Haftanın fotoğrafları (26 Şubat-4 Mart 2021)

Geçtiğimiz hafta neler yaşandı? İşte eğlenceden spora, siyasetten sanata kadar haftaya damga vuran olaylar ve fotoğrafları...

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Anadolu Ajansı 06.03.2021 - 07:02

Konya'da soğuk hava nedeniyle Beyşehir Gölü'nün kıyı kesimlerinin buz tutması, balıkçılara zor anlar yaşattı. Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir'in, Çiftlik, Jandarma Burnu ile Aşk Adası, Çeçen Adası arasındaki kıyı kesimleriyle, İçerişehir ve Çiftlik mahallelerindeki balıkçı limanının çevresi buzla kaplandı. Sıcaklığın eksi derecelerde seyrettiği ilçede balıkçılar, kalın buz parçalarını kırarak göle açılmaya çabaladı. ( Abdullah Coşkun - Anadolu Ajansı )

ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Bahçeşehir Koleji, Pınar Karşıyaka takımı ile karşılaştı. Bir pozisyonda Bahçeşehir Koleji takımı oyuncusu Vladimir Stimac (sağda), Pınar Karşıyakalı oyuncu Onuralp Bitim (solda) ile mücadele etti.(Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )

Rusya'nın başkenti Moskova'da, 2015 yılında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden muhalif politikacı Boris Nemtsov anıldı. Anma törenleri kapsamında bir araya gelenler, Nemtsov'un öldürüldüğü alana çiçek bıraktı. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )

Endonezya'nın Yogyakarta kentindeki Merapi Yanardağı'nda volkanik hareketliliğin arttığı bildirildi. ( Magnus Hendratmo - Anadolu Ajansı )

Edirne'de akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay, Selimiye Camisi ile birlikte güzel görüntüler oluşturdu. ( Gökhan Balcı - Anadolu Ajansı )

Tunus'ta Nahda Hareketinin çağrısına karşılık veren binlerce kişi başkentte, ülkedeki siyasi krizin sona ermesi talebiyle yürüyüş düzenledi. Cumhurbaşkanı Kays Said ile Başbakan Hişam el-Meşişi arasında kabine revizyonu krizi devam ederken Nahda'dan gelen çağrıya binlerce kişi karşılık verdi. ( Yassine Gaidi - Anadolu Ajansı )

ING Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında TOFAŞ ile Galatasaray takımları, karşı karşıya geldi. Galatasaraylı Jefferson (solda), bir pozisyonda TOFAŞlı Simmons (sağda) ile mücadele etti. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) 25. hafta maçında, Getafe ile Valencia takımları Madrid’de karşı karşıya geldi. Karşılaşmada, Getafe takımının futbolcusu Mauro Arambarri (sağda), rakibi Thierry Correia (solda) ile mücadele etti. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )

Dünyanın en büyük sodalı gölü, Türkiye'nin ise en büyük gölü olma özelliğine sahip Van Gölü'nün mavi sularına düşen yakamoz izleyenleri kendine hayran bıraktı. Bazı balıkçılar, havanın kararmasına aldırış etmeden dolunay ve eşsiz yakamoz ışıkları eşliğinde avlanmaya çalıştı. (Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile Göztepe takımları, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşılaştı. Maçta oynanan toplar sık sık dezenfekte edildi. ( Orhan Çiçek - Anadolu Ajansı )

Budistlerin en kutsal günlerinden biri olarak kabul edilen Makha Bucha Günü, Bangkok'taki Dhammakaya Tapınağı'nda kutlandı. Makha Bucha gününde, 1250 kişinin Buda’nın önünde spontane bir şekilde toplanması ve daha sonra Buda’nın öğrencileri olarak aydınlanmaya ulaşmaları anılıyor. Kesişler, tören boyunca dua ediyor. ( Guillaume Payen - Anadolu Ajansı )

Ankara'da kontrollü normalleşme süreci başladı. Yüzde 50 kapasiteyle hizmete başlamasına izin verilen restoranlar gelecek müşterileri için hazırlığa başladı. (Özge Elif Kızıl - Anadolu Ajansı )

