Haftanın fotoğrafları (4-11 Ekim 2019)
Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı, eğlenceden spora, siyasetten sanata kadar haftaya damga vuran fotoğraflarını derledi. İşte geçtiğimiz haftaya damga vuran kareler...
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1
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı başladı.
( MSB - Anadolu Ajansı )
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2
İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Ortaköy'de bulunan Büyük Mecidiye Camisi akşam saatlerinde güzel görüntü oluşturdu. ( Ahmet Bolat - Anadolu Ajansı )
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3
Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan "Kedi Kasabası"nda yüzlerce kedi, kendileri için her detayın düşünüldüğü keyifli bir ortamda yaşıyor.
( Veysel Altun - Anadolu Ajansı )
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4
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor.
( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )
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5
İzmir Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında 4 haftalık intibak eğitimlerini bitiren 482 sözleşmeli subay adayı düzenlenen törenle yemin etti. Subay adaylarının ant içtiği törende, tüfekli hareketler, yakın dövüş, kule iniş ile helikopterle tören alanı üzerinde "üzüm salkımı" gibi çeşitli gösteriler yapıldı. ( Evren Atalay - Anadolu Ajansı )
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6
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla Adana'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında hava hareketliliği yaşandı. ( İbrahim Erikan - Anadolu Ajansı )
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7
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri devam etti. Gazze'nin doğusunda yer alan El Bureyc Mülteci Kampı yakınındaki İsrail sınırında toplanan Filistinliler, İsrail karşıtı slogan atarak gösteri düzenledi.
( Hassan Jedi - Anadolu Ajansı )
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8
Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından bu yıl 17’ncisi düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası, Katar'ın başkenti Doha'da devam ediyor. Erkekler 20 kilometre yarış yürüyüşü finalinde Hindistanlı atlet Irfan Kolothum Thodi de yarıştı.
( Serhat Çağdaş - Anadolu Ajansı )
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9
Doğu Karadeniz'in iç kesiminde, bakir doğası ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Gümüşhane'de sonbaharla birlikte doğada renk cümbüşü yaşanıyor. Kentin yüksek kesimlerindeki köylerde vatandaşlar, doğanın binbir güzelliğini ortaya çıkaran güz renkleri arasında yakacak ve yiyecek ihtiyaçlarını şimdiden tamamlayarak kışa hazırlanıyor.
( Veysel Kara - Anadolu Ajansı )
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10
THY Avrupa Ligi ilk hafta maçında Anadolu Efes, İspanya'nın Barcelona takımı ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı. Anadolu Efes basketbolcusu Bryant Dunston (42), bir pozisyonda Barcelona oyuncusu Nikola Mirotic (33) ile mücadele etti.
( Elif Öztürk - Anadolu Ajansı )
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11
Türkiye, Fırat nehrinin doğusundaki YPG/PKK hedeflerine yönelik askeri harekat hazırlıklarını tamamlarken, Suriye Milli Ordusu (SMO) da güvenlik tedbirleri alıyor. Suriyeli muhalif savaşçılardan oluşan Suriye Milli Ordusu, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesinden çok sayıda zırhlı araç ve savaşçıyı gün içerisinde Münbiç cephe hattına sevk etti.
(Bekir Kasım - Anadolu Ajansı )
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12
Görkemli mimarisiyle İstanbul'un yeni sembollerinden biri haline gelen ve ibadete açıldığı 7 Mart'tan bu yana 5 milyon kişinin ziyaret ettiği Büyük Çamlıca Camisi, aynı zamanda Türkiye'nin en modern külliyesi. İçine girildiği andan itibaren selatin camilerinin adeta devamı hissini uyandıran Büyük Çamlıca Camisi, büyük bir ibadethane olmasının dışında sanat galerisi, kütüphane, konferans salonu ve sanat atölyesiyle adeta 24 saat hayatın devam ettiği bir yaşam merkezi konumunda.
( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
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13
Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında OGM Ormanspor ile Teksüt Bandırma Ankara Spor Salonu'nda karşılaştı.
( Güven Yılmaz - Anadolu Ajansı )
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14
Ekvador'daki ulaştırma grevinin ülke genelinde hükümet karşıtı protestolara ve yer yer şiddet olaylarına dönüşmesi nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Ekvador'da Devlet Başkanı Lenin Moreno hükümetinin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yaptığı anlaşma gereği ulaştırma alanında sağlanan akaryakıt desteklerini kaldırmasına tepki olarak gidilen ulusal grev, hükümet karşıtı protestolara ve yer yer şiddet eylemlerine dönüştü. Başkent Quito'nun tarihi merkezinde protestoları takip eden gazeteciler, polis tarafından darp edildi, kuzeydeki Guayaquil kentinde yağma olayları görüldü.
( Jonatan Rosas - Anadolu Ajansı )
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15
Doğu Karadeniz'in iç kesiminde, bakir doğası ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Gümüşhane'de sonbaharla birlikte doğada renk cümbüşü yaşanıyor. Dağlık coğrafyası, fauna ve flora zenginliğiyle öne çıkan kentin yüksek kesimlerindeki köylerde güz hüküm sürerken, ağaçların sarı ve kırmızıya bezenen renkleri görsel şölen sunuyor.
( Veysel Kara - Anadolu Ajansı )
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16
Yaz döneminde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden hayvanlarını daha iyi otlatabilmek için Van'daki yaylalara göç eden göçerler, havaların soğumaya başlamasıyla günlerce süren dönüş yolculuğuna başladı. Van'daki geniş ve zengin bitki örtüsüne sahip yaylalarda yaz boyunca hayvanlarını otlatan göçerler, yaklaşan kış mevsimi öncesinde çadırlarını toplayarak sürüleriyle yola koyuluyor. Günlerce süren yolculuk boyunca geceleri uygun gördükleri yerlerde çadır kurarak konaklayan göçerler, kent yaşamından ve teknolojik imkanlardan uzakta zorlu doğa koşullarıyla mücadele ediyor.
( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
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17
Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen Mercedes-Benz Moda Haftası İstanbul kapsamında, Mzlem Süer'in kreasyonunu tanıtmak üzere podyuma çıkacak mankenler son hazırlıklarını yaptı.
( Salih Zeki Fazlıoğlu - Anadolu Ajansı )
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18
Bursa'da bakılmaya muhtaç ve terk edilmiş köpeklere hayatını adayan Emre Demir, 300'ü aşkın köpeğe bağışlarla kurulan barınakta bakıyor.
( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )
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19
THY Avrupa Ligi ilk hafta maçında Anadolu Efes, İspanya'nın Barcelona takımı ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı. Anadolu Efes basketbolcusu Doğuş Balbay (4), bir pozisyonda Barcelona oyuncusu Nikola Mirotic (33) ile mücadele etti.
( Elif Öztürk - Anadolu Ajansı )
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20
Gazze sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde, İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu şehit edilen Filistinli Fadi Usame Hicazi (21) için Beyt Hanun beldesinde cenaze töreni düzenlendi. Hicazi'nin yakınları, cenaze töreninde üzüntü yaşadı.
( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )
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21
Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu 4. Etnospor Kültür Festivali devam ediyor. Festivalde yöresel kültürlerin sergilendiği çadırlar da yer alıyor.
( İsa Terli - Anadolu Ajansı )
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22
Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam'ın, bölgede dört aydır süren gösterilere hükümetin yaklaşımını sertleştirerek protestocuların maske takmalarını yasaklamasının ardından, göstericiler yeniden yürüyüş düzenledi. Zaman zaman göstericilerle güvenlik güçleri arasında çatışmalara sahne olan protesto gösterilerinde polis göstericileri dağıtmak için biber gazı kullandı.
( Miguel Candela Poblacion - Anadolu Ajansı )
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23
5 bin 137 metrelik yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın etekleri, yamaç paraşütleriyle renklendi. Iğdır Üniversitesinin hazırladığı programla, Türk Hava Kurumu (THK) tarafından dağın eteklerindeki kanyon, tepe ile vadilerde motorlu ve motorsuz yamaç paraşütü eğitimleri veriliyor.
( Hüseyin Yıldız - Anadolu Ajansı )
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24
Almanya'nın başkenti Berlin'de toplanan çevre aktivistleri protestolarına üçüncü gününde devam ediyor. "Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı)" grubunun üyeleri, hükümetin iklim politikalarını protesto etmek üzere şehir merkezindeki Zafer Anıtı, Marshall ve Mühlendamm köprüleri ile Başbakanlığa giden yolları araç trafiğine kapattı.
( Abdülhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )
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25
"Dünya Evsizler Günü” olarak belirlenen 10 Ekim'de küresel evsizlik sorununa farkındalık yaratılmaya ve ihtiyaçlara yardım sağlanmaya çalışılıyor. Dünyada başta işsizlik olmak üzere birçok sebepten dolayı sokaklarda yaşamak zorunda kalanlara her geçen gün yenileri ekleniyor. Amerika Konut ve Kentsel Geliştirme Departmanı'nın düzenlediği son rapora göre Amerika’da yaklaşık olarak 553 bin, Avrupa’da ise Avrupa Birliği destekli "Home EU" kuruluşunun raporuna göre yaklaşık olarak 3 milyon evsiz bulunduğu belirtiliyor. Amerika'nın New York eyaletindeki evsizler az sayıdaki eşyalarıyla hayatlarını yol kenarında sürdürmeye çalışıyor.
( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
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26
Volkanik dağ Erciyes'in yıllar önce patlaması sonucu oluşan tüflü toprak yapısı sayesinde Kayseri'de üretimi yaygınlaşan çerezlik kabak çekirdeği, bu yıl artan verimiyle üreticisinin yüzünü güldürdü.
( Sercan Küçükşahin - Anadolu Ajansı )
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27
Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Akçakoca'da balıkçılar, mevsim normalleri üstünde seyreden hava sıcaklığının azalmasıyla denizin dibindeki balıkların yüzeye çıkmasını bekliyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren Karadeniz'e açılan balıkçılar, avladıkları az miktarda balıkla limana dönüyor. Balıkçılar, havaların soğumasıyla balık miktarının artmasını umuyor.
( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )
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28
Fatih'te metruk bir binada başlayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )
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29
Kapadokya bölgesinin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini kuş bakışı izlemek isteyen turistlerin talep gösterdiği sıcak hava balon turuna bu yılın 9 aylık diliminde 437 bin 516 kişi katıldı. Ekonomiye ciddi katkı sağlayan turdan yaklaşık 78 milyon avro gelir elde edildi. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya, peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, yer altı yerleşim merkezleri, kayadan oyma tarihi manastırları ve ilginç coğrafi şekilleriyle konuklarına hayranlık uyandıran bir manzara sunuyor.
( Behçet Alkan - Anadolu Ajansı )
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30
Yaz döneminde Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki illerden hayvanlarını daha iyi otlatabilmek için Van'daki yaylalara göç eden göçerler, havaların soğumaya başlamasıyla günlerce süren dönüş yolculuğuna başladı. Van'daki geniş ve zengin bitki örtüsüne sahip yaylalarda yaz boyunca hayvanlarını otlatan göçerler, yaklaşan kış mevsimi öncesinde çadırlarını toplayarak sürüleriyle yola koyuluyor. Günlerce süren yolculuk boyunca geceleri uygun gördükleri yerlerde çadır kurarak konaklayan göçerler, kent yaşamından ve teknolojik imkanlardan uzakta zorlu doğa koşullarıyla mücadele ediyor.
( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
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31
Serebral Palsi hastalığına dikkati çekmek amacıyla Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Galata Kulesi (fotoğrafta) ve bazı alışveriş merkezleri ile binalar, hastalığın simge rengi yeşil ile aydınlatıldı.
( Yunus Emre Günaydın - Anadolu Ajansı )
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32
Ekvador'da hükümetin ulaştırmada sağladığı akaryakıt desteğini kaldırması üzerine başlayan protestolar devam ediyor. Başkent Quito’daki gösteriler dolayısıyla hükümetin ardından yasama ve yargı kurumları da şehirdeki faaliyetlerini askıya aldı. Şehre ulaşan protestocu yerlilerin bir kısmı yasama organı Ulusal Meclis binasına zorla girdi.
( Jonatan Rosas - Anadolu Ajansı )
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33
Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Akçakoca'da balıkçılar, mevsim normalleri üstünde seyreden hava sıcaklığının azalmasıyla denizin dibindeki balıkların yüzeye çıkmasını bekliyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren Karadeniz'e açılan balıkçılar, avladıkları az miktarda balıkla limana dönüyor. Balıkçılar, havaların soğumasıyla balık miktarının artmasını umuyor.
( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )
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34
Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerden ateşlenen havan mermisi Akçakale İlçe merkezine düştü.
( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )
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35
Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu 4. Etnospor Kültür Festivali devam ediyor. Festivalde yöresel kültürlerin sergilendiği çadırlar da yer alıyor.
( İsa Terli - Anadolu Ajansı )
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36
Extinction Rebellion isimli çevreci aktivist grubun üyeleri, başkent Berlin'de küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla protestolar düzenledi. Şehrin merkezinde yer alan Zafer Anıtı çevresindeki yolları trafiğe kapatan grup üyeleri, şehrin farklı noktalarında tiyatral etkinliklerde düzenledi.
( Abdülhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )
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37
Avrupa'daki en büyük ve Belçika'daki ilk Instagram müzesi "Gülücük Safarisi (Smile Safari)" yoğun ilgi görüyor. Başkent Brüksel'deki Tour & Taxis fuar merkezinde açılan ve kasım sonuna kadar ziyaretçileri ağırlayacak müze, akıllı telefonu olan herkese eğlenceli dakikalar yaşatıyor. Müzede, ışıklı odalarda poz vermek, pizza dilimi üzerinde sörf yapmak ya da doğum günü pastasından çıkmak isteyen Instagram kullanıcıları için farklı tarzda düzenlenmiş odalar bulunuyor.
( Dursun Aydemir - Anadolu Ajansı )
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38
Üniversite eğitiminin ardından köyüne dönen ve çocukluk hayali olan çobanlık mesleğini yapmaya başlayan Tamer Küçükakbulut, yeni uygulamalarla geleneksel çobanlığın dışına çıkıyor. Köyde "sayılarla oynayan çoban" olarak tanınan Küçükakbulut, bu uygulamalar sayesinde düşük giderle yüksek kazanç elde etmeyi başarıyor. Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi Projesi" ile hayallerine giden yolun ilk adımını atan ekonometrist genç, her gün hayvanlarını kendi güdüyor. Aldığı eğitimle çobanlığı harmanlayan Küçükakbulut, küçükbaş hayvanlarının doğum anındaki kilosu, günlük kilogram değerleri, beslenme planlamaları gibi istatistikler tutarak geleneksel çobanlığa yeni bir yaklaşım getiriyor.
( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )
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39
Rusya'nın başkenti Moskova'da sonbaharda doğa sarı tonlarına büründü. Ağaçlardaki yaprakların adeta altın sarısına dönüşmesine ''altın bahar'' adı veren Ruslar, bu güzelliğin tadını çıkarmak için parkları tercih ediyor. Moskova nehrinin kıyısındaki ''Kolomenskaya'' parkı Moskova halkının sonbaharda en çok tercih ettiği yerler arasında bulunuyor.