stadı’nda karşılaştı. Gençlerbirliği, gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de mücadele etme hakkı elde etti. Gençlerbirliği oyuncuları kupasını aldı. ( Ali Balıkçı - Anadolu Ajansı )









11 "Dokuzuncu gezegen"de sıra dışı bahar

Van'ın Bahçesaray ilçesinde uzun süren kış nedeniyle "dokuzuncu gezegen" olarak adlandırılan bölgede, doğanın canlanmasıyla birçok böcek türü de kendini kar üstünde göstermeye başladı. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )







12 Ünlü ressamların eserlerini canlandırdılar

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Görsel Sanatlar Öğretmeni Sevda Eren'in geri dönüşüm malzemeleriyle yaptığı tablolarda, ünlü ressamların eserlerinde yer alan karakterleri canlı model kullanarak yansıtması büyük ilgi gördü. Öğrencilerden (üst sıra soldan, sağa) Meryem Yoltay "Johannes Wermer'in İnci Küpeli Kız" isimli portresini, Kadir İleri "Van Gogh'un portre çalışmasını", Zelal Utkudağ "Nuri İyem'in portre çalışmasını", Eyüp Gönültaş "Picasso'nun portre çalışmasını", Ezel Dindar "Frida Kahlo'nun portresini", (orta sıra soldan, sağa) Sercan Pirol "Van Gogh'un portre çalışmasını", Berfin Yelmen "Saip Tuna'nın portre çalışmasını", Rüya Batuk "Nuri İyem'in portre çalışmasını" Furkan Kenco "Salvador Dali portresini" Edanur Biltek "Nuri İyem'in portre çalışmasını", (alt sıra soldan, sağa) Sudenur Masdar "Nuri İyem'in portre çalışmasını", Mertcan Ayaz "Picasso'nun portre çalışmasını", Hilanur Kınay "Nuri İyem'in portre çalışmasını", Fatma Berre Ballikaya "Mihri Müşfik'in portre çalışmasını", Şevval Tunç da "Johannes Wermer'in İnci Küpeli Kız" isimli eserlerini canlandırdı. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )











13 Kazakistan'da günlük yaşam

Coğrafyası Doğu Avrupa ve Orta Asya'ya yayılan Kazakistan, topraklarının yüzölçümü bakımından dünyanın en büyük 9. ülkesi olma özelliğini taşıyor. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden (SSCB) bağımsızlığını 1991 yılında kazanan Kazakistan petrol, uranyum, demir ve altın gibi yer altı kaynakları bakımından zengin ülkeler arasında bulunuyor. Kazakistan'da Kazakça ile birlikte Rusça da ana dil olarak konuşuluyor. Kazakların geleneksel kültüründe yer alan keçe çadırlar günümüzde de kullanılıyor. Çadırın kurulumu ise yoğun emek istiyor. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )







14 ABD Kongresinde "Cemal Kaşıkçı'yı anma etkinliği"

ABD Kongresinde "Cemal Kaşıkçı'yı anma etkinliği" düzenlendi. Programa Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'daki haksızlıklara ve insan hakları ihlallerine karşı ses çıkardığı için öldürüldüğünü savunan Temsilciler Meclisi Milletvekili Adam Schiff (solda) ile Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz (sağda) de katıldı. ( Yasin Öztürk - Anadolu Ajansı)







15 New Haven'daki Müslüman ve gayrimüslimler kundaklanan Camii için kenetlendi

ABD'nin Connecticut eyaletinde bulunan Diyanet Camii'nin geçen pazar günü kundaklanmasının ardından, bölgedeki Müslüman ve gayrimüslim toplum camiye destek vermek için kenetlendi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kundaklanan New Haven Diyanet Camii'nde yetkililerin çalışmaları devam ederken, camii cemaati ve yerel halk dayanışma etkinliğinde bir araya geldi. ( Atılgan Özdil - Anadolu Ajansı )







16 Gelincik çiçeklerinden görsel şölen

Türkiye'nin en yüksek noktası Ağrı Dağı, eteklerinde açan gelincik çiçekleri ve zirvesindeki kar manzarası ile güzel görüntü oluşturdu. ( Hüseyin Yıldız - Anadolu Ajansı )

17 Somalili çocuklar TDV'nin dağıttığı balon ve şekerlerle sevindi

Somali'de kısıtlı imkanlarla yaşam mücadelesi veren ailelerin çocukları, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından dağıtılan balon ve şekerlerle mutlu oluyor. Ramazan ayı dolayısıyla bölgede yardım çalışmalarında bulunan TDV, Kabasa ve Qasali kamplarındaki 5 bin çocuğa şeker ve balon dağıttı. ( Cem Genco - Anadolu Ajansı )







18 Fenerbahçe Beko – Anadolu Efes

Türk Hava Yolları (THY) Avrupa Ligi Dörtlü Final turnuvası yarı final maçında, Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes takımları İspanya’nın Vitoria-Gasteiz kentindeki Fernando Buesa Arena'da karşılaştı. Karşılaşmada, Anadolu Efes takımının basketbolcusu Adrien Moerman (önde) rakipleri ile mücadele etti. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )







19 72. Cannes Film Festivali

72'inci Cannes Film Festivali kapsamında 'Dolor y Gloria' (Pain and Glory) filminin gösterimi yapıldı. Gösterime, Hint oyuncu Deepika Padukone da katıldı. ( Mustafa Yalçın - Anadolu Ajansı )







20 Doğu'nun yıldızı milli atletin hedefi "yüksek"lerde

Bingöl'de atletizm antrenörü dayısı tarafından keşfedilen, yüksek atlamada 3 kez Türkiye şampiyonluğu elde eden, uluslararası müsabakalardan da dereceyle dönen 17 yaşındaki milli atlet Bedirhan Alpağu'nun hedefi bu başarılarını olimpiyat şampiyonu olarak taçlandırmak. ( Abdullah Çelik - Anadolu Ajansı )









21 İlk adımla başlayan büyük yürüyüş 100. yılında

Mondros Mütarekesi'nin ülkenin üzerine karabasan gibi çöktüğü bir dönemde, 16 Mayıs'ta "Bandırma Vapuru" ile "Milli Mücadele" için yola çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919'da ayak bastığı Samsun, bir milletin kaderini değiştiren tarihi olayda ilk adımın atıldığı yer olmanın gururunu yaşıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'dan Havza'ya gidişi temsili makam aracı ve bal mumu heykeli ile 19 Mayıs 1919 ruhu yaşatılıyor. ( İlyas Gün - Anadolu Ajansı )







22 Kasımpaşa - Atiker Konyaspor

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta maçında Kasımpaşa ile Atiker Konyaspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda Kasımpaşalı futbolcu Karim Hafes (solda) ile Atiker Konyasporlu oyuncu Nejc Skubic (sağda) mücadele etti. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )







23 Muğla'da deniz keyfi

Muğla'da yerli ve yabancı turistler, mayısta denize girmenin keyfini yaşadı. Fethiye ilçesinde de sıcak havayı fırsat bilenler sahillere ilgi gösterdi. Bazı turistler, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu ile Belcekız plajlarında denize girip, kumsalda güneşlendi. ( Ali Rıza Akkır - Anadolu Ajansı )







24 Samsun'da 1919 metrelik Türk bayrağı açıldı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla kentte yürüyüş düzenlendi. ( Recep Bilek - Anadolu Ajansı )

25 Moskova'nın Kolomenskoye parkı

Rusya'nın başkenti Moskova'da hava sıcaklığı 25 dereceyi geçince vatandaşlar ve tatilciler Kolomenskoye Park'nda haftasonu tatilini güneşlenerek ve yürüyüş yaparak geçirdi. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )









26 "Gökyüzündeki gözler" düşmana korku veriyor

Van'ın Muradiye ilçesinde Türkiye'nin 3 bin 100 rakımlı en yüksek ikinci hava radar üssünde görev yapan Mehmetçik, gökyüzünden gelebilecek her türlü tehdidi tespit etmek için 7 gün 24 saat nöbet tutuyor. Erzurum Hava Radar Mevzi Komutanlığına bağlı Pirreşit Hava Radar Kıta Komutanlığında görevli Mehmetçik, yılın 9 ayının karlı geçtiği sorumluluk bölgesinde adeta kuş uçurtmuyor. NATO'ya deklare edilen ve son teknolojiyle donatılan radar üssünde gökyüzünü kontrol eden Mehmetçik, havadan gelebilecek her türlü tehdide müdahale edilmesine imkan sağlıyor. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )







27 Ramazan davulu geleneğini oğluyla birlikte sürdürüyor

Filistinli İbrahim el-Karnavi, ramazan davulu geleneğini 5 yaşındaki oğlu Muhammed ile birlikte yaşatmaya devam ediyor. Karnavi, her gece oğlunu yanına alarak Gazze'nin el-Bureyc Mülteci Kampı sakinlerini sahura kaldırıyor. ( Hassan Jedi - Anadolu Ajansı )







28 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Anıtkabir'de tören düzenlendi. ( Evrim Aydın - Anadolu Ajansı )







29 Adana'da gün batımı

Adana’da Seyhan Nehri üzerinde turların düzenlendiği gondollar gün batımında güzel görüntü oluşturdu. ( Burak Milli - Anadolu Ajansı )

30 Galatasaray'da şampiyonluk sevinci

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, 2018-2019 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaraylı taraftarlar Florya Metin Oktay Tesisleri’ne gelerek kutlama yaptı. ( Ahmet Bolat - Anadolu Ajansı )







31 New York'ta Ay

ABD'nin New York eyaletindeki 42. Cadde üzerinde yükselen Ay güzel görüntü oluşturdu. ( Atılgan Özdil - Anadolu Ajansı )







32 Düğün çiçekleri Ovacık'ı sarıya boyadı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde ilkbaharda açan ve doğayı sarıya boyayan düğün çiçekleri, göz alıcı bir güzellik sunuyor. ( Sidar Can Eren - Anadolu Ajansı )







33 Endonezya'daki küçük el yazması Kur'an-ı Kerim

Endonezya'nın Batı Java bölgesindeki Bogor kentinde bulunan Jami Daarussalaam Camisi'nde küçük el yazması bir Kur'an-ı Kerim bulunuyor. 5 asırlık olduğu tahmin edilen ve yaldızlı mürekkep ile yazılan Kur'an-ı Kerim 10 milimetrelik bir ebata sahip. ( Eko Siswono Toyudho - Anadolu Ajansı )







34 Doğa ilkbaharla canlandı

Van'da geç gelen ilkbahar ile doğa da farklı tonlara büründü. Havaların ısınmasıyla çiçekler açtı, böcek türleri tabiatı süsledi. Rengarenk tonlara bürünen doğada böceklerin beslenme mesaisi de başladı. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )









35 Ulusal Afro-Kolombiya Günü

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da Ulusal Afro-Kolombiya Günü kutlamaları düzenlendi. Birçok bölgeden halkı ve sanatçıları birleştiren etkinliğe ilgi yoğundu. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )









36 Artvin'de sis

Artvin'de gün içerisinde etkili olan sis, 22 metre yüksekliğindeki Atatürk Heykeli'nin bulunduğu Atatepe ve şehir üzerinde güzel görüntüler de oluşturdu. ( Yusuf Okur - Anadolu Ajansı )







37 Osmanlı geleneği iftar topu, Kudüs'te yaşatılmaya devam ediyor

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi ve çevresinde yaşayan Filistinliler, oruçlarını açmak ve oruca niyet etmek için ezanla birlikte iftar topunu da bekliyor. Mukaddes şehrin sakinleri, Osmanlıdan yadigar bu geleneği, ramazan adetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor. ( Faiz Abu Rmeleh - Anadolu Ajansı )