Türk Hava Yolları (THY) Avrupa Ligi 26. hafta maçında, Real Madrid ile Zalgiris Kaunas basketbol takımları Madrid'de karşılaştı. Karşılaşmada, Zalgiris Kaunas takımının basketbolcusu Rokas Jokubaitis (sağ 2), rakibi Alberto Abalde Diaz (solda) ile mücadele etti. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )

Van'da yaşayan İranlı heykeltıraş Ali Motei'nin hurdacılardan topladığı malzemelerle yaptığı tek tekerlekli motosiklet, görenleri şaşırtıyor. İran'dan 2007'de ayrılarak Irak'a giden Motei, orada 9 yıl kaldıktan sonra Türkiye'ye geldi. Van'a yerleşen Motei, hurda demirleri sanat eserine dönüştürüyor. İskele Caddesi'nde kurduğu küçük bir atölyede sanatını icra eden Motei, izlediği bilim kurgu filminde gördüğü tek tekerlekli motosikletin benzerini yapmaya karar verdi. Bunun için hurdacılardan gerekli malzemeleri temin eden Motei, sağlam bir motosiklet satın alarak motor aksamını kullandı. Borudan yaptığı büyük çemberi lastikle kaplayıp motora bağlayan Motei, 4 ayda tamamladığı motosikletin test sürüşlerini Van Gölü sahilinde, trafiğe kapalı alanlarda yaptı. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

Türkiye'nin muz üretiminin geçen yıl 32,8 artarak 728 bin tona ulaşmasında, devletin ithal muza uyguladığı vergi, üreticilere sağladığı sübvansiyonlu tarım kredisi, örtü altı tarım destekleri ve hibelerle seraların genişletilmesi etkili oldu. Muz üretimi için mikroklima özelliği ve coğrafi konum avantajıyla öne çıkan Anamur ve Bozyazı ilçelerinde her geçen yıl seraların genişlemesi, üretime önemli katkı sunmaya başladı. Söz konusu ilçelerde hasat devam ediyor. ( Mustafa Ünal Uysal - Anadolu Ajansı )

Adıyaman'ın Kahta sınırları içerisine bulunan UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı, kar temizleme çalışmalarının bitirilmesiyle birlikte turizm sezonunu açtı. ( İsmail Kaya - Anadolu Ajansı )

Kuzey Makedonya'daki Monstrum Davası'nda açıklanan karara karşı başkent Üsküp'te protesto düzenlendi. Hükümet binasına girmeye çalışan protestoculara polisin izin vermemesiyle arbede yaşandı. ( Abdulbesar Ademi - Anadolu Ajansı )

Ankara'da akşam saatlerinde beliren dolunay güzel görüntüler oluşturdu. ( Metin Aktaş - Anadolu Ajansı )

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, tutuklu bulunduğu cezaevinde açlık grevi yapan 17 Kasım terör örgütü mensubu Dimitri Koufontina için düzenlenen destek gösterisinde arbede yaşandı. ( Ayhan Mehmet - Anadolu Ajansı )

Çanakkale Savaşları esnasında şehit olan askerler anısına yaptırılan Şehitler Abidesi yeni aydınlatma sistemiyle Çanakkale Boğazı'nı farklı renklerde selamlamaya başladı. Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'ndaki Morto Koyu üzerinde bulunan Hisarlık Tepe'de Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybeden 250 bin şehidin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla 250 bin mimari unsur kullanılarak inşa edilen 4 ayaklı yapı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca hazırlanan çalışma kapsamında yenilendi. Bu kapsamda, mevcut aydınlatma sistemi, kumanda kontrol panelleri ile aydınlatma armatürleri değiştirildi. Sisteme asimetrik lensler eklenip farklı renk kombinasyonları oluşturuldu. Böylece daha önce tek renk olarak aydınlatılan dev yapı, farklı renklerle de Çanakkale Boğazı'nı selamlamaya başladı. ( Burak Akay - Anadolu Ajansı )

Tayland'da anayasal reform ve Başbakan Prayut Çan-oça'nın istifası için bir süredir gösteriler düzenleyen hükümet karşıtı protestocu gruplar, polisle çatıştı. ( Stringer - Anadolu Ajansı )

Amerikan Muhafazakar Birliği'nin geleneksel yıllık Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı (CPAC) bu yıl Florida eyaletinin Orlando şehrinde gerçekleştirildi. Konferansın yapıldığı Hyatt Regency Otel'i önünde çok sayıda eski ABD Başkanı Donald Trump destekçisi toplandı. ( Eva Marie Uzcategui Trinkl - Anadolu Ajansı )

Rusya Federasyonu’na bağlı Komi Cumhuriyeti’nin SSCB döneminde madencilik alanında önemli kentlerinden biri olan Vorkuta'nın oblast bölgeleri, SSCB’nin dağılmasından sonra madencilik alanında sıkıntılı günler yaşamaya başladı. Bölgede yaşanan aşırı soğuklar, eksi 50 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı ve işsizlik göçü tetikledi. Bölgede her geçen yıl yaşanan göç, 2013’den sonra bazı yerleşim yerlerini adeta hayalet şehre dönüştürdü. Vorkuta kent merkezine 19 kilometre uzaklıkta Sementnozavodsky bölgesinde de terk edilen apartmanların dairelerinin içi ve dış yüzeyi, katları, merdivenleri ve posta kutularına kadar her noktası buzla kaplandı. ( Maria Passer - Anadolu Ajansı )

Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. ( İbrahim Yaldız - Anadolu Ajansı )

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi ekipleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle engelli bir Filistinliye ait evi 6'ncı kez yıktı. İsrail güçleri, Doğu Kudüs'ün El-İseviyye Mahallesi'ndeki bölgeyi "güvenlik" kordonuna alırken, belediye ekipleri, engelli Hatem Ebu Reyyale'ye (sağda) ait iki daireli binayı yıktı. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )

Ankara'da Anıtkabir gün batımında görüntülendi. ( Ali Balıkçı - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş Futbol Takımı, Malatya'ya geldi. Özel uçakla kente gelen siyah-beyazlılar, Malatya Havalimanı'nda bekleyen takım otobüsüne bindi. Havalimanının önünde bekleyen Başiktaş taraftarları, takım otobüsünü meşalelerle karşıladı. ( Orhan Yoldaş - Anadolu Ajansı )

Ermenistan'da ordunun, istifası için muhtıra verdiği Başbakan Nikol Paşinyan, başkent Erivan'daki Cumhuriyet Meydanı'nda destekçileriyle bir araya geldi. ( Ermenistan Başbakanlığı - Anadolu Ajansı )

Türkiye ile Afganistan arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 100. yıl dönümü dolayısıyla Yavuz Sultan Selim (YSS) Köprüsü, Afganistan Bayrağı renkleri ile ışıklandırıldı. ( Mehmet Eser - Anadolu Ajansı )

Yeni tip coronavirüs (Covid-19) risk değerlendirme haritasına göre, orta riskli iller arasında yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yüz yüze eğitime başlandı. ( Hüseyin Demirci - Anadolu Ajansı )

Yeni tip coronavirüs (Covid-19) risk değerlendirme haritasına göre, yüksek riskli iller arasında yer alan Antalya'da, okul öncesi, ilkokullar ile liselerin 8 ve 12. sınıflarında yüz yüze eğitime başlandı. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'da sabah erken saatlerde volkanik faaliyetler meydana geldi. Sicilya Adası'nda 3 bin 326 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı'nın güneydoğu kraterindeki patlamalar neticesinde dağın eteklerinde 500 metreyi bulan lav akışı gözlendi. Patlamayla birlikte kilometrelerce yüksekliğe ulaşan kül ve dumanlar, Katanya kentinden böyle görüntülendi. ( Salvatore Allegra - Anadolu Ajansı )

THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Anadolu Efes, Rusya'nın CSKA Moskova takımıyla karşılaştı. Bir pozisyonda Anadolu Efesli Bryant Dunston (42), CSKA Moskova oyuncusu Nikita Kurbanov (solda) ile mücadele etti. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )

ABD’de düzenlenen Dünya Boks Birliği (WBA) ve Dünya Boks Konseyi (WBC) süper orta sıklet şampiyonluk maçında Profesyonel Türk boksör Avni Yıldırım (solda), WBA ve WBC süper orta sıklet kemerlerinin sahibi Meksikalı Saul "Canelo" Alvarez (sağda) ile Miami Hard Rock Stadı'nda karşılaştı. ( Ed Mulholland/Matchroom - Anadolu Ajansı )

Emekli astsubay, milli binici ve antrenör Metin Çakır'ın kurduğu atlı spor kulübünce Bursa'daki Uluabat Gölü'nün kıyısında dizlerine kadar suya girebilen atlarla yapılan gezintiler ilgi görüyor. Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde binicilik sporuyla uğraşanların antrenmanlarını yapabildiği ve ziyaretçilerin ata binebildiği tesisler, özellikle Uluabat Gölü Havzası'nda düzenlenen atlı gezinti turlarıyla öne çıkıyor. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Bingöl'de yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşı çalışmalarına devam eden sağlık personeli, köyünden çıkamayan vatandaşlara hizmet vermek için karlı yolları aşıp görevlerini fedakarca yürütüyor. Sağlık ekipleri karlı dağları aşarak, bazen de araçlarını bırakıp metrelerce yol katederek, yaşlıları Covid-19'a karşı korumak için aşı çalışmasını büyük bir öz veriyle yapıyor. Kentin karlı dağlarının eteklerindeki 2 bin 500 rakımlı Yelesen köyüne aşılama çalışmasına giden ekiplerin zorlu yolculuğu drone ile görüntülendi. ( Rıdvan Korkulutaş - Anadolu Ajansı )

Yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınının önlenmesine yönelik Türkiye genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Trabzon, sakin bir gün geçiriyor. ( Hakan Burak Altunöz - Anadolu Ajansı )

Myanmar’da askeri darbe karşıtları tarafından düzenlenen protestolarda polisin açtığı ateşte 4 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Mandalay kentinde bir araya gelen darbe karşıtı göstericiler pankartlar taşıyıp sloganlar atarken, polis göstericilere müdahale etti. ( Stringer - Anadolu Ajansı )

Dünyanın en büyük sodalı gölü, Türkiye'nin ise en büyük gölü olma özelliğine sahip Van Gölü'nün mavi sularına düşen yakamoz izleyenleri kendine hayran bıraktı. Bazı balıkçılar, havanın kararmasına aldırış etmeden dolunay ve eşsiz yakamoz ışıkları eşliğinde avlanmaya çalıştı. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

Kars'ta dondurucu soğukların etkisiyle yüzeyi buzla kaplanan Kars Barajı, gün batımındaki manzarasıyla ziyaretçilerini cezbediyor. ( İsmail Kaplan - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da dolunay ve Galata Kulesi, güzel görüntü oluşturdu. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Çankaya Üniversitesi ile Nesibe Aydın takımları karşılaştı. Bir pozisyonda Nesibe Aydın oyuncusu Özge Karataş (7), Çankaya Üniversitesi oyuncusu Avery Rochelle Warley Talbert (23) ile mücadele etti. ( Hakan Nural - Anadolu Ajansı )

Süper Lig’in 28. haftasında MKE Ankaragücü, Galatasaray ile karşılaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçı takip etti. ( Mustafa Murat Kaynak - Anadolu Ajansı )

Kolombiya'nın Mogotes kentinde halk, yeni tip coronavirüs (Covid-19) gölgesinde günlük yaşamını sürdürüyor. Mogotes Belediyesi, Covid-19'dan etkilenen turizmi yeniden canlandırmak için hazırlıklara başladı. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )

Siirt'te yüzme kursunda tanışan ve milli takım seçmeleri için kulaç atan bedensel engelli Şan Erten (sol) ve Hacı Çağlar (sağ), birbirlerine destekleriyle örnek oluyor. Protez bacak sayesinde yürüyebilen Çağlar, tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşayan arkadaşı Erten'e ihtiyaç duyduğu anda destek olurken, Erten de soyunma odasında Çağlar'ın protez bacaklarını çıkarıyor, bonesini ve gözlüğünü takıyor. ( Fecri Barlık - Anadolu Ajansı )

Mardin'de sığırcık kuşlarının gökyüzünde birlikte uçması güzel görüntüler oluşturdu. Sürü halinde uçan sığırcık kuşları özellikle Mardin - Şanlıurfa karayoluna ve buğday tarlalarına kondu. ( Halil İbrahim Sincar - Anadolu Ajansı )

Kırgızistan'da "5 Mart Milli Ak Kalpak Günü" dolayısıyla düzenlenen geçit töreninde geleneksel kıyafetlerin tanıtımı yapıldı. Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı, başkent Bişkek'teki Ala-Too Meydanı'nda "5 Mart Milli Ak Kalpak Günü" etkinlikleri kapsamında kutlama programı organize etti. ( Nezir Aliyev - Anadolu Ajansı )

Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley C Grubu'nda ertelenen Sorgun Belediyespor - Haliliye Belediyespor maçı Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkent Spor Salonunda yapıldı. ( Raşit Aydoğan - Anadolu Ajansı )

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, “Hayat Kurtarma Hareketi” kapsamında, Avcılar’da kentsel dönüşüm çalışmalarını başlattı. ( Elif Öztürk - Anadolu Ajansı )

Kontrollü normalleşme kararı sonrası Ankara'da havanın da güzel olmasını fırsat bilen gençler soluğu parklarda aldı. Sincan'daki Lale Meydanı'nda toplanan bir grup genç paten ve bisiklet sürerek keyifli zaman geçirdi. ( Evrim Aydın - Anadolu Ajansı )

İzmir'de gün batımında güzel görüntüler oluştu. Güneşli bir havanın hakim olduğu kentte, İzmir Körfezi üzerinden batan güneş, Karşıyaka ilçesindeki sahil yolunda renkli görüntüler oluşturdu. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )

Kış mevsiminde Ege'nin kıyı kesiminde şiddetli sağanaklar görülmesine rağmen bölge genelinde yağışların ortalamanın altında kalması nedeniyle Gediz Nehri Havzasındaki barajlarda beklenen doluluk oranlarına ulaşılamadı. Ege'de verimli tarım arazilerinin bulunduğu Gediz Nehri havzasındaki 7 barajda kullanılabilir su miktarını ifade eden "aktif doluluk oranları" da yağış azlığından payını aldı. Fotoğrafta yüzde 1 doluluk oranına sahip Demirköprü Barajı, yer alıyor. ( Ahmet Bayram - Anadolu Ajansı )

Tunceli'de "baharın habercisi" kuzuların günde iki defa sütle beslenmesi için anneleriyle buluşturulma anı, görenleri etkiliyor. ( Sidar Can Eren - Anadolu Ajansı )

Yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisi, sistemlerinin kurulum, bakım ve onarımının kolaylığı, maliyetini kısa sürede karşılayabilmesi açısından sağladığı avantajlarla öne çıkıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesine ait hafif raylı sistem istasyonlarının enerji ihtiyacının karşılanması için panel kurulumuna başlandı. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Trabzon'da soğuk havada yiyecek arayışında olan martılar, şehir merkezindeki bir apartmanın çatısına vatandaşlar tarafından atılan ekmeklerle beslendi. (Hakan Burak Altunöz - Anadolu Ajansı )

Van'ın Erciş ilçesinde bir kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasına karışan kamyonun kasasında yurda yasa dışı yollarla giren 114 yabancı uyruklu yakalandı. ( Necmettin Karaca - Anadolu Ajansı )

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolar sürdü. Yangon'un meydanlarında toplanan çok sayıda protestocu, güvenlik güçlerinin orantısız şiddetini kınarken gözaltında tutulan seçilmiş hükümet üyelerinin serbest bırakılmasını talep etti. Güvenlik güçleri protestoculara müdahale etti. ( Stringer - Anadolu Ajansı )

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak (fotoğrafta), İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nda bütçe beyanını yapmak üzere başkent Londra'da bulunan Downing Street'deki resmi konutundan ayrıldı. Sunak, kırmızı renkli bütçe çantasını taşırken görülüyor. ( Tayfun Salcı - Anadolu Ajansı )

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), İsrail'in Filistin topraklarında işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturmada yetkili olduğuna karar vermesinin ardından adalet için ümitli olduklarını belirtiyor. Gazze Şeridi'nin doğusundaki İsrail sınırında 30 Mart 2018'de "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlatılan barışçıl eylemlere katıldığı sırada, İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu sol bacağını kaybeden 33 yaşındaki Filistinli Muhammed el-Ahras, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )

Emekli astsubay, milli binici ve antrenör Metin Çakır'ın kurduğu atlı spor kulübünce Bursa'daki Uluabat Gölü'nün kıyısında dizlerine kadar suya girebilen atlarla yapılan gezintiler ilgi görüyor. Yaklaşık 40 dakika süren ve ister tek başına ister grupla çıkılabilen "Atlı Safari Turu"nda ziyaretçiler, göl kıyısında atla gezintinin keyfini çıkarıyor. Turun bir bölümünde atlarla yaklaşık 1 metre derinliğe kadar göl sularının içine giren biniciler, doğal yaşamı at üstünde gözlemleyip manzaranın tadına varıyor. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin gerçek mermi kullanarak müdahale etmesi sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti. Yangon kentinde protestolar devam etti. ( Stringer - Anadolu Ajansı )

Endonezya'da korunma altındaki hayvanları kaçırmaya çalışan kaçakçılar güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Doğu Java eyaletinde yer alan Sidoarjo bölgesindeki Surabaya Tarımsal Karantina Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, göz altına alınan 5 kaçakçıdan 313 sığırcık, 6 Kakadu papağanı, 19 Tanimbar Kakadu papağanı, 285 su kaplumbağası ve 10 Sulawesi siyah güvercinin kurtarıldığı bildirildi. ( Suryanto - Anadolu Ajansı )

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinin ham madde depolama sahasında çıkan yangında 1 kişi yaralandı. Sitedeki tesislerden gelen iş makineleriyle sahadaki malzemelerin uzaklaştırıldığı yangın, 3 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. ( Haluk Satır - Anadolu Ajansı )

Endonezya’nın Güney Sulawesi eyaletindeki Makassar kentinde bulunan 99 Kubbeli Cami, tasarımıyla dikkat çekiyor. ( Zul Kifli - Anadolu Ajansı )

Azerbaycan'da, Nevruz Bayramı'nın sembollerinden kabul edilen "ateş çarşambası" kutlandı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla resmi ve kitlesel Nevruz kutlamalarının yasaklanmasına rağmen Azerbaycanlılar, eski geleneklerinde yer alan "dört çarşambanın" ikincisi olan ve Anadolu'daki cemre inanışına benzer özellikler taşıyan "ateş çarşambası" dolayısıyla mahallelerde yakılan ateşler etrafında bir araya geldi. ( Resul Rehimov - Anadolu Ajansı )

Fransa’da sendikalar, su ve atık yönetimi sektörlerinde faaliyet gösteren Suez şirketinin Veolia şirketine devri nedeniyle protesto gösterisi düzenledi. Veolia şirketinin başkent Paris'teki genel merkezinde toplanan göstericiler, pankartlar taşıyarak slogan attı. ( Julien Mattia - Anadolu Ajansı )

ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesinde Ay, şehrin simge yapılarından Empire State Binası ile güzel görüntü oluşturdu. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle kırağı oluştu. ( Hüseyin Demirci - Anadolu Ajansı )

İzmir'in Torbalı ilçesi kırsalındaki bir çiftlikte bulunduğu kafesten kurtarılarak doğal yaşam parkında koruma altına alınan aslan yavrusu "Eva", adaptasyon sürecinin ardından buradaki 5 aslanla hayatına devam edecek. İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda koruma altına alınan aslan yavrusuyla veteriner hekim, ziraat mühendisi ve 3 bakıcıdan oluşan ekip ilgileniyor. Hayvanın bakımıyla yakından ilgilenen doğal parkın görevlileri, doğal özelliklerini kaybetmemesi için özel çaba sarf ediyor. ( Halil Fidan - Anadolu Ajansı )

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