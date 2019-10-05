Haftanın fotoğrafları (27 Eylül-3 Ekim)
Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı, eğlenceden spora, siyasetten sanata kadar haftaya damga vuran fotoğraflarını derledi. İşte geçtiğimiz haftaya damga vuran kareler...
-
1
Edirne'de etkili olan sis nedeniyle başta Selimiye Camisi olmak üzere kentteki pek çok tarihi yapının muhteşem görüntüsü adeta büyüledi. ( Salih Baran - Anadolu Ajansı )
-
2
16. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali kapsamında, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından sema ayini icra edildi. ( Abdullah Coşkun - Anadolu Ajansı )
-
3
Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında OGM Ormanspor ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı. Anadolu Efesli oyuncu Bryant Dunston (sağda), bir pozisyonda OGM Ormansporlu basketbolcu Elmedin Kikanovic (solda) ile mücadele etti.
( Esra Bilgin - Anadolu Ajansı )
-
4
Bursa'daki Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığında, 2019-2020 eğitim öğretim yılında intibak eğitim safhasını tamamlayan bin astsubay adayı öğrenci ant içti.
( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )
-
5
Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyindeki Eş-Şaab bölgesinde toplanan göstericiler, "yolsuzluk ve işsizliğe çözüm bulamadığı ve kamu hizmetlerindeki yetersizlik" nedeniyle hükümeti protesto etti. Göstericiler, lastik yakarak bölgedeki bazı yolları kapattı.
( Murtadha Sudani - Anadolu Ajansı )
-
6
Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 10. Sea To Sky Enduro Yarışları'nın üçüncü gününde sporcular kanyon etabında mücadele etti.
( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
-
7
Gazeteci Cemal Kaşıkçı, vefatının 1. yılında katledildiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde düzenlenen etkinlikle anıldı. Düzenlenen programın ardından konsolosluğun önünde yer alan yeşil alanda Cemal Kaşıkçı'nın ismi, doğum ve ölüm tarihlerinin yazılı olduğu anıtın açılışı gerçekleştirildi.
( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )
-
8
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Orhan Cemal Fersoy İlkokulu'nda yaya geçidi nöbetlerine katıldı.
( Binnur Ege Gürün - Anadolu Ajansı )
-
9
Konya'nın Karapınar ilçesine 9 kilometre uzaklıkta bulunan ve "dünyanın nazar boncuğu" olarak nitelendirilen Meke Gölü, gündüz olduğu kadar geceleri de fotoğrafçıların ilgisini çekiyor. Gölün gece karanlığında gökyüzü ve yıldızlarla buluşması güzel görüntüler oluşturdu.
( Yavuz Görür - Anadolu Ajansı )
-
10
UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Beşiktaş ile İngiltere'nin Wolverhampton Wanderers takımı Vodafone Park'ta karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaşlı Caner Erkin (88) ile Wolverhampton oyuncusu Traore (solda) mücadele etti.
( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )
-
11
Asfat ile Airbus arasında imzalanan "A400M Uçakları Retrofit Sözleşme Töreni" Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın katılımıyla Kayseri 12'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda gerçekleştirildi.
( Sercan Küçükşahin - Anadolu Ajansı )
-
12
Somalili polisler, Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında terörle mücadele eğitiminden geçiriliyor. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinesinde, İçişleri Bakanlığı ile Somali İç Güvenlik Bakanlığı arasında imzalanan anlaşma kapsamında Türkiye'ye davet edilen bir grup Somalili polise mayın, mühimmat ve el yapımı patlayıcı konularında kurs veriliyor.
( Evren Atalay - Anadolu Ajansı )
-
13
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan iki kardeş, biri mavi diğeri kahverengi olan gözleriyle dikkati çekiyor. Suat (36) ve Esra Selman (28) çiftinin ilk çocuğu Mehmet Selman'ın (11) gözlerinin ayrı renklerde olduğu doğumundan birkaç ay sonra ailesi tarafından fark edildi. Bir gözü mavi diğeri kahverengi olan Mehmet Selman'ın kardeşi Kerem Selman (4) da tıpta "heterokromi" olarak bilinen bu özellikle dünyaya geldi.
( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )
-
14
Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından bu yıl 17’ncisi düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası, Katar'ın başkenti Doha'da devam ediyor. Şampiyonayı izlemeye gelen taraftarlar, mücadeleleri dikkatle takip etti.
( Serhat Çağdaş - Anadolu Ajansı )
-
15
Düzce'de yaz aylarında değişen doğası ve açan çiçekleriyle nesillerdir yaylak-kışlak kültürünü sürdüren misafirlerini ağırlayan yaylalar, sonbaharın renkleri sarı ve kahverengiye büründü. Güzeldere, Pürenli, Hira, Derebalık, Kardüz, Odayeri ve Balıklı yaylalarında renk değişimi yaşanıyor.
( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )
-
16
Gazeteci Cemal Kaşıkçı, vefatının 1. yılında katledildiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde düzenlenen etkinlikle anıldı. Anma etkinliğine, Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz de katıldı.
( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )
-
17
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, A Grubu'nda Fransa'nın Paris Saint-German ekibiyle Türk Telekom Stadı’nda karşılaştı.
( Salih Zeki Fazlıoğlu - Anadolu Ajansı )
-
18
Kars'ın Susuz ilçesindeki Porsuk Çayı'na gelen balıkçılar, gün batımında balık avlamanın keyfini yaşıyor. İlçedeki Porsuk Çayı'na özellikle eşsiz manzaraların ortaya çıktığı gün batımında gelen balık tutkunları, "serpme" olarak tabir edilen ağlarla balık tutuyor. Şehir dışından gelenlerin de uğrak yeri olan çayda balıkçıların balık keyfi gün batımı ile birleşince güzel görüntüler ortaya çıkıyor.
( İsmail Kaplan - Anadolu Ajansı )
-
19
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda, Fransa'nın Paris Saint-German ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaraylı oyuncu Falcao (9), Paris Saint-German oyuncusu Kylian Mbappe (7) ile mücadele etti.
( Emrah Yorulmaz - Anadolu Ajansı )
-
20
Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu 4. Etnospor Kültür Festivali'nin açılışı gerçekleştirildi. Yağlı güreş ve kuşak güreşi müsabakaları yapıldı.
( Emrah Yorulmaz - Anadolu Ajansı )
-
21
Irak'ın başkenti Bağdat'ta toplanan göstericiler, "yolsuzluk ve işsizliğe çözüm bulamadığı ve kamu hizmetlerindeki yetersizlik" nedeniyle hükümeti düzenledikleri protesto gösterilerine devam etti. Göstericiler, lastik yakarak bölgedeki bazı yolları kapattı. Gösterilerde şu ana kadar biri polis 28 kişi öldü, bin 177 kişi yaralandı.
( MURTAJA LATEEF / EPA - Anadolu Ajansı )
-
22
Yangında, patlamada, sel baskınında, trafik kazalarında vatandaşları kurtarmak için kendi canlarını hiçe sayan itfaiye erleri, mesleklerini büyük risk içinde yapan meslek mensupları arasında yer alıyor. Osmanlı döneminde Tulumbacılar Ocağı adıyla kurulan itfaiye teşkilatında çalışan itfaiye erleri, acil durumlarda olay yerine ilk varan ekiplerin başında geliyor.
( Sercan Küçükşahin - Anadolu Ajansı )
-
23
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri devam etti. Gazze'de Han Yunus kentinin doğusundaki İsrail sınırında toplanan Filistinliler, İsrail karşıtı slogan atarak gösteri düzenledi. İsrail güçlerinin müdahalesi üzerine göstericiler, sapanla taş atarak karşılık verdi.
( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )
-
24
UEFA Şampiyonlar Ligi H grubunda CSKA Arena Stadyumu’nda, CSKA Moskova, Espanyol ile karşılaştı. Espanyol oyuncusu Victor Campuzano (solda) gol sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )
-
25
Ankara Gölbaşı'nda, Color Sky 5K "renkli koşu" festivali düzenlendi. Festivale çok sayıda vatandaş katılarak eğlenceli dakikalar yaşadı. ( Metin Aktas - Anadolu Ajansı )
-
26
UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Beşiktaş ile İngiltere'nin Wolverhampton Wanderers takımının karşılaşacağı maç öncesinde sahaya martı girdi.
( Elif Öztürk - Anadolu Ajansı )
-
27
Anadolu Ajansı (AA), Polis Akademisi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğiyle TİKA'nın Muhabir Eğitim Programı (MEP) kapsamında savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen ve İngilizce düzenlenen "17. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" sürüyor. Kursiyerler, Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Özel Harekat Dairesi Başkanlığı'nda da eğitim aldı.
( Metin Aktas - Anadolu Ajansı )
-
28
Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından bu yıl 17’ncisi düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası, Katar'ın başkenti Doha'da devam ediyor. Kadınlar üç adım atlama elemelerinde Litvanyalı atlet Diana Zagainova da yarıştı.
( Serhat Çağdaş - Anadolu Ajansı )
-
29
Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen, 4. Etnospor Kültür Festivali'nin açılışı gerçekleştirildi. Programda Atlı ekipler gösteri yaptı.
( Emrah Yorulmaz - Anadolu Ajansı )
-
30
Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından bu yıl 17’ncisi düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası, Katar'ın başkenti Doha'da devam ediyor. Şampiyonada erkekler 400 metre engelli final yarışında Türk atlet Yasmani Copello da yarıştı.
( Serhat Çağdaş - Anadolu Ajansı )
-
31
Yaklaşık olarak 20 milyon bir nüfus ile Amerika'nın en kalabalık dördüncü eyaleti olan New York, çok sayıda etnik grubu bünyesinde barındırıyor. Eyaletin en büyük şehri olan New York City, eyalet nüfusunun yüzde kırkından fazlasını oluşturuyor.
( Erçin Top - Anadolu Ajansı )
-
32
Uluslararası sivil toplum kuruluşları, düşünce platformları ve insan hakları örgütlerinin, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, katledildiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde yapacağı birinci yıl anma etkinliği için hazırlıklar sürüyor.
( Elif Öztürk - Anadolu Ajansı )
-
33
Tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen Bosna Hersek'te, sonbahar renkleri kendini hissettirmeye başladı. Sonbaharın kahverengi ve sarı renklerine bürünen başkent Saraybosna'daki Vrelo Bosna Milli Parkı'nda, güzel görüntüler oluştu.
( Mustafa Öztürk - Anadolu Ajansı )
-
34
Akciğer kanseri sebebiyle tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında hayatını kaybeden Tarık Ünlüoğlu için, İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahne'de tören düzenlendi. Cenaze törenine katılan sanatçı Zafer Algöz, Ünlüoğlu'nun tabutunu öptü.
( Metin Pala - Anadolu Ajansı )
-
35
Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu 4. Etnospor Kültür Festivali'nin açılışı gerçekleştirildi. Azerbaycan atlı gösteri takımı gösteri yaptı.
( İsa Terli - Anadolu Ajansı )
-
36
Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda 3. ayak yarışları, Karabük'te başladı. Ekipler, 8,40 kilometre uzunluğundaki ikili kalkış formatındaki seyirci etabında, doğal engeller ve rakipleriyle mücadele etti.
( Ahmet Özler - Anadolu Ajansı )
-
37
Kütahya ile Bursa sınırları içinde kalan, oksijen zenginliğiyle adından söz ettiren Domaniç Dağları'nda sonbahar mevsimi kendini hissettirmeye başladı. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan, Kütahya ile Bursa sınırları içinde kalan, oksijen zengini Domaniç Dağları sonbaharın gelişiyle ayrı bir güzelliğe büründü. İç Ege'de yer alan, yüzde 53'ü ormanlarla kaplı Kütahya'nın doğal güzellikleri ile ünlü ilçesi Domaniç, sonbaharda da göz kamaştırıcı renklere ev sahipliği yapıyor. Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı ilçedeki ormanlar, ziyaretçilerle dolup taşıyor. Sonbaharın doğaya yansıyan sarı tonlarının hissedilmeye başladığı Domaniç'te, özellikle doğa yürüyüşü ve fotoğraf tutkunları burayı tercih ediyor.
( Serdar Yiğit - Anadolu Ajansı )
-
38
Anadolu Ajansı (AA), Polis Akademisi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğiyle TİKA'nın Muhabir Eğitim Programı (MEP) kapsamında savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen ve İngilizce düzenlenen "17. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" sürüyor. Polis Akademisinde toplumsal olayların ve gösterilerin canlandırıldığı eğitimde katılımcılar, bu türden olaylarda ortaya çıkabilecek koşullara hazırlanmaları amacıyla sis bombası, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suya maruz bırakıldı.
( Metin Aktas - Anadolu Ajansı )
-
39
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde devam eden hükümet karşıtı protestolarda, polis, hükümet binalarına yönelen göstericileri dağıtmak için biber gazı kullandı ve protestocuları belirlemek için toplumsal müdahale aracından boyalı su sıktı. Çoğunluğu siyah giyinmiş, şemsiye ve pankartlar taşıyan protestoculardan bazıları, ABD ve İngiltere bayrağı taşıdı. Güvenlik güçleri bazı protestocuları gözaltına aldı.
( Miguel Candela Poblacion - Anadolu Ajansı )
-
40
Batı Şeria'nın Erhia kenti yakınındaki bir binada toplanan ve ellerinde Filistin bayrakları taşıyan bir grup, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Ürdün sınırındaki Ağvar bölgesinin İsrail'in kontrolü altında tutulacağı yönündeki açıklamalarını protesto etti. ( Issam Rimawi - Anadolu Ajansı )
-
41
UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Beşiktaş ile İngiltere'nin Wolverhampton Wanderers takımı Vodafone Park'ta karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaşlı Dougla (5)(solda) ile Wolverhampton oyuncusu Pedro Neto (7) mücadele etti.
( Elif Öztürk - Anadolu Ajansı )
-
42
Türk Hava Yolları (THY) Avrupa Ligi ilk hafta maçında, Real Madrid ile Fenerbahçe Beko basketbol takımları Madrid'deki Wizink Center'da karşılaştı. Karşılaşmada, Fenerbahçe Beko takımının basketbolcusu Derrick Williams (solda), rakibi Mickey Jordan (sağda) ile mücadele etti.
( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )
-
43
Irak'ın başkenti Bağdat'ın El-Kahire Semtinde toplanan göstericiler, "yolsuzluk ve işsizliğe çözüm bulamadığı ve kamu hizmetlerindeki yetersizlik" nedeniyle hükümeti protesto etti. Göstericiler, lastik yakarak bölgedeki bazı yolları kapattı.
(Murtadha Sudani - Anadolu Ajansı )
-
44
UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Beşiktaş ile İngiltere'nin Wolverhampton Wanderers takımı Vodafone Park'ta karşılaştı.
( Elif Öztürk - Anadolu Ajansı )
-
45
Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu 4. Etnospor Kültür Festivali'nin açılışı gerçekleştirildi. Kırgız Türklerine ait kök börü gösterisi gerçekleştirildi.
( Emrah Yorulmaz - Anadolu Ajansı )
-
46
Batı Şeria'nın Ramallah kenti kuzeyindeki Beit El kontrol noktası yakınında toplanan bir grup, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi düzenledi. İsrail güçlerinin gösteriye müdahale etmesi üzerine göstericiler, lastik yakarak ve sapanla taş atarak karşılık verdi.
( Issam Rimawi - Anadolu Ajansı )
-
47
Düzce'nin Akçakoca ilçesi'nde gün batımı sırasında oluşan kızıllık ile bütünleşen Karadeniz, güzel görüntüler oluşturdu.
( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )
-
48
Yaklaşık olarak 20 milyon bir nüfus ile Amerika'nın en kalabalık dördüncü eyaleti olan New York, çok sayıda etnik grubu bünyesinde barındırıyor. Eyaletin en büyük şehri olan New York City, eyalet nüfusunun yüzde kırkından fazlasını oluşturuyor. Manhattan Köprüsü, şehrin simgeleri arasında yer alıyor.
( Erçin Top - Anadolu Ajansı )
-
49
Endonezya'da öğrencilerden oluşan bir topluluk, Temsilciler Meclisi'nin yolsuzluğu ortadan kaldırma ve ceza yasası konusunda hazırladığı düzenlemeyi protesto etmek için Kuzey Sumatra eyaletinin başkenti Medan'da bir araya geldi. Protestolar sırasında polis ve öğrenciler arasında çatışma çıktı.
( Kiki Cahyadi - Anadolu Ajansı )
-
50
İstanbul'da gün batımında oluşan kızıllık, gökyüzünde beliren hilal ile birlikte güzel görüntüler oluşturdu.
( Muhammed Gencebay Gür - Anadolu Ajansı )
-
51
Suriye'nin İdlib ilindeki saldırılardan kaçarak Türkiye sınırı yakınındaki Kelli köyü civarında bir tarım arazisine sığınan İman Humiyyid, 6 aylık bebeğini toprağa verdi. Diğer bebeği de rahatsızlanan anne, barınacak sağlıklı bir yer, çocukları için tedavi ve gıda desteği bekliyor.
( Muhammed Said - Anadolu Ajansı )
-
52
Bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla gerçekleştilen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu 4. Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda başladı.
( İsa Terli - Anadolu Ajansı )
-
53
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Trafalgar Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı protesto etti. Göstericiler geçen yıl Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın posterlerini taşırken, Suudi Veliaht Prensi Selman'ı kınayan sloganlar attı.
( Tayfun Salcı - Anadolu Ajansı )
-
54
Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70. yıldönümünü kutlamak amacıyla Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti Dostluk Derneği tarafından Bale Gala Gecesi düzenlendi. Çin Suzhou Balesi sanatçıları galada gösteri yaptı.
( Esra Hacıoğlu - Anadolu Ajansı )
-
55
Endonezya'nın Palembang kentinde bir araya gelen yüzlerce öğrenci, hükümetin ceza kanunu ile ilgili değişiklik yapılması konulu tasarısına karşı protesto gösterisi düzenledi.
( Muhammad A.F - Anadolu Ajansı )
-
56
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) 7. hafta maçında, Atletico Madrid ile Real Madrid takımları Madrid’deki Wanda Metropolitano Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada, Atletico Madrid takımının futbolcusu Koke de forma giydi.
( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )
-
57
Almanya'da altı İslami teşkilatı bünyesinde bulunduran Almanya Müslümanları Koordinasyon Kurulunca (KRM) her yıl geleneksel olarak organize edilen "Açık Cami Günü" etkinlikleri kapsamında, ülkedeki camiler gayrimüslim komşularına kapılarını açtı. Etkinlikler kapsamında başkent Berlin'deki Şehitlik Camisi'ne gelen ziyaretçiler, gruplar halinde gezdirildi, onlara İslamiyet ve camiler hakkında bilgi verildi.
( Abdülhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )
-
58
Türkiye'nin önemli rafting noktaları arasında yer alan Antalya'nın Manavgat ilçesi Köprülü Kanyon Milli Parkı'ndaki Köprüçay, manzarası ile doğal fotoğraf platosuna dönüştü.
( Orhan Çiçek - Anadolu Ajansı )
-
59
Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından bu yıl 17’ncisi düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası, Katar'ın başkenti Doha'da devam ediyor. Kadınlar 400 metre engelli yarı final koşusunda Jamaicalı atlet Rushell Clayton mücadele etti.
( Serhat Çağdaş - Anadolu Ajansı )
-
60
Türkiye'nin çeltik ambarı Edirne'de hasat heyecanı yaşanıyor. Tavalarındaki suyun kurutulmasıyla biçim için araziye giren biçerdöverler, zorlu mesai gerçekleştiriyor. Türkiye'deki çeltik üretiminin yüzde 44'ünün gerçekleştiği Edirne'nin Meriç ve İpsala ilçelerinde yaklaşık 500 bin dekar tarlada 420 bin ton çeltik üretimi yapılıyor.
( Cihan Demirci - Anadolu Ajansı )
-
61
Kütahya ile Bursa sınırları içinde kalan, oksijen zenginliğiyle adından söz ettiren Domaniç Dağları'nda sonbahar mevsimi kendini hissettirmeye başladı. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan, Kütahya ile Bursa sınırları içinde kalan, oksijen zengini Domaniç Dağları sonbaharın gelişiyle ayrı bir güzelliğe büründü. İç Ege'de yer alan, yüzde 53'ü ormanlarla kaplı Kütahya'nın doğal güzellikleri ile ünlü ilçesi Domaniç, sonbaharda da göz kamaştırıcı renklere ev sahipliği yapıyor. Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı ilçedeki ormanlar, ziyaretçilerle dolup taşıyor. Sonbaharın doğaya yansıyan sarı tonlarının hissedilmeye başladığı Domaniç'te, özellikle doğa yürüyüşü ve fotoğraf tutkunları burayı tercih ediyor.
( Serdar Yiğit - Anadolu Ajansı
-
62
Kolombiyalı öğrencilerin başkent Bogota'daki şehir üniversitesi Distrital'de görev yapan bir öğretim görevlisinin üniversiteye ait kredi kartıyla şahsi harcamalar yapmasını karşılık başlattığı protesto gösterileri, bugün de sokaklarda devam etti. Kolombiya çevik kuvvet polisi ESMAD'ın gazlı müdahalesine öğrencilerin taş, molotof kokteyli ve el yapımı patlayıcılarla karşılık vermesi üzerine başkentin bazı caddeleri savaş alanına döndü.
( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )
-
63
Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından bu yıl 17’ncisi düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası, Katar'ın başkenti Doha'daki Uluslararası Halife Stadı’nda başladı. Erkekler 5000 metrede, Gine Bissaulu atlet Braima Suncar Dabo, yorgun düşen Arubalı atlet Jonathan Busby'e yardım etti.
( Mohammed Dabbous - Anadolu Ajansı )
-
64
İzmir'de yaşayan hayvansever Murat Mogol, 13 yıldan bu yana motosikletiyle kenttin sokaklarını dolaşarak 300 yakın kedi ve köpeğin bakımını üsteniyor. İşe giderken yolunun üzerinde bulunan kedi ve köpekleri besleyen Mogol, mesai sonrasında da "can dostları"nın bakım ve beslenmelerini akşam saatlerinde bile sürdürüyor.
( Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )
-
65
Dünya genelinde maddi kazanç ve eğlence amacıyla hayvan hakları savunucularının itirazlarına rağmen bir çok hayvan gösterilerde kullanılıyor. Hayvanları Koruma Günü olarak belirlenen 4 Ekim’de hayvan haklarına dikkat çekilmeye çalışılıyor. Hayvan hakları savunucularının en çok tepki gösterdikleri konulardan biri de hayvanların sirk gösterilerinde kullanılmaları. Dünyanın birçok yerinde hayvanlar, maddi kazanç ve eğlence amacıyla doğal yaşamlarından uzaklaştırılıp çeşitli gösterilere dahil ediliyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 'Crazy Dreamers' isimli sirk gösterisinde de pek çok hayvan bu amaca yönelik kullanılıyor.
( Vladimir Shtanko - Anadolu Ajansı )
-
66
Bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla gerçekleştilen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu 4. Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda başladı. Etkinliğe katılan Fenerbahçeli oyuncu Emre Belözoğlu (ortada) ok attı.
( İsa Terli - Anadolu Ajansı )