Haftanın fotoğrafları (27 Aralık-3 Ocak 2020)

Geçtiğimiz hafta neler yaşandı? İşte eğlenceden spora, siyasetten sanata kadar haftaya damga vuran olaylar ve fotoğrafları...

Anadolu Ajansı 04.01.2020 - 09:31





İstanbullular ve turistler, yeni yılı havai fişek ve ışık gösterileriyle karşıladı. İzleyiciler deniz yüzeyine kurulan platformdan yapılan havai fişek ve ışık gösterisi ile Büyük Mecidiye Camisi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü manzarasıyla yeni yıla "merhaba" dedi. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )

Kırklareli'nde üç gündür aralıklarla devam eden kar, Istranca ormanları ile bölgedeki Balkan köylerini beyaza bürüdü. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı )

Marathon Masters Kış Kupası Açık Su Yüzme Şampiyonası’nın ikincisi İzmir'in Menderes ilçesindeki Özdere sahilinde tamamlandı. Özdere'deki bir turistik tesiste düzenlenen şampiyonada yüzücüler su sıcaklığının 17,9 derece, hava sıcaklığının ise 8 derece olması nedeniyle uluslararası kurallar gereği koruyucu giysiyle suya girdi. Katılımcıların yaklaşık yarısının kadınlardan oluştuğu şampiyonada yüzücüler soğuğa aldırmadan madalya için kulaç attı. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )

Düzce'de düzenlenen farkındalık etkinliğinde, sokağa terk edildikten sonra sahiplenilmiş, bir kısmı engelli kediler "güzellik"te yarıştı. Sahibi tartından sokakta bulunarak sahiplenilen "Kül" kalabalığı görünce ürkek tavırlar sergiledi. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Sarıçam ormanlarının içinden geçen Doğu Ekspresi'nin görüntüsü objektife yansıdı. ( Hüseyin Demirci - Anadolu Ajansı )

Yemen'in güneyinde yer alan Taiz kentindeki Merkez Hapishanesi'nde tutulan Afrikalı düzensiz göçmenler, daha iyi bir yaşam umuduyla geride bıraktıkları vatanlarına dönmek istiyor. Yasa dışı yollarla Yemen'e girdikleri için yakalanan göçmenler, yaklaşık 3 aydır Taiz'in batısındaki Ed-Dabbab bölgesinde yer alan hapishanedeki ıslah koğuşlarında tutuluyor. ( Abdulnaser Alseddik - Anadolu Ajansı )

İdlib'de Rusya, Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların saldırılarına ara vermesine rağmen Türkiye sınırına 3 günde 47 bin sivil daha göç etti. İdlib'deki kampların dolması, yeni çadır kurulacak alanın ve altyapının bulunmaması ve yardımların azalması nedeniyle binlerce sivil sığınacak yer bulmakta güçlük çekiyor. Türkiye sınırına yakın Harbanuş köyüne göç eden aileler, soğuk kış şartlarıyla mücadele ediyor. ( Muhammed Said - Anadolu Ajansı )

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde su menfezine düşen otomobilin sürücüsü ve 11 aylık bebeği yaralandı. ( Murat Ataseven - Anadolu Ajansı )

İdlib'de Rusya, Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların saldırıları azalmasına rağmen Türkiye sınırına son 48 saatte yaklaşık 20 bin sivil daha göç etti. İdlib'deki kampların dolması, yeni çadır kurulacak alan ile altyapının bulunmaması ve yardımların azalması nedeniyle binlerce sivil sığınacak yer bulmakta güçlük çekiyor. Yağmur nedeniyle sular altında kalan Sarmada ilçesi yakınlarındaki Sarut kampı, AA tarafından görüntülendi. ( Mehmet Burak Karacaoğlu - Anadolu Ajansı )

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler 29'uncu gününe girdi. Grevler nedeniyle Paris'te ve çeşitli kentlerde sağlık, kamu ve ulaşım hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşanıyor. ( Julien Mattia - Anadolu Ajansı )

Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası, Ankara Ümitköy Spor Kompleksinde gerçekleştirildi. Şampiyonada, Vizyon Buz Sporları Kulübü adına yarışan Bengisu Yağlıdere de performans sergiledi. ( Metin Aktaş - Anadolu Ajansı )

Kar yağışının ardından beyaza bürünen Bolu Dağı Düzce kesiminde kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu. Dağları kaplayan beyaz örtü, drone ile havadan görüntülendi. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da, kuzey yönünden aralıklarla fırtına şeklinde esen rüzgar etkili olurken, şehit hatları vapurlarında herhangi bir aksama olmadı. ( Erhan Elaldı - Anadolu Ajansı )

Filistinliler, 2020 yılına saatler kala Gazze sahiline gelerek, 2019’un son gün batımını izleyip burada vakit geçirdi. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )

İstanbul Zeytinburnu'nda bir tekstil fabrikasında çıkan ve bitişikteki başka bir fabrikaya sıçrayan yangın, maddi hasara neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. ( Serhat Çağdaş - Anadolu Ajansı )

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde yaşayan 77 yaşındaki Filistinli Lütfiye en-Neccar, 30 yıldır ailesinin geçimini toprak fırın yaparak sağlıyor. Yol kenarındaki tezgahında çamur, çimento ve saman kullanarak toprak fırın yapan Neccar, güvenli bir atölyeye sahip olmayı diliyor. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 17. haftasında Yukatel Denizlispor ile Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda MKE Ankaragücü'nden William Faty (sağda) rakibi ile mücadele etti. ( Erçin Top - Anadolu Ajansı )

Bolu Dağı'nda etkili olan kar yağışının ardından D-100 kara yolu çevresi beyaz örtüyle kaplandı. Yol kenarlarındaki dinlenme tesislerinde bulunan hayvanlar da kar yağışının ardından bölgede gezinti yaptı. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )

ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesinde, gün doğumu sırasında gökdelenlerin üzerinde yükselen güneş ışıkları güzel görüntüler oluşturdu. ( Lokman Vural Elibol - Anadolu Ajansı )

Yurt genelinde kar yağışı etkili olurken İzmir'de sonbahar manzaraları yaşanıyor. Karşıyaka ilçe merkezine 23 kilometre uzaklıktaki Karagöl Tabiat Parkı'nda gölü çevreleyen kızılçam, karaçam ve söğüt ağaçları, doyumsuz bir manzara sunuyor. Kentin sayfiye yerlerinden Yamanlar Dağı'nda bulunan Karagöl'de yaşayan hayvanlar ise güneşli bir günün tadını çıkarıyor. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )

Bolu Dağı'nda etkili olan kar yağışının ardından D-100 kara yolu çevresi beyaz örtüyle kaplandı. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )

İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni yıl dolayısıyla, "London Eye" (Londra'nın Gözü) çevresinde havai fişek gösterilerisi düzenlendi. ( Vickie Flores - Anadolu Ajansı )

Hindistan'ın Güney Delhi bölgesindeki Shaheen Bagh'da, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası'na karşı oturma eyleminin devam ettiği alanda bir araya gelen göstericiler, yılbaşına burada girdi. ( Javed Sultan - Anadolu Ajansı )

Şili'nin başkenti Santiago'da insan haklarının savunulmasında süreklilik ve yeni bir anayasa talebiyle gösteri düzenlendi. Güvenlik güçleri gösteriye müdahale etti. ( Cristobal Venegas - Anadolu Ajansı )

Sakarya'da kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorlanan martılar, vatandaşların balkonlara bıraktıkları ekmekleri yiyebilmek için birbirleriyle mücadele ediyor. ( Uğur Subaşı - Anadolu Ajansı )

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor ile karşılaştı. Galatasaraylı Taylan Antalyalı (48) attığı gol sonrası sevinç yaşadı. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )

Filistinliler, 2020 yılına saatler kala Gazze sahiline gelerek, 2019’un son gün batımını izleyip burada vakit geçirdi. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )

Fransa'nın başkenti Paris, 2020'ye Champs-Elysees Caddesi'nde düzenlenen havai fişek ve ışık gösterileriyle girdi. Paris'in önemli simgelerinden Champs-Elysees Caddesi'nde düzenlenen yeni yıl kutlamalarına yaklaşık 300 bin kişi katıldı. Caddede bulunan Zafer Takı Anıtı'nda yapılan havai fişek ve ışık gösterilerinde çeşitli temalar kullanıldı. Caddede yığılmayı engellemek için büyük ekranlar kuruldu. ( Zakaria Abdelkafi - Anadolu Ajansı )

Esed rejimi, yeni yılın ilk gününde İdlib'in güneyindeki Serakib ilçesine bağlı Sermin beldesinde yer alan Selame Abbud okulunu, misket füzesiyle hedef aldı. Fotoğrafta iddia edilen misket bombasının şarapnel parçaları okulun bahçesinde görünüyor. ( Izeddin Idilbi - Anadolu Ajansı )

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aleti kategorisinde altın madalya kazanarak büyükler kategorisinde Dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk milli sporcu olan İbrahim Çolak, AA muhabirine 2019 yılını değerlendirdi. Çolak, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın hazırlıklarını yaptığı antrenmanlarla sürdürüyor. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )

Fetih Hareketinin kuruluşunun 55'inci yıl dönümü münasebetiyle, Gazze kentinde toplanan yüzlerce Filistinli, kutlama etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılan Filistinliler, Fetih Hareketi bayrağı taşıdı. ( Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )

Yemen'in güneyinde yer alan Taiz kentindeki Merkez Hapishanesi'nde tutulan Afrikalı düzensiz göçmenler, daha iyi bir yaşam umuduyla geride bıraktıkları vatanlarına dönmek istiyor. Yasa dışı yollarla Yemen'e girdikleri için yakalanan göçmenler, yaklaşık 3 aydır Taiz'in batısındaki Ed-Dabbab bölgesinde yer alan hapishanedeki ıslah koğuşlarında tutuluyor. ( Abdulnaser Alseddik - Anadolu Ajansı )

Almanya'nın başkenti Berlin'de, yeni yıl dolayısıyla Brandenburg Kapısı'nın önündeki meydanda havai fişek gösterisi düzenlendi. ( Abdulhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )

Hakkari'de 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Yaylası'ndaki kayak merkezinde, son günlerde etkili olan kar yağışıyla sezon açıldı. Son yağışlarla kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu, şehir merkezine 12 kilometre mesafedeki merkeze gelen vatandaşlar, kayak takımları, snowboard ve kızakla kaymanın keyfini yaşadı. ( Sayim Harmancı - Anadolu Ajansı )

Irak'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi yanlısı göstericiler, ABD yönetiminin Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugayları'na düzenlediği saldırıyı başkent Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği önünde protesto etti. Göstericiler, ABD Büyükelçiliği binasına zarar verdi. ( Murtadha Sudani - Anadolu Ajansı )