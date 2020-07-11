Haftanın fotoğrafları (4-10 Temmuz 2020)

Geçtiğimiz hafta neler yaşandı? İşte eğlenceden spora, siyasetten sanata kadar haftaya damga vuran olaylar ve fotoğrafları...

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Anadolu Ajansı 11.07.2020 - 09:26

ABD'nin New York kenti, Lower Manhattan bölgesi üzerinde beliren dolunay ve önünden geçen yolcu uçağı güzel görüntüler oluşturdu. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )







Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Kemal Sunal, vefatının 20.nci yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki mezarı başında anıldı. Anma törenine sanatçının oğlu Ali Sunal da (solda) katıldı. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )







Süper Lig Cemil Usta Sezonu 31. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe takımları Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe'den Vedat Muric ile Gençlerbirliği'nden rakibi Nordfeldt maç sonu selamlaştı. ( Evrim Aydın - Anadolu Ajansı )









İdlibli çocuklara ateşkesin gölgesinde "uçurtma" etkinliği

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilindeki zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı bir kampta çocuklar, ateşkes ortamında uçurtma uçurarak eğlendi. Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak Türkiye sınırına yakın kamplara sığınanların kurduğu Tıh kampının yetkilileri, kampta yaşayan çocukları iç savaşın getirdiği psikolojiden biraz olsu uzaklaştırmak için uçurtma etkinliği düzenledi. ( Muhammed Said - Anadolu Ajansı )









Fransa'nın başkenti Paris'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaklaşık 4 aydır kapalı olan Louvre Müzesi yeniden ziyarete açıldı. ( GEOFFROY VAN DER HASSELT - Anadolu Ajansı )







Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybeden 9 kurbanın cenazesi, 11 Temmuz'da defnedilecekleri Potoçari'ye ulaştı. Sabah Visoko şehrinden hareket eden ve başkent Saraybosna'da halk tarafından uğurlanan tabutlar, soykırım kurbanlarının defnedildiği Potoçari Anıt Mezarlığı'nın karşısındaki eski akümülatör fabrikasına taşındı. Kurban yakınları, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde görev yapan Hollandalı askerlerin üs olarak kullandığı eski fabrikaya yerleştirilen yeşil çuhaya sarılı tabutların başına gelerek dua etti. ( Samır Jordamovıc - Anadolu Ajansı )







Akdeniz Havzası'nda birçok ülkede görülen flamingolar, dünyadaki en önemli yaşam ve kuluçka sahalarından biri olan Tuz Gölü’nde, görsel şölen sunuyor. İnsanlardan uzaktaki tuzlu su sahalarını tercih eden 10 binlerce flamingo her yıl Temmuz Ayı’nın başlarından itibaren 12 bin kilometrekarelik alana sahip olan Tuz Gölü’ne geliyor. ( Abdullah Coşkun - Anadolu Ajansı )







Irak'taki Kadiri tarikatı mensubu İranlı yüzlerce kişi, hayatını kaybeden tarikat lideri Şeyh Muhammed Kesnezani'nin yarınki cenaze törenine katılmak için Süleymaniye vilayetindeki gümrük kapısını basıp pasaportsuz bir şekilde sınırı geçti. Tarikat mensupları zikirler eşliğinde Süleymaniye kent merkezine doğru yürümeye başladı. ( Fariq Faraj Mahmood - Anadolu Ajansı )







Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Ukrayna’nın başkenti Kiev’e geldi. Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi Yağmur Ahmet Güldere’den (sağda) çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Ziyaret sırasında Güldere, makam odasında sergilediği ve Ukraynalı bir kadın tarafından yazılan notu da Akar'a gösterdi. Suriye'nin İdlib kentinde 28 Şubat’ta rejim güçlerinin düzenlediği ve 33 askerin şehit olduğu saldırının ardından yaşlı bir Ukraynalı kadın tarafından Büyükelçilik binasının önüne bir karanfil eşliğinde bırakılan notta, "Allah Türk askerlerini korusun, Ukrayna sizinle..." ifadeleri yer aldı. ( Arif Akdoğan - Anadolu Ajansı )







ABD'nin New York kentinde 5. Cadde'deki Trump Tower önüne büyük harflerle "Black Lives Matter" (Siyahilerin hayatı değerlidir) yazıldı. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da etkinliğe katıldı. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )







Türkiye'nin tahıl ambarı olarak nitelendirilen Konya'da hasadı devam eden hububat, verimiyle üreticileri sevindiriyor. ( Abdullah Coşkun - Anadolu Ajansı )







Nevşehir'de, kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında tesadüfen ortaya çıkarılan kayadan oyma tarihi yamaç yerleşiminin bir bölümü 20 Temmuz'da turizmin hizmetine sunulacak. Nevşehir Belediyesi ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 2014 yılında gerçekleştirilen "Nevşehir Kalesi ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi" uygulaması sırasında tesadüfen bulunan tarihi yerleşimdeki çalışmalarda sona gelindi. ( Behçet Alkan - Anadolu Ajansı )









Sırbistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında açıklanan yeni tedbirleri protesto etmek amacıyla dün akşam düzenlenen gösteriler, bugün de diğer şehirlere yayılarak devam etti. Başkent Belgrad'daki ulusal meclis binası önünde toplanan binlerce gösterici polisin güvenlik kordonunu aşarak binaya girmek isterken, emniyet güçleri göz yaşartıcı gazla müdahale ederek göstericileri dağıttı. ( Mustafa Talha Öztürk - Anadolu Ajansı )

Van'ın Edremit ilçesinde etkili olan yağmurun ardından gökkuşağı oluştu. Semayı renklendiren gökkuşağı güzel görüntüler sergiledi. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )







Kars'ta Arpaçay ilçe sınırlarında bulunan Kuyucuk Gölü çevresindeki tarlalarda gün batımı güzel görüntülere sahne oldu. ( İsmail Kaplan - Anadolu Ajansı )









Antalya'da, eski olduğu için kullanılmayan, yenileriyle takas edilen halı ve kilimler, çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra ihraç ediliyor. Eskiyen halılar tamir ediliyor, kök boyalarıyla boyanıp yıkanıyor, kuruduktan sonra geniş tarlalara seriliyor. Güneş ışınlarıyla mikroplardan arındırılan ve pastel rengi alan halılar, ardından Amerika başta olmak üzere yurt dışına satılıyor. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )







Endonezya'nın Doğu Java bölgesindeki Probolinggo kentinde Hindu Tengger kabilesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi devam ederken Yadnya Kasada Festivali için Broma Dağı'na tırmandı. Festival süresince kabile halkı, atalarına şükran ve saygılarını sunmak amacıyla, beraberinde getirdikleri mahsülleri ve besi ürünlerini, Bromo Dağı zirvesindeki volkan kraterine fırlatıyor. ( Suryanto - Anadolu Ajansı )







Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Dağları, eşsiz güzellikteki yaylaları ve buzul gölleriyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor. ( Sidar Can Eren - Anadolu Ajansı )







Çanakkale'de, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda devam eden orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )









Rusya'nın başkenti Moskova'da dolunay, Kudrinskaya Meydanı Binası üzerinden yükseldi. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )







Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangını söndürme çalışmaları sürüyor. ( Gökhan Balcı - Anadolu Ajansı )







Sırbistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında açıklanan yeni tedbirleri protesto etmek amacıyla dün akşam düzenlenen gösteriler, bugün de diğer şehirlere yayılarak devam etti. Başkent Belgrad'daki ulusal meclis binası önünde toplanan binlerce gösterici polisin güvenlik kordonunu aşarak binaya girmek isterken, emniyet güçleri göz yaşartıcı gazla göstericilere müdahale etti. ( Mustafa Talha Öztürk - Anadolu Ajansı )

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dört aydır kapalı olan 90 metre yüksekliğindeki dönme dolap tedbirlerle yeniden hizmete açıldı. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )







Muş'un Varto ilçesinde hayvancılıkla geçimini sağlayan Turabi Yoloğlu, boş zamanlarında dağlardan topladığı kurumuş ağaçları işleyerek farklı figürler ortaya çıkarıyor. ( Yahya Sezgin - Anadolu Ajansı )







İngiltere'nin başkenti Londra'da devam eden "Siyahilerin Hayatı Değerlidir" (Black Lives Matter) protestoları kapsamında Marble Arch'da toplanan göstericiler Downing Sokağı'na yürüdü. ( Isabel Infantes - Anadolu Ajansı )







Brüksel'de, Belçika Anayasa Mahkemesinin bir yüksekokulda başörtüsünün yasaklanabileceğine ilişkin bildirdiği görüş, binlerce kişi tarafından protesto edildi. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine, Brüksel merkezindeki Mont des Arts meydanında yaklaşık 4 bin kişi buluştu. "Başörtüsü insan hakkıdır", "Elini başörtümden çek", "Özgürlüğümüz nerede?", "Eğitimime dokunma", "Benim hakkım" ve "Yeter" yazlı afişler taşıyan göstericiler, başörtüsüne destek sloganları attı. ( Dursun Aydemir - Anadolu Ajansı )







Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alınan ancak 2 yıl önce tamamen kuruyunca kuşların uğramadığı Kars'ın Arpaçay ilçesindeki Kuyucuk Gölü, yeniden eski günlerine dönünce göle dönen bazı kuş türlerine ev sahipliği yapmaya başladı. ( Hüseyin Yıldız - Anadolu Ajansı )







ABD'nin başkenti Washington'da, "4 Temmuz Bağımsızlık Günü" kutlamaları kapsamında havai fişek gösterileri gerçekleştirildi. ( Yasin Öztürk - Anadolu Ajansı )







"Batı Karadeniz'in incisi" olarak adlandırılan, İstanbul ve Ankara gibi iki metropol arasında yer alan Düzce'nin, 38 kilometrelik sahil şeridine sahip Akçakoca ilçesi, geçen yıl yaşanan sel felaketi, bu yıl ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında büründüğü sessizlikten kurtularak eski günlerine dönmeye başladı. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )







Sıcak havanın etkili olduğu başkent Ankara'da hayvanlar da sıcaktan etkilendi. Güneşten korunmaya çalışan bir katır, otobüs durağının gölgesinden faydalanmaya çalıştı. ( Fırat Çağlayan Yurdakul - Anadolu Ajansı )







Adana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyenler için düzenlenen açık hava sineması etkinliğine katılanlar, araçlarından "7. Koğuştaki Mucize" filmini izledi. ( Eren Bozkurt - Anadolu Ajansı )







Gazze'de güzel havayı fırsat bilen Filistinliler, Gazze sahiline akın ederek çeşitli aktivitelerle eğlenmeye çalıştı. Filistinliler, denizin keyfini çıkardı. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )







TBMM Adalet Komisyonunda görüşülen barolara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifine tepki gösteren baro başkanları otobüslerle geldikleri Ankara Adliyesi önüne toplandı. ( Güven Yılmaz - Anadolu Ajansı )







"Boğaziçi'nin ikinci gerdanlığı" Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, her geçen gün nüfusu artan İstanbul'da 1988'den bu yana hizmet vererek kentin trafik yükünü hafifletiyor. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )







Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamanın meydana geldiği fabrika ve çevresi drone ile havadan görüntülendi. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )







Antalya İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Deniz Şube Müdürlüğü ekipleri, sahillerin vatandaşlara açılmasıyla mesailerinin büyük kısmını, tepeleri karlı Beydağları'nın eşsiz manzarasıyla hayran bırakan, tertemiz denizi ve çakıllı plajı ile doğayla iç içe tatil imkanı sunan Konyaaltı Sahili açıklarında geçiriyor. Karadan "atlı polis" ve bisikletli "martı" timlerinin görev yaptığı yaklaşık 7 kilometre uzunluğundaki sahilin açıklarında baştan sona "karakolbot" adı verilen bot, jet-ski ve operasyon botuyla devriye gezen ekipler, vatandaşların Kovid-19 tedbirlerini uyup uymadığını kontrol ediyor. ( Orhan Çiçek - Anadolu Ajansı )