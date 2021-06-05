Haftanın fotoğrafları (29 Mayıs-4 Haziran 2021)



Geçtiğimiz hafta neler yaşandı? İşte eğlenceden spora, siyasetten sanata kadar haftaya damga vuran olaylar ve fotoğrafları...

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Anadolu Ajansı 05.06.2021 - 10:13

Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında düzenlenen meskun mahalde teröristle mücadele kursunu tamamlayan ilk kadın olan Jandarma Komando Astsubay Çavuş Su Yıldız, kendisine verilecek kritik görevleri bekliyor. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Jandarma Astsubay Çavuş Su Yıldız'ın da yer aldığı timin, gerçeği aratmayan zorlu tatbikatını görüntüledi. ( Halil Fidan - Anadolu Ajansı )

Mardin'in Savur ilçesindeki Yeşilsu mesire alanı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede 1 Haziran itibarıyla başlaması beklenen kontrollü normalleşme sürecinde ziyaretçilerini ağırlamaya hazır. ( Halil İbrahim Sincar - Anadolu Ajansı )

Muş Ovası'nda baharın gelişiyle canlanan doğada açan sarı çiçekler, yeşille bütünleşen görüntüleriyle güzel manzara oluşturdu. ( İbrahim Yaldız - Anadolu Ajansı )

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen, sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) ilk gününde, tek erkekler birinci tur maçında, Alman tenisçi Alexander Zverev (fotoğrafta), vatandaşı Oscar Otte ile karşılaştı. ( Mustafa Yalcin - Anadolu Ajansı )

Pakistan’ın Peşaver kentinde İsrail karşıtı gösteri düzenlendi. Eylemciler, İsrail karşıtı slogan atarken, Filistin halkı ile de dayanışma mesajları paylaştı. ( Hussain Ali - Anadolu Ajansı )

Ankara'nın Ayaş ilçesinde Patipark Hayvanseverler Derneğince 1000 köpek kapasiteli barınak inşa edildi. ( Özge Elif Kızıl - Anadolu Ajansı )

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, salgınla mücadelede 1 Haziran itibarıyla başlaması beklenen kontrollü normalleşme sürecinde ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. ( Mehmet Emin Gürbüz - Anadolu Ajansı )

Ankara'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından, Kuğulu Park ev sahipleri kuğulara, ördeklere ve kuşlara kaldı. ( Aytaç Ünal - Anadolu Ajansı )

Bursa'da 66 yaşındaki emekli radyo tamircisi Bayram Akıncı, mesleğe başladığı yıllardan itibaren topladığı onlarca radyo, teyp, pikap ve gramofonu evinin bir bölümünde sergiliyor. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Filistinli ressam Taqi Spateen, İsrail askerlerinin Filistinli çocuklara yönelik ihlalleri resmini Ayrım Duvarı'nın Beytüllahim kenti tarafında kalan kısmına çizdi. ( Hisham K. K. Abu Shaqra - Anadolu Ajansı )

UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'nde yer alan Türkiye'nin önemli inanç turizmi merkezlerinden Sümela Manastırı'ndaki restorasyonun yüzde 80'i tamamlandı. ( Hakan Burak Altunöz - Anadolu Ajansı )

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü dolayısıyla sabah namazı vaktinde dualar edildi. Başkent Lefkoşa'daki Hala Sultan Camisi'nde İstanbul'un fethinin yıl dönümü vesilesiyle program düzenlendi. Programda, Fetih Suresi'nin okunmasının ardından sabah namazı kılındı. Tesbihatın akabinde dualar edildi. Caminin minarelerine "İstanbul Fethin Kutlu Olsun" mahyası asıldı. ( Muhammet İkbal Arslan - Anadolu Ajansı )

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonunun şampiyonu, Portekiz’in Porto şehrindeki Dragao Stadı'nda oynanan final maçında Manchester City'yi 1-0 mağlup eden Chelsea oldu. Takım kaptanı Cesar Azpilicueta (ortada), şampiyonluk kupasını kaldırdı. ( Alexander Hassenstein - UEFA - Anadolu Ajansı )

İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Salacak sahilinde ışık gösterisi yapıldı. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )

Edirne'de gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu. ( Gökhan Balcı - Anadolu Ajansı )

Artvin'in "Sakin Şehir" ünvanlı Şavşat ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü Karagöl Tabiat Parkı, normalleşme sürecinde ziyaretçilerini bekliyor. ( Ali Kemal Atik - Anadolu Ajansı )

Adana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında geçilen kademeli normalleşme döneminde yeniden açılan işletmeler, müşterilerine hizmet vermeye başladı. Vatandaşlar, tekrar hizmete açılan lunaparkta eğlendi. ( Eren Bozkurt - Anadolu Ajansı )

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te yaşanan soykırımda iki oğlunu kaybeden Mejra Djogaz (fotoğrafta), "Bosna Kasabı" lakaplı Sırp komutan Ratko Mladic hakkındaki nihai kararı bekliyor. Bosna'da 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşın başında bir oğlunu ve eşini toprağa veren 73 yaşındaki acılı anne, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin acımasızca katledildiği soykırımda da iki oğlunu kaybetti. ( Samır Jordamovıc - Anadolu Ajansı )

Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda icra edilen Uluslararası Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı'nda, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi "Solo Türk" gösteri uçuşu yaptı. ( Abdullah Coşkun - Anadolu Ajansı )

İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen etkinliklerle kutlandı. Etkinlik kapsamında Galata Kulesi'nde ışık ve video haritalama (mapping) teknolojisiyle gösteri gerçekleştirildi. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )

İstanbul'un en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi, yerli ve yabancı ziyaretçilere kapılarını açtı. Kulenin ilk ziyaretçileri Kenan Ayvaz ve ailesi oldu. Ayvaz ailesi, kulenin seyir terasından İstanbul manzarasını izledi. ( Elif Öztürk Özgöncü - Anadolu Ajansı )

İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen etkinliklerle kutlandı. Etkinlik kapsamında Galata Kulesi'nde ışık ve video haritalama (mapping) teknolojisiyle gösteri gerçekleştirildi. ( İslam Yakut - Anadolu Ajansı )

Türkiye'nin en yüksek rakımlı illerinden olan Erzurum'daki baraj ve göletlerde üretilen alabalıklar, tat ve aromasıyla Karadeniz illerindeki tüketiciler tarafından tercih ediliyor. ( İsmail Hakkı Demir - Anadolu Ajansı )

Marmara Denizi kıyılarını kaplayan, halk arasında "deniz salyası" olarak da bilinen "müsilaj", Anadolu Yakası'nda bazı bölgelerde görülmeye devam ediyor. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

Samsun'un Atakum ilçesinde gece saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağışla beraber çakan şimşekler gökyüzünü ve şehri aydınlattı. ( Veysel Altun - Anadolu Ajansı )

İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen etkinliklerle kutlandı. Etkinlik kapsamında fethin sembolü Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin semasına Türkiye'de ilk kez uygulanan gökyüzü video haritalama yöntemiyle fetih görselleri yansıtıldı. ( İletişim Başkanlığı - Anadolu Ajansı )

İsrail’in 10 Mayıs’ta başlattığı ve 11 gün süren saldırıları sırasında Gazze’nin günlük yayın yapan tek gazetesinin ofisinin bulunduğu bina da hedef alındı. Saldırı nedeniyle kullanılamaz hale gelen Filistin gazetesinin ofisinden geriye, mutlu günlerden birkaç kare fotoğraf, etrafa saçılmış evraklar ve gazetecilerin kartvizitleri kalmış. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından, sığındıkları güvenli bölgeden ayrılan Gazze Şeridi'nin Beyt Hanun kentindeki Filistinliler, İsrail'in saldırıları nedeniyle harabeye dönmüş evlerine geri döndü. Filistinliler, yaşamlarını zor şartlar atlında sürdürüyor. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )

Arjantin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor. Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 587 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 79 bin 320’ye, 35 bin 17 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 852 bin 156’ya çıktı. Kovid-19 vakalarının artması ve kısıtlamalar nedeniyle çok sayıda dükkan da kapandı. Başkent Buenos Aires'te, Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybedenler, mezarlıklarda oluşturulan özel alanlara gömülüyor. ( Manuel Cortina - Anadolu Ajansı )

Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda icra edilen Uluslararası Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı’nda, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi "Türk Yıldızları" gösteri uçuşu yaptı. ( Abdullah Coşkun - Anadolu Ajansı )

Rusya Sınır Muhafızları Günü kutlamaları kapsamında başkent Moskova'daki Rusya Fuar Merkezi'nde (VDNH) havai fişek gösterisi düzenlendi. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )

Bayburt'ta ciritçiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde resmi maçlara çıkaramadıkları atlarını dostluk müsabakaları ve doğa gezintileriyle formda tutmaya çalışıyor. Ciritçiler, dostluk karşılaşması düzenleyecek sayıya ulaşamadıklarında ise formda kalması için atlarına hem suda hem de otlaklarda yürüyüş ve kısa koşular yaptırıyor. ( Beşir Kelleci - Anadolu Ajansı )

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi, Denizkurdu 2021 Tatbikatı’nın Doğu Akdeniz’deki "seçkin gözlemci günü" faaliyetlerini takip ediyor. SAS timlerinin taktik pençe harekatı ile denizde sürüklenen mayınları imha ettiği tatbikatta, SAT timleri de yeteneklerini sergiledi. Helikopterden denize atılan SAT personeli, belirlenen hedefleri su altından imha ederken bir başka SAT timi ise adaya paraşütle inerek buradaki hedefleri vurdu. ( Arif Akdoğan - Anadolu Ajansı )

İstanbul'un en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi, yerli ve yabancı ziyaretçilere kapılarını açtı.Tarihi yarımada, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Çamlıca Camisi, Adalar'ın da aralarında bulunduğu İstanbul'un birçok noktası da kuleden rahatlıkla seyredilebiliyor. ( Elif Öztürk Özgöncü - Anadolu Ajansı )

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından, Gazze'de günlük hayat normale dönmeye başladı. Filistinli berber Abdullah Elzavra, tek geçim kaynağı olan kuaför dükkanı İsrail'in son saldırılarında yerle bir oldu. Elzavra, enkaza dönmüş dükkanının moloz yığınları arasında müşterilerini tıraş etti. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) öncesi hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, özel maçta Gine ile Antalya Stadyumu’nda karşılaştı. A Milli takım oyuncusu rakibi ile mücadele etti. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )

İngiltere'nin başkenti Londra'da Christie's müzayede evi tarafından temmuz ayında düzenlenecek açık artırmada Leonardo da Vinci tarafından yapılan Bir Ayının Kafası (Head of a Bear) çiziminin 8 ila 12 milyon sterlin arasında bir fiyata satılması öngörülüyor. Çizim, 8 Temmuz’da müzayedeye çıkmadan önce müzayede evinde sergilendi. ( Wiktor Szymanowicz - Anadolu Ajansı )

2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nin ikinci turunda E Grubu'ndan Katar ile Hindistan milli takımları, başkent Doha'daki Jassim Bin Hamad Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Katarlı oyuncu Bassam Al-Rawi (15), rakibi Hindistanlı oyuncu Manvir Singh (9) ile mücadele etti. ( Mohammed Dabbous - Anadolu Ajansı )

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle temsillerine ara veren Devlet Tiyatroları, "Açık Hava Tiyatrosu Yaz Oyunları" ile seyircisiyle yeniden buluştu. Etkinliğin açılışı, İrfan Şahinbaş Sahnesi Macunköy Yerleşkesi'nde, Mustafa Kurt'un rejisörlüğünü üstlendiği, Ankara Devlet Tiyatrosunca sahneye konulan "Bizim Yunus" oyunuyla yapıldı. ( Esra Hacioğlu - Anadolu Ajansı )

Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Yukarı Oyumca köyünde yaklaşık 11 yıldır aynı direğe yuva yapan "Papatya" ve "Toprak" isimli leylek çift, köyün maskotu haline geldi. ( Sidar Can Eren - Anadolu Ajansı )

"Çağ açıp çağ kapatan" bir sultan olarak anılan Fatih Sultan Mehmet, 30 yıl süren padişahlığında, fethettiği İstanbul'a sayısız tarihi eserler kazandırdı. Fatih Külliyesi, Fatih döneminin en önemli eserleri arasında yer alıyor. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

Trabzon'da, Faroz Balıkçı Barınağı'ndaki martılar, denize açılan balıkçıların attığı balıklarla beslendi. ( Hakan Burak Altunöz - Anadolu Ajansı )

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin zorlu yolculuğu sürüyor. ( Necmettin Karaca - Anadolu Ajansı )

Balıkesir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede görev yapan mobil sağlık ekipleri, Marmara ilçesine bağlı adalardaki vatandaşlara deniz araçlarıyla ulaşarak aşı hizmeti götürüyor. Feribotla Marmara Adası'na ulaştırılan aşılar, Marmara Devlet Hastanesi Başhekimi Yeşim Demir koordinesindeki mobil ekipler tarafından hava şartlarına göre Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin yardımı ya da teknelerle mahalle konumundaki adalara doğru yola çıkarılıyor. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )

Rusya’nın başkenti Moskova’da ay, kızıl görüntüsü ile Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık binaları üzerinden yükseldi. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )

Kolombiya'da, 1 aydan bu yana hükümet karıştı kitlesel gösteriler düzenleyen binlerce kişinin bugünkü protestosunda 4 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. Başkent Bogota başta olmak üzere Medellin, Cali, Baranquilla, Cartagena, Valle de Cauca ve Bukaramanga'da sokağa çıkan binlerce kişi, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'ye tepki gösterdi. Göstericiler ile ESMAD mensubu polisler arasında çatışma çıktı. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )

Zonguldak'ta, 2019 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından temeli atılan ve bugün açılışı yapılan Uzun Mehmet Camisi'nde vatandaşlar cuma namazı öncesinde dua etti. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )

Bursa'daki kafelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kademeli normalleşme sürecinde yarıya düşürülen kapasitelerde boş kalan masa ve koltukları oyuncak ayılarla dolduran iki kardeşin bu dizaynı ilgi görüyor. Neşe Kaya ve Harun Nergis, salgın tedbirleri kapsamında kafe ve restoranlarda hizmet alımının kontrollü yapılması kararın ardından sosyal mesafenin sağlanması için kafeyi oyuncak ayılarla donattı. Renkli görüntülerin oluştuğu Nilüfer ilçesindeki kafeye gelen müşteriler, boş kalan koltuklarda ayıcıklarla karşılaşıyor. İşletmede, sokak kedisi yavruları da müşterilerin ilgisini çekiyor. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )

Filistinli bir grup müzisyen, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucu yıkılan Hanadi apartmanı enkazında, halka açık konser verdi. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )

Antalya'da "Örümcek Adam" kostümüyle yaptığı gösterilerle tanınan Burak Soylu, tatil için geldiği memleketi Trabzon'da da her yaştan insanın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Soylu, Boztepe Piknik Alanı'nda insanlarla bir araya geldi. ( Hakan Burak Altunöz - Anadolu Ajansı )

Başkentte kimyasal madde üreten bir iş yerinde yangın çıktı. Yangının oluşturduğu duman şehrin değişik noktalarından da görüldü. ( Fırat Çağlayan Yurdakul - Anadolu Ajansı )

Kolombiya'da, 1 aydan bu yana hükümet karıştı kitlesel gösteriler düzenleyen binlerce kişinin bugünkü protestosunda 4 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. Başkent Bogota başta olmak üzere Medellin, Cali, Baranquilla, Cartagena, Valle de Cauca ve Bukaramanga'da sokağa çıkan binlerce kişi, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'ye tepki gösterdi. Başkent'te "Direniş Portal İstasyonu" olarak yeniden adlandırılan Portal de las Americas istasyonu önünde toplanan göstericiler, yolu trafiğe kapattı. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )

İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze'ye düzenlediği saldırıları sonucu, hayatını kaybeden Yahya El Acle için Şucaiyye Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, çok sayıda kişi katıldı. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde bulunan Kırklar Dağı ile çevresi, tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle şehrin stresinden uzaklaşıp doğayla baş başa kalmak isteyenlerin uğrak yeri oluyor. ( Sidar Can Eren - Anadolu Ajansı )

Kolombiya'da 28 Nisan'dan bu yana devam eden hükümet karşıtı kitlesel gösterilerde şimdiye kadar 1'i polis 48 kişi hayatını kaybetti. Hükümetin, protestoların başlamasına neden olan vergi reformunu reddetmesine rağmen başkent Bogota'da sokaklara çıkan göstericiler, sağlık, eğitim ve politika reformu talebiyle protesto gösterilerine devam etti. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )

Adıyaman'da tohum üretimi yapan firma, kuraklık ve hastalığa karşı dayanıklı, verimi yüksek, arpada "Egemen", buğdayda ise "Akşir" ismi verilen iki yeni tohum çeşidi üretti. ( Orhan Pehlül - Anadolu Ajansı )

Beşşar Esed rejiminin 2017'de düzenlediği hava saldırısında yaralanarak kolunu kaybeden 9 yaşındaki Fevziye Feris, "Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü" dolayısıyla AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Tek hayali protez kol olan Feris, imkansızlıklar içinde büyüyor. ( İzzeddin Kasım - Anadolu Ajansı )

Her yıl mayıs ayının son pazartesi günü, savaşlarda yaşamını yitirmiş Amerikalıların anıldığı gün olan "Anma Günü" dolayısıyla ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentindeki Fort Snelling Ulusal Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene ABD'li gaziler, savaşlarda hayatını kaybedenlerin yakınları, askerler ve birçok vatandaş katıldı. ( Kerem Yücel - Anadolu Ajansı )

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen, sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) tek kadınlar üçüncü tur maçında, ABD'li tenisçi Madison Keys (fotoğrafta), Belaruslu rakibi Victoria Azarenka ile karşılaştı. ( Mustafa Yalçın - Anadolu Ajansı )

Kolombiya'da, 1 aydan bu yana hükümet karıştı kitlesel gösteriler düzenleyen binlerce kişinin bugünkü protestosunda 4 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. Başkent Bogota başta olmak üzere Medellin, Cali, Baranquilla, Cartagena, Valle de Cauca ve Bukaramanga'da sokağa çıkan binlerce kişi, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'ye tepki gösterdi. Göstericiler ile ESMAD mensubu polisler arasında çatışma çıktı. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )