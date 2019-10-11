"Dünya Evsizler Günü” olarak belirlenen 10 Ekim'de küresel evsizlik sorununa farkındalık yaratılmaya ve ihtiyaçlara yardım sağlanmaya çalışılıyor. Dünyada başta işsizlik olmak üzere birçok sebepten dolayı sokaklarda yaşamak zorunda kalanlara her geçen gün yenileri ekleniyor. Amerika Konut ve Kentsel Geliştirme Departmanı'nın düzenlediği son rapora göre Amerika’da yaklaşık olarak 553 bin, Avrupa’da ise Avrupa Birliği destekli "Home EU" kuruluşunun raporuna göre yaklaşık olarak 3 milyon evsiz bulunduğu belirtiliyor. Amerika'nın New York eyaletindeki evsizler az sayıdaki eşyalarıyla hayatlarını yol kenarında sürdürmeye çalışıyor.

( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )