Haftanın fotoğrafları (3-9 Haziran 2018 haftası)

1 Kolombiya'da "La Tomatina" Festivali

Kolombiya'da geleneksel olarak düzenlenen "The Great Tomatina Colombiana” adlı domates festivali bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Başkent Bogota'nın Sutamarchan ilçesinde düzenlenen festivale katılan yüzlerce kişi, bölgeye kamyonlarla getirilen yaklaşık 35 ton domatesi birbirlerine fırlatarak eğlendi. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )







2 Jandarma uzman erbaş adaylarının terörle mücadele yemini

İzmir Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı (TMH) Okul Komutanlığı'nda, Teröristle Mücadele Harekatı eğitimi gören 575 uzman erbaş adayı yemin etti. Konuşmaların ardından komandolar tarafından tüfekli hareketler ve kuleden serbest iniş gösterileri gerçekleştirildi. ( Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )







3 Fanatik Yahudiler, İsrail polisi korumasında işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İsrail güvenlik güçleri, Kıble Mescidi'nin bazı kapılarını zincirle kapattı. ( Faiz Abu Rmeleh - Anadolu Ajansı )







4 Moskova'da ''2019 Color Run'' maratonu

Rusya'nın başkenti Moskova'da Luzhniki Olimpiyat Kompleksi'nde ''Color Run'' adıyla 5 kilometrelik maraton düzenlendi. Maraton sonunda toplanan katılımcılar renk festivali yaparak müzik eşliğinde dans etti. Farklı renklerdeki boyaların altında dans eden gençlerin yüzü ve elbiseleri rengarenk oldu. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )





5 Sudan'da ordu darbe karşıtı göstericilere müdahale etti

Sudan ordusunun, başkent Hartum’daki Savunma Bakanlığı önünde haftalardır demokrasi nöbeti tutan halka müdahalesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti onlarca kişi yaralandı. Müdahalenin ardından göstericiler, Başkent Hartum'daki ordu merkez karargahı binasına giden bazı yollarda lastik yakıp barikat kurdu. ( Stringer - Anadolu Ajansı )







6 TOFAŞ- Fenerbahçe Beko

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında TOFAŞ ile Fenerbahçe Beko, TOFAŞ Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe Beko oyuncusu Guduric (23), TOFAŞ'lı Mejia (9) ile mücadele etti. ( Mustafa Bikeç - Anadolu Ajansı )

7 Bakan Akar ve TSK’nın komuta kademesi sınırda

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile incelemelerde ve denetlemelerede bulunmak üzere Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Pençe Harekatı’nın yönetildiği 34. Hudut Tugay Komutan Yardımcılığına geldi. Bakan Akar, TSK’nın komuta kademesi ile harekatın yönetildiği 34. Hudut Tugay Komutan Yardımcılığındaki Taktik Komuta Yeri’nde harekattaki son duruma ilişkin brifing aldı. Bakan Akar, Pençe Harekatı’na destek sağlayan havadaki uçaklardan birinin pilotuyla da telsizden konuştu. ( Arif Akdoğan - Anadolu Ajansı )







8 Gökyüzünden Çukurova

Bereketli topraklarıyla Türkiye'nin en önemli tarım ve sanayi kentlerinden birisi olan Çukurova, Adana semalarından fotoğraflandı. Türkiye’nin ve Orta Doğunun en büyük camisi olan Sabancı Merkez Cami, merkez Seyhan ilçesinde Seyhan Nehri’nin kıyısında yer alıyor. Klasik Osmanlı mimarisi tarzındaki Sabancı Merkez Cami, 1998 yılından beri hizmet veriyor. ( Eren Bozkurt - Anadolu Ajansı )







9 Gönüllüler Ağrı Dağı Milli Parkı'nı temizledi

Türkiye'nin en büyük milli parklarından olan ve birçok sulak alanı barındıran Ağrı Dağı Milli Parkı, bölgeye gelen ziyaretçilerin attıkları çöplerle kirlendi. Milli parka gelen bazı gönüllüler de sulara ve yol kenarlarına atılan çöpleri toplayarak bir alanda biriktirdi. Düzenli olarak bu bölgede temizlik yapan gönüllüler, biriktirdikleri çöpleri araçlarla kente götürüp çöp konteynerlerine attı. ( Hüseyin Yıldız - Anadolu Ajansı )







10 Beştepe Millet Camisi'nde Kadir Gecesi'ne özel program yapıldı

Kadir Gecesi nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camisi'nde dünyaca ünlü hafızların ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Din Musikisi Korosu'nun yer aldığı Kadir Gecesi Özel Programı, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. ( Ali Balıkçı - Anadolu Ajansı )







11 Van Gölü havzasında koruma çalışmalarıyla kuş türü sayısı arttı

Türkiye'deki yüzlerce kuş türünden 215'inin gözlemlenebildiği Van Gölü havzasında yürütülen koruma çalışmaları dolayısıyla birçok kuş türünün sayısında artış yaşandı. Havzada Sığır balıkçılı (Bubulcus ibis) da gözlenebiliyor. ( Ali İhsan Öztürk - Anadolu Ajansı )

12 Prag'da hükümet karşıtı gösteri

Çekya'nın başkenti Prag'daki Wenceslas Meydanı'nda, sivil toplum örgütü 'Million Moments for Democracy'nin çağrısıyla toplanan yaklaşık yüzbin kişi, Başbakan Andrej Babis ve Adalet Bakanı Marie Benesova karşıtı gösteri düzenledi. ( Lukas Kabon - Anadolu Ajansı )







13 Malatya'da Ramazan Bayramı

Malatya'nın Darende ilçesinde vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazı için sabahın erken saatlerinde camilere akın etti. Somuncu Baba Camisi'ni dolduran vatandaşlar bayram namazını kılarak dua etti. Büyüklerin elini öpen çocuklar şeker ve çikolata topladı. ( Ayhan İşcen - Anadolu Ajansı )







14 Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen, sezonun ikinci "Grand Slam" tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) altıncı günündeki üçüncü tur maçında İspanyol tenisçi Rafael Nadal (fotoğrafta), Belçikalı rakibi David Goffin ile mücadele etti. ( Mustafa Yalçın - Anadolu Ajansı )







15 Endonezya'da Ramazan Bayramı

Endonezya'nın Açe kentindeki Müslümanlar, bayram namazını kılarak ve dua ederek Ramazan Bayramı kutlamalarına başladı. ( Khalis Surry - Anadolu Ajansı )







16 Hollanda'da halk bisikletle çocuk yaşta tanışıyor

Hollanda'da vatandaşlar, çocuk yaşta tanıştıkları bisikleti, ömürlerinin sonuna kadar kullanmaya devam ediyor. Bisiklet, en çok kullanıldığı ülke Hollanda'da günlük hayatın parçası durumunda bulunuyor. Bu ülkede bisiklet, rahatlık ve kolaylık için sürekli geliştiriliyor. Hollanda'nın Amsterdam kentinde, ulaşım aracı olarak genellikle bisiklet tercih ediliyor. ( Abdullah Aşıran - Anadolu Ajansı )







17 "Türkiye'nin Kızıldenizi" atık tehlikesiyle karşı karşıya

Su altı zenginliği bakımından Kızıldeniz'e benzetilen dalış turizminin gözde mekanları arasındaki Samandağ sahili, deniz dibindeki çöplerin oluşturduğu tehlikeyle karşı karşıya bulunuyor. Kel Dağı ve çevresinde yapılan dalışlarda kaydedilen plastik kirliliği, canlılar açısından yarattığı büyük tehlikeyi gözler önüne seriyor. Bölgede çalışma yapan araştırmacılar ayrıca atıkları da topluyor. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )

18 Bayramı gökyüzünde karşıladılar

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da Ramazan Bayramı yoğunluğu yaşandı. Yabancı turistlerin yanı sıra yerli turistler de bayram nedeniyle sıcak hava balon turuna kaltıldı. ( Alpaslan Körükcü - Anadolu Ajansı )







19 Büyük Çamlıca Cami'nde Kadir Gecesi

Kadir gecesi dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'nde program düzenlendi. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )







20 Fransa Açık Tenis Turnuvası

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen, sezonun ikinci "Grand Slam" tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) altıncı günündeki üçüncü tur maçında Japon tenisçi Kei Nishikori (fotoğrafta), Sırp tenisçi Laslo Djere ile mücadele etti. ( Mustafa Yalçın - Anadolu Ajansı )

21 Batı Karadeniz sahilleri güneyi aratmadı

Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için Düzce'nin Akçakoca ilçesine gelenler adeta sahillere akın etti. Ramazan Bayramı tatilini değerlendirmek için ilçeye çok sayıda yerli turist geldi. Yaklaşık 38 kilometrelik sahil şeridi ve mavi bayraklı 3 plaja sahip Akçakoca'nın en fazla rağbet gören plajı Çuhallı oldu. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )







22 Rusya'da Ramazan Bayramı

Rusya’nın başkenti Moskova'da Merkez Camisi’nde Ramazan Bayramı namazı kılındı. Camiye sığmayan binlerce Müslüman, caddelerde saf tuttu. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )







23 Bayram öncesi şehitliklere ziyaret

Şehit aileleri, Ramazan Bayramı öncesi Cebeci Askeri Şehitliği'ne giderek yakınlarını ziyaret etti. Mezarları temizleyen şehit yakınları dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu. ( Aytaç Ünal - Anadolu Ajansı )







24 Çin'de Ramazan Bayramı

Çin’de Ramazan Bayramı’nı Türkiye’den bir gün sonra idrak eden Müslümanlar camilere akın etti. Ülkenin başkenti Pekin’de bulunan Dongsı Camisi’nde 7’den 70’e Çinli Müslümanlar Bayram Namazı için sabahın erken saatlerinde bir araya geldi. Ailelere çocukları da eşlik etti. ( Fuat Kabakcı - Anadolu Ajansı )







25 Bosna Hersek'te "Beyaz Kurdele Günü"

Bosna savaşının başladığı 1992'de, ülkenin kuzeyindeki Prijedor şehri ve civarında kollarına bağladıkları beyaz kurdele ya da evlerine astıkları beyaz çarşaf ile tespit edilerek Sırp askerler tarafından öldürülen siviller, "Beyaz Kurdele Günü" kapsamında düzenlenen etkinliklerle anıldı. Bosna Hersek genelinde 2012'den beri düzenlenen Beyaz Kurdele Günü etkinlikleri kapsamında, Saraybosna'daki Büyük Park'ta ise Prijedor'da öldürülenlerin fotoğrafları ve aralarında bulunan 102 çocuğu sembolize eden oyuncaklar sergilendi. ( Lejla Bıogradlıja - Anadolu Ajansı )







26 Başkentte Ramazan Bayramı

Ankara'da çok sayıda vatandaş, Ramazan Bayramı namazını Kocatepe Camisi'ne kıldı. Namazın ardından camiden çıkan vatandaşlar seyyar satıcılardan alışveriş yaptı. ( Mustafa Kamacı - Anadolu Ajansı )







27 75'lik Çinli kadının yamaç paraşütü heyecanı

Muğla'nın Fethiye ilçesine tatile gelen 75 yaşındaki Çinli kadın ilerleyen yaşına rağmen yaklaşık yarım saat yamaç paraşütüyle gökyüzünde süzüldü. ( Barış Aksoy - Anadolu Ajansı )

28 Kayseri'de bayram öncesi şehitlik ziyareti

Şehit aileleri, Ramazan Bayramı arifesinde Kartal Şehitliği'ne gelerek, yakınlarının kabirlerini ziyaret etti. Şehit yakınları, mezarları temizleyerek, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. ( Sercan Küçükşahin - Anadolu Ajansı )







29 Bir gün değil, her gün bisiklet

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu organizasyonuyla sadece Türkiye değil dünyada bir çok kentteki benzeri etkinliklere ön ayak olan kadın bisikletliler, gündelik hayatlarında da bisikletli yaşam tarzından ödün vermiyor. İzmirli 38 yaşındaki Deniz Çağırgan (ortada) ilkokulda karne hediyesi olarak başladığı bisiklet sporunu çocuklarıyla sürdürüyor. Büyük kızı Anka (sağda) ve küçük kızı Arya ile bebekliklerinden itibaren kent içinde bisiklete bindiklerini ifade eden Çağıran, "İki çocuğum da bebekliklerinden itibaren bisikletin üzerine takılan bebek koltuğu ile benimle bisiklete binmeye başladı. Büyük kızım Anka artık büyüdü. Şimdi onun da bisikleti var. Yaşadığımız yer olan Sığacık ve çevresinde birlikte bisiklete biniyoruz" dedi. ( Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )







30 Ankara'da Ramazan Bayramı

Ramazan Bayramı tatilini Ankara'da geçirenler, bayramın 3. gününde Ankara Kalesi'ni ziyaret ettiler. ( Aytaç Ünal - Anadolu Ajansı )







31 Başkentte Ramazan

Ankara’da, bayram namazı öncesinde vatandaşlar, kentin tarihi camilerinden olan Hacı Bayram Veli Camisi’ni doldurdu. Bayram namazının ardından vatandaşlar birbiriyle bayramlaştı. ( Muhammed Yaylalı - Anadolu Ajansı )







32 Rusya'da Ramazan Bayramı

Rusya’nın başkenti Moskova'da Merkez Camisi’nde Ramazan Bayramı namazı kılındı. Camiye sığmayan binlerce Müslüman, caddelerde saf tuttu. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )







33 Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti

Kızılırmak'ın denize döküldüğü bölgeyi de içine alan 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Türkiye'nin önemli biyolojik zenginlik alanlarının biri olarak dikkati çekiyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2016 yılında alınan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, 356 kuş, 554 bitki, 35 balık, 42 memeli, 260 omurgasız, 13 sürüngen ve 12 amfibi türüne yaşam alanı oluşturuyor. Biyolojik çeşitliliğin oldukça fazla olduğu deltada böcekler, göz ve vücut yapılarıyla ilginç görüntüler oluşturdu. ( Veysel Altun - Anadolu Ajansı )











34 İnci kefalinin tersine yolculuğu büyülüyor

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara başlattığı göçle dikkati çeken inci kefalinin yolculuğu sürüyor. İnci kefali, suyun tersine yüzerek tatlı sulara göç ederken martılarla da mücadele etmek zorunda kalıyor. Van Gölü çevresinde yaşayan martılar, üremek için suyun tersine yüzerek tatlı sulara göç eden balıkları avlayarak besleniyor. ( Aliihsan Ozturk - Anadolu Ajansı )







35 Çeşme Pırlanta Halk Plajı açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığının "turizmin yoğun yapıldığı bölgelerde halk plajları açılması" hedefi çerçevesinde oluşturulan Çeşme Pırlanta Halk Plajı hizmete açıldı. Çeşme'de bulunan tatilciler Ramazan Bayramı'nın ilk gününü denize girerek değerlendirdiler. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )

36 Binlerce Etiyopyalı bayram namazı için birlikte saf tuttu

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da yaşayan binlerce Müslüman, Ramazan bayramı namazı için toplandıkları Addis Ababa Stadyumu'nda birlikte saf tuttu. ( Minasse Wondimu Hailu - Anadolu Ajansı )







37 Moskova'da ''2019 Color Run'' maratonu

Rusya'nın başkenti Moskova'da Luzhniki Olimpiyat Kompleksi'nde ''Color Run'' adıyla 5 kilometrelik maraton düzenlendi. Maraton sonunda toplanan katılımcılar renk festivali yaparak müzik eşliğinde dans etti. Farklı renklerdeki boyaların altında dans eden gençlerin yüzü ve elbiseleri rengarenk oldu. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )







38 Büyük Çamlıca Camisi'nde ramazanın son cuma namazı kılındı

Ramazan ayının son cuma namazı, Büyük Çamlıca Camisi'nde kılındı. Vatandaşlar namaza ilgi gösterdi. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )







39 Safranbolu'nun ağaç tünelli yolları görenleri büyülüyor

Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan ilçesi Safranbolu'da ki güneşin zorlukla ulaşmaya çalıştığı yemyeşil ağaç tünelli yollar, görenleri büyülüyor. İçine girerken ürkütücü görünse de ilerledikçe masalımsı bir ortamda dönüşen yolda ilerleyen sürücüler, manzaranın tadını çıkartıyor. ( Ahmet Özler - Anadolu Ajansı )







40 Bursa'da Ramazan Bayram

Bursa'da binlerce vatandaş, Ramazan Bayramı namazını kılmak için Ulu Cami'ye akın etti. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )







41 İstanbul'da bayram yoğunluğu

İstanbul’un tarihi ve turistik mekanları başta olmak üzere, cazibe merkezi olan semtlerinde Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşandı. Vapur kullanmak isteyen vatandaşlar, Eminönü’ndeki iskelelerde uzun kuyruklar oluşturdu. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )

42 Domaniç Dağları'nda "belgesellik" görüntüler

Kütahya ile Bursa sınırları içinde kalan ve oksijen zenginliğiyle bilinen Domaniç Dağları yaz mevsimine doğru ayrı bir güzelliğe büründü. İç Ege'de yer alan ve yüzde 53'ü ormanla kaplı olan Kütahya'nın doğal güzellikleriyle ünlü ilçesi Domaniç, baharın sonunda da göz kamaştırıcı renklere ev sahipliği yapıyor. ( Serdar Yiğit - Anadolu Ajansı )







43 Hem yasa dışı geçişleri hem can kayıplarını önlüyorlar

Yasa dışı geçişleri engellemek ve can kayıplarını önlemek için yoğun mesai harcayan Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, bu yıl içinde denizlerde 9 bin 694 düzensiz göçmen yakaladı. Sahil Güvenlik unsurları, iç savaş, siyasi ve ekonomik belirsizlik gibi nedenlerle ülkelerini terk ederek Avrupa'ya ulaşmaya çalışan yabancı uyrukluların yoğun olarak kullandığı başta Kuzey Ege'de olmak üzere geçiş güzergahlarını, gece görüş özelliğine sahip dürbünler ve termal kameralar ile 24 saat tarayıp kontrol altında bulunduruyor. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )





