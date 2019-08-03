Haftanın fotoğrafları (3 Ağustos 2019)

1 Hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara gelen Müslümanlar, Kabeyi görmenin ve vazifelerini yerine getirmenin mutluğunu yaşıyor. Mescidi Haram ve çevresinde, akşam vaktinden sabah namazına kadar yoğunluk yaşanıyor. Yatsı namazını kılan Müslümanlar, daha sonra Kabe etrafında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. (Ashraf Amra - Anadolu Ajansı)

2 Hindistan'ın kuzeyinde Uttar Pradeş eyaletinde bulunan Varanasi, 3 bin yılı aşkın tarihiyle yaşayan en eski şehirlerden biri olarak biliniyor. Farklı gelenek ve ritüellere sahip kent, ülke içinden ve dünyanın çeşitli yerlerinden çok sayıda Hindu hacının yanı sıra birçok turiste de ev sahipliği yapıyor. Hindistan’ın ünlü Mahabharata Destanı’nda ismi geçen ve çeşitli kutsal metinlerde bahsedilen Varanasi, Ganj Nehri'nin bitişiğindeki "Ghat"ları (basamaklar), festivalleri, dar sokakları, yollarda gezen inekleri, ilginç kıyafet ve yüzlerindeki renkli boyalarıyla "Sadhu"ları (Hindu ermişleri), ölü yakma törenleri ve Ganga Aarti törenleriyle Hindistan’ın gizemli ve kutsal şehirlerinden sayılıyor. (Muhammet Nazım Taşçı - Anadolu Ajansı)

3 Batman'da 1990'lı yıllarda başta güvenlik olmak üzere çeşitli nedenlerle köylerinden göç ederek gittikleri yerlerde yeni bir yaşam kuran vatandaşlar, tatillerini, tesis edilen huzur ortamı sayesinde hasret duydukları köylerinde geçiriyor. Köylerinde ev inşa eden, arazilerine ekim yapan, havuz kuran vatandaşlar haftasonları şehrin stresinden uzaklaşmak için ailece köyün yolunu tutuyor. (Muhyeddin Beyca - Anadolu Ajansı)

4 Burdur'un Yeşilova ilçesinde yer alan, beyaz kumsalı ve berrak suyunun ortaya çıkardığı güzellikle "Türkiye'nin Maldivler'i" olarak ünlenen ve bilinirliği her geçen gün artan Salda Gölü, gün batımında da ziyaretçilerini adeta büyülüyor. Günün son ışıklarında Salda Gölü'nün bembeyaz kumsalı ve serin turkuaz suyunda yürüyenler, güneşin göle veda ederken suda ve kumsalda bıraktığı göz alıcı parıltılarını izlemenin keyfini yaşıyor. (Orhan Çiçek - Anadolu Ajansı)

5 Suudi Arabistan'a gitmek üzere Gazze'deki Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçiş yapan Filistinliler, başkentteki Kahire Havalimanı'ndan hareket eden uçakla Cidde'ye geldi. Filistinliler, pasaport işlemleri için bir süre Cidde Havalimanı'nda bekledi. Hacı adayları arasında Filistinli engelliler de yer aldı. (Ashraf Amra - Anadolu Ajansı)

6 Van'ın Gevaş ilçesinde küçükbaş hayvan sahipleri, sıcaklıkların artmasıyla koyunlarını kırkmaya başladı. Türkiye'de en fazla küçükbaş hayvan varlığına sahip illerden biri olan Van'da, yaz aylarında yüksek kesimlere çıkan besicilerin "yayla mesaisi" sürüyor. (Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı)

7 Türkiye'nin kuru domates ihracatının önemli bölümünü karşılayan Ege Bölgesi'nde ovalar, hasadın ardından açılan kurutma sergileriyle kırmızıya büründü. Mevsimlik işçilerin topladığı domatesler, kamyon ve traktörlere yüklenerek beyaz örtülerin serildiği arazilere götürülüyor. Burada ikiye kesilerek talebe göre tuzlanan veya kükürtlenen domatesler yaklaşık bir hafta güneşte bekletiliyor. (Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı)

8 Rusya'nın başkenti Moskova'daki tarihi Kızıl Meydan yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline geldi. Son yıllarda Asya ülkelerinden gelen yabancı turistlerin uğrak yeri haline gelen Kızıl Meydan, beğeni topluyor. (Sefa Karacan - Anadolu Ajansı)

9 Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polatlı Tarım İşletme Müdürlüğü'nde TİGEM 69. Geleneksel Hasat Bayramı'na katıldı. (Murat Kula - Anadolu Ajansı)

10 İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri devam etti. Gazze'nin doğusunda yer alan El Bureyc Mülteci Kampı yakınındaki İsrail sınırında toplanan Filistinliler, İsrail karşıtı slogan atarak gösteri düzenledi. İsrail güçleri, gösteriye göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Bir gösterici gazdan etkilendi. (Hassan Jedi - Anadolu Ajansı)

11 Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da Ocak 2016'dan bu yana 289 insan hakları savunucusu ve aktivistin öldürüldüğü bildirildi. Ülkedeki cinayet ve saldırıları protesto etmek amacıyla başkent Bogota'da gösteri ve yürüyüş düzenlendi. (Juancho Torres - Anadolu Ajansı)

12 Avrupa'dan, Asya'dan ve Amerika'dan yılda 120 binin kişi, golf oynamak için iklimi, 5 yıldızlı otelleri ve yüksek standartlardaki golf sahalarıyla dünyanın önemli golf merkezlerinden biri haline gelen Antalya Belek Turizm Bölgesi'ni tercih ediyor. Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından olan Antalya'da, güneş, kum ve denizin dışında özellikle kış döneminde oynanan golf, turizmin 12 aya yayılmasına katkı sağlıyor. (Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı)

13 Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere yoğun hava saldırıları sürüyor. Rejimin İdlib'in güneyindeki Eriha ilçesine hava saldırısında ilk belirlemelere göre 9 sivil öldü, 27 sivil yaralandı. Saldırı sonucu evi hasar gören bir Suriyeli, üzüntü yaşadı. (Muhammed Said - Anadolu Ajansı)

14 Tokatlı besicinin, Antalya'ya nakliyesini yapmak üzere anlaştığı tır şoförü tarafından çalındığı ileri sürülen 350 bin lira değerindeki 25 büyükbaş hayvanından 17'si jandarma ekiplerince bulundu. (Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı)

15 Rusya'nın başkenti Moskova'da, Şehir Meclisi seçimlerine bağımsız adayların kaydının kabul edilmemesi nedeniyle izinsiz gösteri düzenlendi. Polis, bazı göstericileri gözaltına aldı. (Sefa Karacan - Anadolu Ajansı)

16 Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'e havadan İstanbul'u tanıttı. (Murat Kula - Anadolu Ajansı)

17 Tuzla Viaport Marina'daki Aslan Park'ta 12 Mayıs Pazar günü dünyaya gelen İstanbul'un ilk Bengal kaplanları, ziyaretçilerle buluştu. Küçük kaplanlar, sevimlilikleriyle ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. (Erhan Sevenler - Anadolu Ajansı)

18 Filistinli sanatçılar Gazze'de açtıkları modern sanat sergisinde, İsrail işgalinin "acı" halini anlatıyor. Gazze şeridinin eş-Şaleyhat bölgesinde işgalin zorluklarını eserlerine yansıtan 64 Filistinli sanatçı, modern sanat sergisinde buluştu. Sergide fotoğraftan heykele, resimden sahne sanatlarına birçok farklı sanat dalından örnekler bulunuyor. (Ali Jadallah - Anadolu Ajansı)

19 İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri devam etti. Gazze'nin Refah kentinin doğusundaki İsrail sınırında toplanan Filistinliler, gösteri düzenledi. İsrail güçlerinin gösteriye müdahale etmesi üzerine Filistinliler, taş atarak karşılık verdi. (Abed Rahim Khatib - Anadolu Ajansı)

20 Bursa'da, bu yıl 14'üncü kez Bursa Enduro Motosiklet Festivali düzenlendi. Bursa Enduro Motosiklet Fan Club tarafından Uludağ'ın eteğindeki Kocayayla'da düzenlenen etkinliğe, binlerce kişi katıldı. (Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı)

21 Venezuela'da iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (Psuv) mensupları ve hükümet destekçileri, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek için başkent Caracas'ta gösteri yürüyüşü düzenledi. (Boris Vergara - Anadolu Ajansı)

22 Endonezya'nın Açe bölgesinde nesli tükenmekte olan Sumatra fillerinden 30 yaşındaki Suci isimli fil, 24 Temmuz'da "Yuyun" adında bir bebek dünyaya getirdi. Yavru fil Yuyun'un bakımları Alue Kuyun Koruma Müdahale Birimi'nde (CRU) yapılıyor. Anne fil Suci'nin 2012 yılında dünyaya getirdiği ilk yavrusu, 2015 yılında Endoteliyoprop Herpes Virüsü'nden ölmüştü. (Khalis Surry - Anadolu Ajansı)

23 Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere yoğun hava saldırıları sürüyor. İdlib'in Eriha ilçesine düzenlenen saldırı sonucu bazı bina ve araçlarda yangın çıktı. Aralarında kadınların da bulunduğu sivil savunma ekipleri, arama kurtarma faaliyetlerine katıldı. (Muhammed Said - Anadolu Ajansı)

24 Yaz turizm dönemini çok yoğun geçiren Ege Bölgesi, bayramda hareketliğini daha da artıracak. Çeşme, Kuşadası (fotoğrafta), Didim gibi popüler turizm destinasyonlarının yanında Seferihisar, Foça ve Urla gibi ilçeler de tatilcilerin seçenekleri arasında yer alıyor. (Ferdi Uzun - Anadolu Ajansı)

25 Türkiye Binicilik Federasyonu'nun yarış takviminde yer alan Anadolu Ligi Engel Atlama Yarışmaları'nın 8. ayağı Bursa'da yapıldı. Yarışlarda biniciler zaman zaman kazalar yaşadı. (Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı)

26 Hatay'ın İskenderun ilçesinde, çöp konteynerinin yanındaki cam kavanozdan süt içmeye çalışırken boynuna takılı kalan kavanoz parçasıyla bir haftadır yaşamını sürdüren kediyi kurtarmak için yürütülen çalışmalar sonuçsuz kalırken, kokusuna gelebileceği düşüncesiyle yakılan mangal da fayda sağlamadı. (Burak Milli - Anadolu Ajansı)

27 Dünyanın en yüksek 50 zirvesinin 17'sine ev sahipliği yapan Pakistan'ın en kuzey eyaleti Gilgit-Baltistan, Himalaya, Karakurum ve Hindikuş dağlarının birleştiği noktada, uzun vadileriyle Pakistan turizminin en önemli rotaları arasında yer alıyor. En büyüğü Hunza Prensliği olmak üzere geçmişte birkaç prenslikten oluşan Gilgit-Baltistan, 1948'de Pakistan'a bağlanmasının ardından bugün sembolik olarak hala Hunza Prensleri tarafından yönetiliyor. Eyaletin 5 ila 7 bin arasındaki zirveleri ise daha sık tırmanılan, bunun yanında kayak sporunun da yapılabildiği dağlar olarak dikkat çekiyor. Bu zirveler özellikle Kerimabad bölgesinde toplanmış halde. Tarihi Hunza Prensliği'nin de başkenti olan Kerimabad'daki Baltit Kraliyet Sarayı, bu zirvelerin 5'ini aynı anda görebilirken bölge, gün batımı izlemeye gelenlerin de uğrak noktası halinde. Güneşin batarken 6 ila 7 bin metre yüksekliğindeki karlı dağlara vurması nedeniyle bu bölgenin zirveleri "Altın tepeler" olarak anılıyor. (Behlül Çetinkaya - Anadolu Ajansı)

28 Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen 106. Fransa Bisiklet Turu'nun 21. ve son etabı, Rambouillet ile Paris arasındaki 128 kilometrelik parkurda yapıldı. (Mustafa Yalçın - Anadolu Ajansı)

29 Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere yoğun hava saldırıları sürüyor. Rejimin İdlib'in güneyindeki Eriha ilçesine hava saldırısında ilk belirlemelere göre 9 sivil öldü, 27 sivil yaralandı. Sivil savunma ekipleri, enkaz altından çıkardıkları bir çocuğu bölgeden uzaklaştırdı. (Muhammed Said - Anadolu Ajansı)

30 Hac ibadetini yerine getirmek için kutsal topraklara gelen yüz binlerce hacı adayı günlerini ibadet ve dua ederek geçiriyor. Hacı adayları Kabe'yi tavaf esnasında dua etti. (Ashraf Amra - Anadolu Ajansı)

31 ABD'nin California eyaletindeki yemek festivalinde düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre en az 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve ambulanslar sevk edildi. (Neal Waters - Anadolu Ajansı)

32 Bursa'da, bu yıl 14'üncü kez Bursa Enduro Motosiklet Festivali düzenlendi. Bursa Enduro Motosiklet Fan Club tarafından Uludağ'ın eteğindeki Kocayayla'da düzenlenen etkinliğe, binlerce kişi katıldı. (Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı)

33 Tuzla Viaport Marina'daki Aslan Park'ta 12 Mayıs Pazar günü dünyaya gelen İstanbul'un ilk Bengal kaplanları, ziyaretçilerle buluştu. Küçük kaplanlar, sevimlilikleriyle ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. (Erhan Sevenler - Anadolu Ajansı)

34 Türkiye'nin kuş çeşidi açısından en zengin illerinden olan Iğdır'da, bir kaya kartalı yavrusu Tuzluca ilçesinin yüksek kesimlerindeki yuvasında görüntülendi. (Hüseyin Yıldız - Anadolu Ajansı)

35 Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki Çatacık Ormanları'nda yılda ortalama 14,5 kilogram zararlı böceği toplayıp besin kaynağına dönüştürerek sağlıklı ağaçların yetişmesine katkıda bulunan kırmızı orman karıncalar, yakın çekimlerle görüntülendi. Bin 600 metre rakımlı Çatacık Ormanları'nda yoğunlukla bulunan bilimsel adı "Formica rufa" olan kırmızı orman karıncaları, toprağın 1 ila 2 metre derinliklerinde barınıyor. (Ali Atmaca - Anadolu Ajansı)

36 Türkiye'de batıdaki illere oranla yaz mevsiminin daha geç başladığı Van'da, doğadaki küçük canlıların, çiçek ve bitki örtüsü üzerindeki gözlerden uzak yaşamı güzel görüntüler oluşturuyor. Doğanın canlanmasıyla çeşitlenen bitkilerin üzerinde yaşamlarını sürdüren küçük canlılar, tabiattaki renkliliği de gözler önüne seriyor. (Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı)

37 Antik Çağ'ın en önemli liman kentlerinden biri olan, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Behramkale köyü sınırları içindeki Assos, 1800'lü yıllardan bu yana aralıklarla, 1981'den sonra da aralıksız kazı çalışması yürütülen dünyanın sayılı antik kentleri arasında yer alıyor. (Burak Akay - Anadolu Ajansı)

38 "Hollanda'nın Venedik"i olarak nitelendirilen Giethoorn köyü, Orta Çağ'dan kalma tarihi dokusu ve kanallarıyla Venedik'i andırıyor. Overijssel eyaletinde yer alan Giethoorn köyü, kanalları, yüzlerce yıllık tarihi evleri ve son yıllarda artan turist yoğunluğuyla Venedik havasını İtalya’ya gitmeden yaşatıyor. Her yıl yüz binlerce turistin ziyaret ettiği, 176 tahta köprüsü, dar kanalları, tarihi evleri, yemyeşil doğası ve rengarenk çiçekleriyle adeta masalları andıran köy, en çok içinden geçen kanalları, tekneleri ve hobbit köyünü andıran evleriyle biliniyor. (Abdullah Aşıran - Anadolu Ajansı)

39 Türkiye'nin bin 440 kilometrelik en uzun kıyı şeridine sahip turizm merkezlerinden Muğla'daki Dalaman Çayı, adrenalin tutkunu yerli ve yabancı turistlere rafting heyecanı yaşatıyor. Bölgeyi ziyarete gelen turistler, tatillerine renk katmak amacıyla farklı turlara yöneliyor. Özellikle macera meraklısı turistlerin en fazla rağbet gösterdiği turizm faaliyetlerinin başında ise soğuk sularda yapılan "rafting" geliyor. Antik ismi İndos olan 229 kilometre uzunluğa sahip Dalaman Çayı, Toroslar'ın batısındaki Göktepe ve Yaylacık dağlarından inen kolların birleşmesiyle büyüyüp dar ve derin bir vadi içinden akarak rafting sporu için vazgeçilmez bir ortam sunuyor. (Durmuş Genç - Anadolu Ajansı)

40 Türkiye'de büyükbaş hayvan besiciliğinin önemli merkezlerinden Kars'ta, süt inekleri her gün bol çiçekli meralarda otlamak için kilometrelerce yol katediyor. Sarıkamış ilçesine bağlı, Yağbasan, Çatak, Yayıklı, Hamamlı, Bozat, Ali Sofu köylerinde çobanlar, her sabah günün ilk ışıklarıyla süt ineklerini meralara çıkarıp akşam saatlerine kadar otlatmak için yaklaşık 20 kilometre yol katediyor. (Hüseyin Demirci - Anadolu Ajansı)

41 Hac ibadetini yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan hacı adayları, Mekke'de kutsal mekanları ziyaret ediyor. Son peygamber Hz. Muhammed'e ilk vahyin geldiği ve Kuran’ın indirilmeye başlandığı yer olan Hira Mağarası, Müslümanların ziyaret ettiği kutsal mekanların başında geliyor . Hacı adayları, yaklaşık bir saat süren zorlu yolculuğun ardından ulaştıkları Nur Dağı’nın zirvesindeki mağarada şükür namazı kılıp dua ediyor. (Halil Sağırkaya - Anadolu Ajansı)

42 İstanbul ile İzmir arasındaki 8,5 saatlik seyahat süresini 3,5 saate düşürecek İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 192 kilometrelik kesimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 Ağustos'ta hizmete açılacak. (Ali Atmaca - Anadolu Ajansı)

43 Hindistan'da Kurban Bayramı'na doğruHindistan'da Kurban Bayramı öncesinde hazırlıklar sürüyor. Cammu Keşmir bölgesindeki Srinagar kentinde kurbanlık hayvanlar, sahipleri tarafından göllerde yıkanıyor. (Faisal Khan - Anadolu Ajansı)

44 Yemen'in güneyindeki geçici başkent Aden'de Ömer el-Muhtar Emniyet Merkezi'ni hedef alan bombalı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sonucu, bölgedeki bir araç hasar gördü. (Wael Shaif Thabet - Anadolu Ajansı)

45 Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere yoğun hava saldırıları sürüyor. İdlib'in Eriha ilçesine düzenlenen saldırı sonucu bazı binalarda hasar oluştu. Bir Suriyeli, saldırıya tepki gösterdi. (Muhammed Said - Anadolu Ajansı)

46 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleri, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret etti. (Cumhurbaşkanlığı / Kayhan Özer - Anadolu Ajansı)

47 Iğdır'ın Tuzluca ilçesinin yüksek kesimli arazilerinde yakı böceği, beslenirken görüntülendi. (Hüseyin Yıldız - Anadolu Ajansı)