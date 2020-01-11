Haftanın fotoğrafları (4-10 Ocak 2020)

Geçtiğimiz hafta neler yaşandı? İşte eğlenceden spora, siyasetten sanata kadar haftaya damga vuran olaylar ve fotoğrafları...

Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni yıl tatili sürüyor. 8 Ocak'a kadar sürecek tatil süresince kentte yaşayanlar tarihi Kızıl meydan ve çevresindeki park ve merkezlerde geziyor, hazırlanan gösterileri seyrediyor, alışveriş yapıyorlar. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )

Toroslar'ın bin 500 rakımındaki Arslanköy'de kurduğu tiyatro grubuyla adını dünyaya duyuran 62 yaşındaki Ümmiye Koçak, hayvanlarını otlattığı yaylalardan film festivallerine uzanan hikayesiyle Anadolu kadınının azmine örnek oldu. New York Avrasya Film Festivali'nde "Sinemada En İyi Avrasyalı Kadın Sanatçı" ödülüne layık görülen, dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile reklam filminde buluşan Koçak, başarılarına yenilerini eklemeyi hedefliyor. ( Sezgin Pancar - Anadolu Ajansı )

Türkiye'nin peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla ünlü turizm merkezi Kapadokya'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü. ( Behçet Alkan - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da gün batımı

İstanbul'da gün batımı sırasında gökyüzünde oluşan kızıllık ile tarihi yarımada güzel görüntü oluşturdu. ( Serhat Çağdaş - Anadolu Ajansı )

Son faaliyetini 100 bin yıl önce gerçekleştiren Karacadağ'dan çıkan lavların oluşturduğu bazalt platonun sert kayaçları, yüz yıllarca bölge halkının yaşamının bir parçası oldu. Diyarbakır'da emekli öğretmen Mahmut Nurettin Medyelioğulları (66) de, "taşı yontmak insanı yontmaktan daha kolay" diyerek hayatının son 15 yılını dünyanın en sert kayaçlarından bazalt taşını sanat eserlerine dönüştürerek geçiriyor. ( Bestami Bodruk - Anadolu Ajansı )

Soğuk havanın etkilediği Doğu Anadolu Bölgesi'nde, gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 19 dereceyle Kars'ta ölçüldü. Sarıkamış ilçesinde soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu. ( Hüseyin Demirci - Anadolu Ajansı )

Kış mevsiminin en sert geçtiği yerlerden Van'ın Çaldıran ilçesinde Kaz Gölü Çayı'nın zeminindeki taze otlar, dondurucu soğuklarda mandalar için besin kaynağı oluyor. ( Necmettin Karaca - Anadolu Ajansı )

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bir kereste fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )

Başkent'te etkili olan kar yağışı, Göksu Parkı'nda güzel görüntü oluşturdu. ( Halil Sağırkaya - Anadolu Ajansı )

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan bir uçak pistten çıktı. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

Rusya'da, Ortodoks inancına göre Hazreti İsa'nın doğum günü kabul edilen Noel gecesi ayini düzenlendi. Başkent Moskova'daki Kurtarıcı İsa Kilisesi'nde yapılan gece ayinini Rus Ortodoks Kiliseleri Patriği Kirill yönetti. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )

Tekirdağ sahilinde gün batımı sırasında oluşan kızıllık, güzel görüntüler oluşturdu. ( Mesut Karaduman - Anadolu Ajansı )

Suriye'de Esed rejimi ve Rusya'nın saldırılarından kaçarak İdlib'teki güvenli bölgelere göç eden aileler, soğuk ve çamurla mücadele ediyor. İdlib'in Türkiye sınırına yakın ilçelerinden Sarmada'da bulunan ve 130 ailenin barındığı Sarut kampında yoğun yağış ve altyapı eksikliği nedeniyle oluşan göletler, kamp sakinlerinin yaşamını zorlaştırıyor. ( Esra Hacioğlu - Anadolu Ajansı )

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının (MİT) Etimesgut ilçesindeki Bağlıca semtinde inşa edilen yeni binası "KALE" yarın hizmete açılıyor. 5 bin dönümlük bir alan üzerine inşa edilen ve etrafında başka herhangi bir yapı bulunmayan, yaklaşık 3 metre boyunda beton duvarlar ve dikenli tellerle çevrili, dinlemelere, yetkisiz girişlere ve sızmalara karşı özel olarak tasarlanmış yeni karargah binasının açılışı yarın yapılacak. ( Emin Sansar - Anadolu Ajansı )

Endonezya'nın Lampung kentinde, "Pencak Silat" geleneksel dövüş sanatı ustaları Marina Kumsalında antrenman yaptı. Pencak Silat, geçen yıl UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miras olarak tanınan Endonezya'nın geleneksel savaş sanatıdır. ( Muhammad Nazarudın Latıef - Anadolu Ajansı )

Antalya'da turkuaz rengi suyuyla dünyaca üne sahip Kaputaj Plajı, kış mevsiminde de manzarasıyla görenleri etkiliyor. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )

Etiyopya'da 7 Ocak'ta kutlanan Noel bayramı öncesi, başkent Addis Ababa'daki önemli caddeler renkli ışıklarla aydınlatıldı. Bir Etiyopyalı çift, renkli ışıklarla süslenen Bole caddesinde özçekim yaptı. ( Mınasse Wondımu Haılu - Anadolu Ajansı )

Ankara'da sabah saatlerinde tren kazası meydana geldi. ( Evrim Aydın - Anadolu Ajansı )

Trabzon'da, Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı dolayısıyla Trabzon'un Şalpazarı ilçesindeki 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı'nda anma yürüyüşü yapıldı. ( Hakan Burak Altunöz - Anadolu Ajansı )

Hindistan'ın Kalküta kentinde toplanan göstericiler, Hindistan Vatandaşlık Yasası'nda yapılan değişikliği ve Yeni Delhi'de bir üniversiteye maskeli kişiler tarafından düzenlenen taşlı sopalı saldırıyı protesto etti. ( Sumit Sanyal - Anadolu Ajansı )

Hırvatistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunu sosyal demokrat aday Zoran Milanovic kazandı. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından başkent Zagreb'deki parti binasında seçim zaferi kutlandı. Milanovic burada bir konuşma yaptı. ( Samır Jordamovıc - Anadolu Ajansı )







Meteoroloji Genel Müdürlüğünce "kırmızı kod" uyarısının yapıldığı Mersin'de, sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Tarım işçileri, yağmura rağmen hasatlarını sürdürdü. ( Eren Bozkurt - Anadolu Ajansı )

Iğdır'ın üzerini kaplayan sis tabakası, seyrine doyumsuz güzellikler oluşturdu. Sis tabakası altındaki kent, Allah-u Ekber Dağları'nın zirvesinden görüntülendi. ( Bülent Mavzer - Anadolu Ajansı )

Trabzon'da hava sıcaklıklarının düşüşüyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu. ( Hakan Burak Altunöz - Anadolu Ajansı )

Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri kapsamında 53 dağcı, 3180 rakımlı Allahuekber Dağı'na zirve tırmanışı yaptı. ( Bülent Mavzer - Anadolu Ajansı )

Tekirdağ'da akşam saatlerinde şehrin üzerinde beliren dolunay, güzel görüntüler oluşturdu. ( Mesut Karaduman - Anadolu Ajansı )

"Bozkır kenti" Eskişehir'de bulunan Büyükşehir Belediyesi ETİ Sualtı Dünyası'nda görevli iki dalgıç, dev akvaryumda bulunan köpek balıklarını, vatozları ve sürü balıklarını elleriyle besliyor. Kentte 2014 yılında kapılarını ziyaretçilere açan Kuzey Ege, Atlas Okyanusu, Kızıldeniz, Güney Amerika gölleri ve Amazon Nehri'nden getirilen yaklaşık 100 canlı türüne ev sahipliği yapıyor. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Muş'ta dün etkinli olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde soğuk hava dolayısıyla ağaçlarda kırağı oluştu. ( İbrahim Yaldız - Anadolu Ajansı )

Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle 2 bin dekar araziyi su bastı. Turistleri almak için otele giden tur otobüsü, Kadriye ve Boğazkent mahalleleri arasındaki yoldan çıktı. Devrilme ihtimali bulunan otobüs iki saatlik çalışmayla çekici yardımıyla kurtarıldı. ( Servet Tümer - Anadolu Ajansı )

Filipinler'in Manila kentindeki binlerce Katolik Hıristiyan, Hz. İsa'nın çektiği sıkıntıları temsil eden 'Siyah Nasıriye' törenine katıldı. Her yıl gerçekleştirilen törende Katolikler kutsal siyah haça dokunmaya çalışarak hastalıklarına çare bulacaklarına inanıyor. ( Dante Diosina Jr - Anadolu Ajansı )

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler 36'ıncı gününe girdi. Genel Emek Konfederasyonu'nun (CGT) çağrısıyla başkent Paris'te düzenlenen gösteriye çok sayıda kişi katıldı. Güvenlik güçleri göstericilere müdahale etti. ( Julien Mattia - Anadolu Ajansı )

Farklı din, dil ve kültüre mensup vatandaşların kardeşçe bir arada yaşadığı, tescilli yapılarıyla adeta açık hava müzesini andıran, Mezopotamya'nın incisi Mardin'de sis ve gün batımı seyri güzel manzaralar oluşturuyor. ( Halil İbrahim Sincar - Anadolu Ajansı )

Batı Karadeniz'in incisi olan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkisini artıran fırtına ve sağanak nedeniyle oluşan dev dalgalar, 5 metrelik istinat duvarını aştı.İlçede etkili olan sağanakla birlikte etkisini gösteren fırtına, Karadeniz'deki dalgaların şiddetini artırdı. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )

Konya'nın Sarayönü ilçesinde 65 yıldır terzilik yapan 73 yaşındaki Ramazan Şen, hazır giyimin olumsuz etkilerine rağmen ilk günkü aşkla bağlı olduğu mesleğini yaşatmaya çalışıyor. ( Serhat Çetinkaya - Anadolu Ajansı )

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yürüyüş sona erdi. ( İsmail Kaplan - Anadolu Ajansı )

İran'ın başkenti Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde cuma namazı sonrası ABD karşıtı gösteri düzenlendi. Gösterilerde, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, ABD tarafından öldürülmesine tepki gösterildi. Bazı göstericiler, Süleymani'nin öldürülmesi nedeniyle üzüntü yaşadı. ( Fatemeh Bahrami - Anadolu Ajansı )

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan yağışın ardından bazı ev ve araçlar kalınlığı 3 metreye ulaşan kar yığınlarının altında kaldı. Karla kaplanan bazı ev ve araçlar gözden kayboldu. ( Serdar Yiğit - Anadolu Ajansı )

Almanya ve Çek Cumhuriyeti Erkek Voleybol Milli Takımları, 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemelerinde, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Max-Schmeling Salonu'nda karşılaştı. Karşılaşma öncesi anons edilen sporcular sahaya geldi. ( Abdulhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )

Adana'nın yüksek kesimlerindeki yaylalar, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Her mevsim ayrı güzellik sunan Çukurova yaylalarında, kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu. ( Eren Bozkurt - Anadolu Ajansı )

Başkent Ankara'da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. ( Evrim Aydın - Anadolu Ajansı )







Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek yürüyüş için vatandaşlar toplanmaya başladı. Türkiye'nin birçok ilinden ve yurt dışından genç, yaşlı çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerinde, "Asım'ın nesli asrın yürüyüşünde" sloganıyla "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliğine katılmak üzere, Sarıkamış ilçesinin Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde bir araya geldi. ( İsmail Kaplan - Anadolu Ajansı )

Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle 2 bin dekar araziyi su bastı. ( Oktay Özden - Anadolu Ajansı )