Haftanın fotoğrafları (27 Eylül-3 Ekim)

Dünya genelinde maddi kazanç ve eğlence amacıyla hayvan hakları savunucularının itirazlarına rağmen bir çok hayvan gösterilerde kullanılıyor. Hayvanları Koruma Günü olarak belirlenen 4 Ekim’de hayvan haklarına dikkat çekilmeye çalışılıyor. Hayvan hakları savunucularının en çok tepki gösterdikleri konulardan biri de hayvanların sirk gösterilerinde kullanılmaları. Dünyanın birçok yerinde hayvanlar, maddi kazanç ve eğlence amacıyla doğal yaşamlarından uzaklaştırılıp çeşitli gösterilere dahil ediliyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 'Crazy Dreamers' isimli sirk gösterisinde de pek çok hayvan bu amaca yönelik kullanılıyor.

( Vladimir Shtanko - Anadolu Ajansı )