Haftanın fotoğrafları (27 Temmuz 2019)

1 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı

İstanbul Boğazı'nda, Kanlıca ile Kuruçeşme arasındaki yapılıyor, 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı başladı. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )







2 New York'ta sıcak hava

ABD'nin New York eyaletinde sıcak havadan bunalan ziyaretçiler Washington Meydanı Parkı'ndaki fıskiye içerisinde serinledi. ( Atılgan Özdil - Anadolu Ajansı )







3 4. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği

Türk kültürünün değerlerini gelecek nesillere tanıtmak ve Türk halklarının gönül birlikteliğini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen "4. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği" sona erdi. Uludağ'ın eteğindeki Kocayayla'daki etkinliklerin son gününde, atla akrobasi gösterileri düzenlendi. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )







4 Milli judocu Berat Bahadır'tan altın madalya

2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) mücadele eden milli judocu Berat Bahadır (mavi), altın madalya kazandı. Erkekler 55 kilo finalinde Belçikalı R. Demets ile karşılaşan Bahadır, rakibini mağlup ederek altın madalya kazandı. ( Resul Rehimov - Anadolu Ajansı )





5 Kolombiya'da 20 Temmuz Bağımsızlık Günü

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, 20 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları çerçevesinde askeri geçiş töreni düzenlendi. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )







6 Van Gölü sahillerinde gün batımı güzelliği

Gün batımının en güzel izlendiği yerlerden olan Van Gölü sahillerinde, güneş kente her veda ettiğinde ortaya doyumsuz manzaralar çıkıyor. Van Gölü'nün Edremit ilçesi kıyısında açılan halk plajına gelen ziyaretçiler, gün batımında jet skiye binmenin keyfini çıkarıyor. (Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

7 Esed rejiminden İdlib'e hava saldırısı

Rusya ve Beşşar Esed rejimi, Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki Ariha ilçesine saldırı düzenledi. Saldırının ardından kimi vatandaşlar çocuklarıyla bölgeden uzaklaştı. ( Muhammed Said - Anadolu Ajansı )







8 Düzce'deki sel ve toprak kayması

Düzce'de kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle 7 kişinin kaybolduğu Akçakoca'nın Esmahanım köyünde oluşan hasar görüntülendi. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )







9 4. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği

Türk kültürünün değerlerini gelecek nesillere tanıtmak ve Türk halklarının gönül birlikteliğini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen "4. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği" sona erdi. Uludağ'ın eteğindeki Kocayayla'daki etkinliklerin son gününde, atla akrobasi gösterileri düzenlendi. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )







10 Nablus'ta Yahudi yerleşim birimi inşasına karşı gösteri

Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Kafr Kaddum köyünde toplanan Filistinliler, Yahudi yerleşim birimi inşası ve ayrım duvarını protesto etti. İsrail güçlerinin gösteriye müdahale etmesi üzerine Filistinliler, taş atarak karşılık verdi. ( Nedal Eshtayah - Anadolu Ajansı )







11 Bosna Savaşı'nın 86 kurbanı daha toprağa verilecek

Bosna'daki savaşta (1992-1995) ülkenin kuzeyindeki Prijedor şehri ve civarında Sırplar tarafından acımasızca katledilen 86 kurban daha yarın toprağa verilecek. Savaştan yıllar sonra cesetlerine toplu mezarlarda ulaşılan ve kimlik tespiti yapılan kurbanlar, yarın son yolculuklarına uğurlanmak üzere Sanski Most şehrindeki merkezden törenin yapılacağı Prijedor'a götürüldü. ( Samir Yordamoviç - Anadolu Ajansı )







12 Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri devam etti. Gazze'nin doğusunda yer alan El Bureyc Mülteci Kampı yakınındaki İsrail sınırında toplanan Filistinliler, İsrail karşıtı slogan atarak gösteri düzenledi. İsrail güçlerinin gösteriye müdahale etmesi sonucu yaralanan bir basın mensubu, bölgeden uzaklaştırıldı. ( Hassan Jedi - Anadolu Ajansı )







13 Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, su baskını ve heyelan nedeniyle zarar gören Dilaver köyü havadan görüntülendi. ( İbrahim Yozoğlu - Anadolu Ajansı )







14 Van Gölü sahillerinde hafta sonu yoğunluğu

Van'da sıcak havadan bunalan vatandaşlar, serinlemek için Van Gölü'ne akın ediyor. Sahilleri ve mavi bayraklı plajıyla bölgenin en önemli turizm değerlerinden biri olan Van Gölü, sıcaktan bunalan vatandaşın en uğrak mekanı oldu. İranlı turistin yanı sıra çevre illerden Van'a gelen vatandaşlar da Van Gölü sahillerinde yoğunluk oluşturuyor. Edremit ilçesindeki halk plajına akın eden ziyaretçiler, hem gölde serinlemenin hem de jet ski sürmenin keyfini çıkarıyor. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )







15 Bosna Savaşı'nın 86 kurbanı daha toprağa verildi

Bosna savaşında (1992-1995) ülkenin kuzeyindeki Prijedor şehri ve civarında Sırplar tarafından acımasızca katledilen 86 kurban, düzenlenen toplu cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Cesetlerine, savaştan yıllar sonra toplu mezarlarda ulaşılan ve kimlik tespiti yapılan kurbanlar, sevdiklerinin gözyaşları ve duaları eşliğinde son yolculuklarına uğurlandı. Kurbanlar, Prijedor'daki Vedro Polje Stadı'nda düzenlenen toplu cenaze töreninin ardından kendi köylerindeki mezarlıklara defnedildi. ( Samir Yordamoviç - Anadolu Ajansı )

16 4. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği

Türk kültürünün değerlerini gelecek nesillere tanıtmak ve Türk halklarının gönül birlikteliğini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen "4. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği" başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bursa Valiliği, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Dünya Etno Spor Konfederasyonu, TÜRKSOY ve Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin katkılarıyla Keles ilçesindeki Kocayayla'da başlayan şenliğin ilk gününde, aba-kuşak-şalvar güreşleri ve yağlı güreş müsabakaları yapıldı. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )







17 Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'de etkili sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınları ve heyelandan etkilenen Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyünde yol yapım ve temizlik çalışmaları sürüyor, selde kaybolanları arama çalışmaları devam ediyor. Köyün içinden geçen derenin taşması sonucu sele kapılan otomobil ve traktörler, evlerin bahçelerinde çamura saplandı, köy yolları ve bazı evlerin bahçeleri büyük ağaç parçaları ve çamurlarla kaplandı. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )







18 Ovacık'ta gün batımı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, bisiklet süren çocukların gün batımı esnasında oluşan silüeti güzel görüntü oluşturdu. ( Sidar Can Eren - Anadolu Ajansı )







19 Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri devam etti. Gazze'de Han Yunus kentinin doğusundaki İsrail sınırında toplanan Filistinliler, İsrail karşıtı slogan atarak gösteri düzenledi. İsrail güçlerinin gösteriye müdahale etmesi üzerine Filistinliler, taş atarak karşılık verdi. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )







20 Çıldır Gölü, uçmayı öğrenen yavru kuşlarla şenlendi

Ardahan-Kars sınırında yer alan Çıldır Gölü'nde üreme dönemini tamamlayan göçmen kuşlar, uçmayı öğrenen yavrularıyla kanat çırparak sonbaharda yapacakları göç hazırlıklarına başladı. ( Günay Nuh - Anadolu Ajansı )







21 Cezayir Milli Takımı "Çöl Savaşçıları"na coşkulu karşılama

2019 Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan Cezayir Milli Takımı, ülkede büyük coşkuyla karşılandı. Mısır'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nın finalinde Senegal'i 1-0 yenerek şampiyon olan "Çöl Savaşçıları" lakaplı milli takımın oyuncularını, başkent Cezayir'deki Uluslararası Houari Boumediene Havalimanı'nda on binlerce Cezayirli karşıladı. Cezayirli futbolcular sevinç yaşadı. ( Farouk Batiche - Anadolu Ajansı )







22 Adaya barış getiren unutulmaz harekatın 45. yıl dönümü

Kıbrıs Adası'nda Türklerin uğradığı baskı ve zulmü ortadan kaldırmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 45 yıl geçti. "Ayşe tatile çıksın" parolasıyla başlatılan harekat, adada akan kanı durdurdu. 20 Ağustos 1974'de Hamitköy Askeri Harekatı'nda ilçeye gelen askeri vatandaşlar karşıladı. (Arşiv) ( BYEGM - Anadolu Ajansı )







23 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı

İstanbul Boğazı'nda, Kanlıca ile Kuruçeşme arasındaki parkurda yapılacak, 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı başladı. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

24 Avrupa'nın göbeğinde bir Türk kasabası: Telfs

Avusturya'nın Tirol eyaletindeki Innsbruck şehrine bağlı Telfs belediyesi, Türk nüfusunun çokluğuyla dikkati çekiyor. Avusturya şehirleri Innsbruck'a 33, Salzburg'a 215, Almanya'nın Münih şehrine ise 138 kilometre uzaklıkta olan Telfs, yeşil doğası, sakin ve düzenli yapısı, sanayi ve turizm geliriyle dikkati çekiyor. Yaklaşık 15 bin nüfuslu şehrin yüzde 20'sine yakınını Türk kökenli vatandaşlar oluşturuyor. Restoranlardaki menülerde de döner, kebap, lahmacun, sucuklu ve ıspanaklı pide gibi lezzetler, hem Türk hem de Avusturyalı müşterilere servis ediliyor. Restoran işletmecisi Metin Önen (fotoğrafta), Capello Telfs'de AA muhabirine açıklamalarda bulundu. ( Omar Marques - Anadolu Ajansı )







25 Van Gölü sahillerinde gün batımı güzelliği

Gün batımının en güzel izlendiği yerlerden olan Van Gölü sahillerinde, güneş kente her veda ettiğinde ortaya doyumsuz manzaralar çıkıyor. Bazı vatandaşlar, göl kıyısında içtikleri semaver çayı ile bu anın keyfini çıkarıyor. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )







26 Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri devam etti. Gazze'nin doğusunda yer alan El Bureyc Mülteci Kampı yakınındaki İsrail sınırında toplanan Filistinliler, İsrail karşıtı slogan atarak gösteri düzenledi. ( Hassan Jedi - Anadolu Ajansı )







27 Endonezya Badminton Açık Turnuvası

Endonezya Badminton Açık Turnuvası final karşılaşmaları, Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki Gelora Bung Karno Stadyumu'nda düzenlendi. Çift erkekler finalini kazanan Endonezyalı sporcular Markus Gideon ve Kevin Sanjaya sevinç yaşadı. ( Anton Raharjo - Anadolu Ajansı )

28 Gazze'de abluka karşıtı gösteri

Gazze'de ellerinde Filistin bayrakları taşıyan çok sayıda kişi, 13 yıldır devam eden İsrail ablukasını protesto ederek araçlarıyla kentin caddelerini turladı. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )







29 İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait binayı patlatarak yıktı

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Ayrım (Utanç) Duvarı'nın devamı olan tel bariyerlere yakın olduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait evleri yıkmaya devam ediyor. Sur Bahir bölgesinde yer alan Vadi El-Hummus Mahallesi'ndeki bir bina, İsrail güçlerince patlatılarak yıkıldı. ( Wisam Hashlamoun - Anadolu Ajansı )







30 Venezuela'da yeni elektrik kesintisi

Venezuela'da büyük çaplı elektrik kesintisi yaşanıyor. Bu yıl 4 kez elektrik kesintisi olan Venezuela'da, başkent Caracas ve ülkenin önemli bölümüne enerji verilemiyor. Vatandaşlar telefonlarını ortak elektrik jeneratörlerinde şarj ediyor. ( Carolina Cabral - Anadolu Ajansı )







31 89'ncu kattan 360 derece Moskova

Rusya'nın başkenti Moskova'yı gökdelenlerden seyretmek isteyenlerin yeni adresi Moskova City’de inşa edilen Federasyon Kulesi oldu. Yerli ve yabancı konuklar, kulenin 89. katına çıkarak Moskova’yı 360 derece seyretme imkanı buluyor. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )







32 Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan ve cuma sabahı tutulduğu cezaevinden tahliye edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla İstanbul Havalimanına geldi. Atilla'yı, annesi Ayşe Atilla karşıladı. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı)







33 İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson Downing Street'te

İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Boris Johnson ülkenin yeni başbakanı oldu. Boris Johnson, görevi üstlenmesinin ardından Downing Street'teki başbakanlık resmi konutu ve çalışma ofisi "10 Numara"ya geldi. Johnson burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. ( Dinendra Haria - Anadolu Ajansı )







34 İstanbul'da günlük yaşam

İstanbul'da aralıklarla yağan yağmura rağmen bazı turistler ve vatandaşlar Eminönü Sahili'nde manzaranın keyfini çıkardı. ( Serhat Çağdaş - Anadolu Ajansı )





