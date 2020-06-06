Haftanın fotoğrafları (29 Mayıs-4 Haziran 2020)

ABD'nin Minnesota eyaletinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen siyahi George Floyd için ABD genelinde yapılan gösteriler, başkent Washington'da altıncı gününde de devam etti. Güvenlik güçleri gösterilerde önlem aldı. ( Yasin Öztürk - Anadolu Ajansı )
Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı’nda kontrolü sağladığını duyurdu. Halife Hafter’e bağlı milislerle çatışan Libya Ordusu'na bağlı birlikler, başkentteki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü tamamen sağladı. ( Hazem Turkia - Anadolu Ajansı )
Rusya'nın başkenti Moskova'da gün boyu etkili olan yağmurla birlikte kentin bir çok noktasında sis görüldü. Moskova Uluslararası İş Merkezi'nin bir bölümü sis içinde kaldı. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde akşam saatlerinde beliren ay, güzel görüntü oluşturdu. ( Sidar Can Eren - Anadolu Ajansı )
Hong Kong'ta yasama konseyi üyeleri, Çin'in ulusal marşına yönelik hakaretlerin suç sayılmasının önünü açacak Çin Milli Marşı yasa tasarısı ile ilgili üçüncü görüşmeyi bugün tamamladı. Yasama Konseyinde (Yerel Meclis) gerçekleşen görüşmelerde Yasama Konseyi Başkanı Andrew Leung da yer aldı. ( Miguel Candela Poblacion - Anadolu Ajansı )
İngiltere'nin başkenti Londra'da, Hyde Park'ta bir araya gelen çok sayıda gösterici ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesini protesto etti. ( Kate Green - Anadolu Ajansı )
Irak'ın başkenti Bağdat’ta, İçişleri Bakanlığı'na bağlı polisler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle nöbette olan sağlık personellerini desteklemek amacıyla Dicle Nehri'nde botlarla gösteri düzenledi. Bağdat Şehir Hastanesi çalışanları da askerlere el salladı. ( Murtadha Al-Sudani - Anadolu Ajansı )
Antalya'da eşsiz rengiyle dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan kısıtlamanın kaldırılmasıyla güneşin ve denizin keyfi yaşanmaya başlandı. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara başlattığı göçle dikkati çeken inci kefalinin yolculuğu sürüyor. İnci kefali, suyun tersine yüzerek tatlı sulara göç ederken martılarla da mücadele etmek zorunda kalıyor. Van Gölü çevresinde yaşayan martılar, göç eden balıkları avlayarak besleniyor. ( Mesut Varol - Anadolu Ajansı )
Fransa'nın başkenti Paris'te, 2016'da polis aracında hayatını kaybeden 24 yaşındaki siyahi genç Adama Traore için gösteri düzenlendi. Paris Valiliğinin gösteri yasağına rağmen "Adama İçin Adalet Kolektifi" çağrısıyla Adalet Sarayı'nda toplanan eylemciler, polis şiddetini protesto etti. Göstericilerle gerginlik yaşayan polis, onlara müdahale etti. ( Julien Benjamin Guillaume Mattia - Anadolu Ajansı )
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yağış sırasında çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. ( Sidar Can Eren - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında geçici olarak durdurulan balık tutma faaliyetleri 1 haziran itibariyle tekrar başladı. Galata Köprüsü'nde bazı vatandaşlar, oltalarını atarak balık tuttu. ( Elif Öztürk - Anadolu Ajansı )
Sarayönü ilçesi Gözlü Mahallesinde ikindi üzeri başlayan yağışın güneşle buluşmasıyla gökkuşağı oluştu. Mısır ve ayçiçeği tarlalarında çalışan bazı çiftçiler, gökkuşağı şölenini izleme imkanı buldu. Hububat başta olmak üzere yağlık bitki üretiminin yapıldığı Batçı Ovasında uzun süre izlenen gökkuşağı, rengarenk tarlaları adeta taçlandırdı. ( Abdullah Doğan - Anadolu Ajansı )
Almanya’nın başkenti Berlin’de binlerce aktivist, insan zinciri kurarak koronavirüs salgınından etkilenen otomobil şirketlerine teşvik planlarını protesto ederek, hükümetin iklimin ve çevrenin korunması için daha fazla çaba harcamasını istedi. Protestocular Tarihi Brandenburg Kapısı ile şehrin bir çok noktasında eylemlerini gerçekleştirdi. ( Abdulhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapanan kütüphane ve kıraathaneler, normalleşme süreci çerçevesinde yeniden kapılarını açtı. Normalleşme süreci kapsamında öğrenci ve araştırmacılara 1 Haziran itibarıyla hizmet vermeye başlayan kütüphaneler arasında Merkezefendi Millet Kıraathanesi de bulunuyor. ( Elif Öztürk - Anadolu Ajansı )
Yaklaşık 90 kilometrelik sahil şeridine sahip önemli turizm merkezi Didim'de sosyal mesafe kuralına uyularak hazırlanan plajlar ziyaretçilerini bekliyor. ( Ferdi Uzun - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 18 Mart'ta geçici olarak kapatılan Beylerbeyi ile Dolmabahçe sarayları, 76 gün sonra kapılarını ziyaretçilere açtı. Dünyayı tehdit altına alan Kovid-19 tedbirleri kapsamında toplum sağlığını korumak amacıyla 18 Mart'tan itibaren geçici olarak ziyarete kapatılan Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı müzeler, normalleşme sürecine girdi. Bu kapsamında geçici süre kapalı kalan Dolmabahçe Sarayı olmak üzere tarihi kasırlar ziyaretçi kabul etmeye başladı. Ziyaretçi ile doğrudan temas kuran Milli Saraylar personeline maske, eldiven, siperlik ve dezenfektan kullanımı zorunlu hale getirildi. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )
Van Gölü'nden tatlı su kaynaklarına göç eden inci kefalinin "zorlu yolculuğu" devam ediyor. Normalleşme süreciyle balıkların göçünün izlenebildiği alanlarda yoğunluk oluşurken, Van Gölü sahasında yaşayan martılar da üremek için suyun tersine yüzerek tatlı sulara göç eden balıkları avlayarak besleniyor. ( Ali İhsan Öztürk - Anadolu Ajansı )
ABD'nin Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren George Floyd için New York'ta protesto gösteri düzenlendi. ( Mostafa Bassim - Anadolu Ajansı )
ABD genelinde salı gününden bu yana devam eden Floyd gösterileri, New York'ta da devam etti. ABD'nin Minnesota eyaletinde siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünü protesto etmek üzere göstericiler Manhattan'da toplandı. Polis ekipleri, bazı göstericileri gözaltına aldı. ( Mostafa Bassim - Anadolu Ajansı )
İtalya'da 2 Haziran Cumhuriyet Bayramı olması dolayısıyla başkent Roma'nın simge yapılarından Kolezyum, İtalyan bayrağı renklerinde yeşil-beyaz-kırmızı ışıklarla aydınlatıldı. Çok sayıda Romalının, İtalyan bayrağı rengine bürünen tarihi yapı önünde fotoğraf çektirdiği görüldü. ( Barış Seçkin - Anadolu Ajansı )
Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında faaliyetleri geçici olarak durdurulan işletmeler yeniden açıldı. Kentte sabahın ilk saatlerinde müşterilerini ağırlamaya başlayan kafeler, akşam saatlerinde de hizmet vermeye devam etti. ( Serkan Avcı - Anadolu Ajansı )
Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya'da, normalleşme süreci kapsamında Sağlıklı Turizm Belgesi'ni alan otele ilk müşterisi geldi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 2,5 aydır kapalı olan turizmin başkentindeki beş yıldızlı oteller, normalleşme süreci ile kapılarını müşterilerine açmaya başladı. Yerli ve yabancı binlerce turistin tercih ettiği Belek Turizm Bölgesi'nde bulunan ve Türkiye'de "Sağlıklı Turizm Belgesi" alan ilk otel, ilk müşterisini de koronavirüs tedbirleri kapsamında karşıladı. ( Orhan Çiçek - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 24 Mart'ta geçici olarak kapatılan Tarihi Kapalıçarşı, yeniden hizmet vermeye başladı. ( Erhan Elaldı - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında adliyelerde normalleşme dönemi başladı. ( Raşit Aydoğan - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası normalleşme süreci kapsamında Anadolu Adalet Sarayı'nda duruşmalar haricindeki yargı faaliyetleri, alınan sıkı tedbirlerin ardından başladı. Duruşma salonları ekipler tarafından dezenfekte edildi. ( Serhat Çağdaş - Anadolu Ajansı )
ABD'nin Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren siyahi Amerikalı George Floyd için birçok kentte düzenlenen protestolar Oregon eyaletinin Portland kentinde de devam etti. Protestocular sloganlar eşliğinde ve taşıdığı pankartlarla polis şiddetini ve ırkçılığı protesto etti. Polis belirli noktalarda geniş güvenlik önlemleri aldı. ( John Rudoff - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında alınan tedbirler sonrası başlatılan normalleşme sürecinin ilk uçuşu, THY tarafından yapılan İstanbul-Ankara seferiyle gerçekleştirildi. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )
Antalya'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Merkezindeki öğrencilere 3 boyutlu yazıcı, mobil uygulama ve geliştirme alanlarında eğitim veren görme engelli Mert Yakıştır, başarısıyla, azmin önünde hiçbir engelin duramayacağının en iyi örneklerinden birini sergiliyor. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
Doğu Anadolu'nun en gözde doğa turizm alanlarından olan Balık Gölü, bölgedeki martıların üreme merkezi haline geldi. Gölde yer alan yaklaşık 15 dönümlük adaya göç eden martılar, burada yumurtlayıp üreyerek başka bölgelere göçüyor. ( Hüseyin Yıldız - Anadolu Ajansı )
ABD'nin Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren George Floyd için New York'ta protesto gösteri düzenlendi. ( Mostafa Bassim - Anadolu Ajansı )
ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesi New York'ta protesto edildi. Güvenlik güçleri göstericilere müdahale etti. ( Mostafa Bassim - Anadolu Ajansı )
Ardahan Kent merkezinden geçen Kura Nehri'nin durgunlaşan suyunda yüzen kaz sürüsü ve nehre yansıyan bulutlar güzel görüntü oluşturdu. ( Günay Nuh - Anadolu Ajansı )
Hindistan'ın Keşmir bölgesindeki Srinagar kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hükümet, yasak kapsamındaki bölgelerde sokağa çıkma yasağının 30 Haziran'a kadar uzatıldığını ve bu bölgeler dışındaki tüm ekonomik faaliyetlerin aşamalı bir şekilde yeniden başlatılabileceğini bildirdi. Yasağın uygulandığı saatler ise akşam 9 ila sabah 5 arası olacak şekilde güncellendi. Bir göçebe, Srinagar'ın dış bölgelerinde koyun sürüsünü otlatıyor. ( Faisal Khan - Anadolu Ajansı )
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Atakan Arslan, Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Rıdvan Paşa Camisi'nde sosyal mesafe kuralına uyularak kılınan cenaze namazının ardından Salıpazarı ilçesi Tepealtı Mahallesi'nde toprağa verildi. ( Yaşar Karaman - Anadolu Ajansı )
Paha biçilemeyen birbirinden kıymetli tarihi eserlerle ziyaretçilerini büyüleyen Antalya Müzesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamımda dezenfeksiyon çalışmaları hassasiyetle yürütülüyor. Akdeniz bölgesindeki çok önemli eserlerin sergilendiği, dünya çapındaki önemli arkeoloji müzeleri arasında gösterilen Antalya Müzesi'ni her yıl binlerce kişi ziyaret ediyor. Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir süre sessizliğin yaşandığı müze, 1 Haziran'da kapılarını ziyaretçilerine açmaya hazırlanıyor. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Bozkır ilçesi sınırında bulunan Dipsiz Göl, görenleri kendine hayran bırakıyor. Toros Dağları'nın kuzey yamaçlarında 1702 metre rakımda bulunan Dipsiz Göl, sızıntılarla beslendiği için her mevsim aynı seviyede ve berraklıkta kalan masmavi suyuyla dikkati çekiyor. Etrafında yerleşim yerleri de olan göl, yaz aylarında doğaseverlerle fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oluyor. ( Mustafa Hatipoğlu - Anadolu Ajansı )
ABD'nin Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren siyahi Amerikalı George Floyd için birçok kentte düzenlenen protestolar Kuzey Carolina eyaletinin Charlotte kentinde de devam etti. ( Peter Zay - Anadolu Ajansı )
Van'ın Çatak ilçesinde hava sıcaklığının hissettirmesiyle yaylalar çiçeklerle kaplandı. Bölgede geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar günlerinin büyük bölümünü çiçeklerle kaplı yaylalarda geçiriyor. Kadınlar otlu peynirde kullandıkları otları bu yaylalardan topluyor. ( Ali İhsan Öztürk - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadete ara verilmesinin ardından ilk cuma namazı, belirlenen yerlerde kılındı. İzmir’de vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına uyulacak şekilde hazır hale getirilen Konak Yalı Cami ve Tarihi Saat Kulesi’nin de bulunduğu Konak Meydanı’nda cuma namazını kıldı. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )
Nevşehir Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyenler için düzenlenen "açık hava sineması" etkinliğine katılanlar, araçlarının içinden sinema filmi izledi. Bekdik Mahallesi'ndeki tır garajına etkinlik için gelen yüzlerce araç, kurulan iki dev ekranın karşısına belediye görevlilerinin yardımıyla park etti. ( Behçet Alkan - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadete ara verilmesinin ardından ilk cuma namazı, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde belirlenen Akdeniz Üniversitesi Camii avlusu ve dışında kılındı. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
Fransa'ın başkenti Paris'te binlerce kayıtsız göçmen sınır dışı edilmeme ve işçi olarak eşit ve yasal haklara sahip olabilme talebiyle protesto etti. Madeleine Kilisesi'nden Republique Meydanı'na kadar devam eden protestoya polis müdahale etti. ( Julien Mattia - Anadolu Ajansı )
ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti yüzünden hayatını kaybeden siyahi George Floyd'un ölümü yüzlerce gösterici tarafından protesto edildi. Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı Minneapolis'te, göstericiler eylemlerine devam ederken bölgede bulunan bazı mağazaları ateşe verdi. ( Jordan Strowder - Anadolu Ajansı )
İtalya'nın Naples kentinde eğlence sektörü çalışanları etkinliklere ne zaman dönebilecekleri konusunda belirli bir tarih almak ve etkinlik yapamadıkları süreçteki kira ve fatura ödemelerinin durdurulmalarını istiyor. Sektör çalışanları koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik etkilerini azaltmak için yapılan yardımlara dahil edilmedikleri için Plebiscit meydanında eylem yaptı. ( Manuel Dorati - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından, Kız Kulesi ve çevresinin boş kaldığı görüldü. ( Erhan Sevenler - Anadolu Ajansı )
ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesi New York'ta protesto edildi. Güvenlik güçleri göstericilere müdahale etti. ( Mostafa Bassim - Anadolu Ajansı )
Ankara'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde ve sokakların boş kaldığı gözlemlendi. Çankaya ilçesinde bulunan Kuğulu Park'ta yaşayan hayvanlar, güneşli havanın tadını çıkardı. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )
Tarihi Kapalıçarşı, Fatih Belediyesi Sağlık İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü dezenfeksiyon ve yıkama ekipleri tarafından dezenfekte edilerek 1 Haziran'daki açılışa hazırlandı. ( Elif Öztürk - Anadolu Ajansı )
ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesi Georgia eyaletinin Atlanta'da kentinde protesto edildi. Göstericiler bir polis aracını ateşe verdi. ( Ben Hendren - Anadolu Ajansı )
Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan ve "dünyanın en derin ikinci kanyonu" olarak gösterilen Valla Kanyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ziyaretçilerini bekliyor. Valla Kanyonu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğünce yapılan seyir terasları ile son zamanlarda ziyaretçilerin daha çok ilgisini çeker hale geldi. ( Pınarbaşı Belediyesi - Anadolu Ajansı )
ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti yüzünden hayatını kaybeden siyahi George Floyd'un ölümü yüzlerce gösterici tarafından protesto edildi. Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı Minneapolis'te, göstericiler eylemlerine devam ederken bölgede bulunan bazı mağazaları ateşe verdi. ( Jordan Strowder - Anadolu Ajansı )
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Selçuklularda kullanılan, Türk otağ çadırından esinlenilerek inşa edilen sekizgen mimarisi ve kubbesiyle Türkiye'de tek olma özelliğine sahip Akçakoca Camisi uzun bir aradan kılınan Cuma Namazı ile cemaatine kavuştu. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )
İstanbul'un fethinin 567. yılı nedeniyle Sarıyer Sahil Güvenlik Komutanlığından başlanarak gerçekleştirilen organizasyonda, milli sporcuların da bulunduğu Türk bayraklı tekneler Huber Köşkü'nün önünden geçerek Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı selamladı. ( Ahmet İzgi - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından ilk cuma namazı, belirlenen camilerde kılınacak. Vatandaşlar, belirlenen camiler arasında yer alan Fatih Camisi'ne gelerek namaz saatini bekledi. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından, Galata Köprüsü ve çevresinin boş kaldığı görüldü. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan olayların 3. gününde göstericiler bir alışveriş merkezine girerek binayı ateşe verdi. ( Steel Brooks - Anadolu Ajansı )
İspanya'nın başkenti Madrid'de koronavirüs (COVID-19) salgınının ortasında "Autocine Madrid Race" açık hava sinemasının yeniden açılması ile vatandaşlar "Grease" filmini izledi. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )