Haftanın fotoğrafları (5-11 Haziran 2020)

13.06.2020 - 06:44
Van'da akşam saatlerinde dolunay güzel görüntü oluşturdu. ( Ali İhsan Öztürk - Anadolu Ajansı )
Ayasofya'nın 1991'de ibadete açılan bölümü Hünkar Kasrı'na, Diyanet İşleri Başkanlığınca 17 Temmuz 2016'da, imam olarak Kurra Hafız Önder Soy atandı. Soy'un 4 yıldır görev yaptığı Ayasofya'nın dört minaresinden 5 vakit ezan sesi yükseliyor. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
Başkent Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentin bazı bölgelerinde yağmurla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı. ( Metin Aktaş - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında yeni normale geçişle birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'na ilgi sürüyor. Bakanlığın "Güvenli Turizm Belgesi" vermek için yetkilendirdiği RoyalCert Türkiye Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri de otel, yeme-içme ve tur araçlarında denetimlerine devam ediyor. RoyalCert Türkiye ekipleri tarafından Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı kapsamında Taksim'de bulunan CZN Burak Restoran'da denetim gerçekleştirilerek iş yerine Güvenli Turizm Belgesi verildi. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
İstanbul Emniyet Müdürlüğünce kent ormanlarındaki huzur ve güveni sağlamak, olası yangınlara daha çabuk müdahale etmek için kurulan doğa devriyesi projesi hayata geçti. İçerisinde motorize ekip, atlı polis timleri, köpek timleri, özel harekat polisleri, termal drone, iz takip timi, toplum destekli polislerin oluştuğu 61 personel, devriye kapsamında Sultangazi Kent Ormanı'nda ilk kontrollerini gerçekleştirdi. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
Konya'nın Ereğli ilçesinde bulunan Akgöl Sazlıklarında, akşam üzeri oluşan alaca karanlık ve bölgede yaşayan kuşlar güzel görüntüler oluşturdu. ( Yavuz Görür - Anadolu Ajansı )
Gazze'nin Han Yunus kentinde Raşdi Şat ve İbtihaj El Tavil çifti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirleri kapsamında düğün yaptı. Gelin ve damadın yanı sıra az sayıdaki katılımcı da tören boyunca maske taktı. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )
Dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle kapanan bir çok iş yerlerinden biri olan hamamlar normalleşmenin ilk adımlarıyla birlikte açılmaya başladı. Tarihi Çemberlitaş hamamı ilk müşterilerini önlemler altında almaya başladı. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık üç aydır durdurulan tarifeli yurt dışı uçuşları yeniden başladı. Sabah erken saatlerde havalimanına gelen yolcular termal kameralarla ateşleri ölçülüp, pasaport kontrolünden geçtikten sonra uçak kapılarına ulaştı. Yolcular, burada uçuş kartlarını kendileri okutarak uçağa bindirildi. ( İslam Yakut - Anadolu Ajansı )
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti, yemyeşil düzlükte gece ve gündüz oluşan manzaralarıyla ayrı bir güzelliğe büründü. ( Alibey Aydın - Anadolu Ajansı )
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, çeşitli azınlık grupları ve aktivistler, ırkçılık ve ayrımcılık karşıtı gösteri düzenledi. Farklı din ve ırka mensup binlerce kişi, Hollanda’daki ayrımcılığa ve ırkçılığa karşı Amsterdam’ın güneydoğusunda yer alan Nelson Mandela Park’ta toplandı. ( Paco Nunez - Anadolu Ajansı )
Sakarya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyenler için düzenlenen "açık hava sineması" etkinliğine katılanlar, Demokrasi Meydanı'nda araçlarından "Babam ve Oğlum" filmini izledi. ( İbrahim Yozoğlu - Anadolu Ajansı )
Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında kapatılan iş yerleri, alışveriş merkezleri ve oteller hükümetin kısıtlamaları rahatlatma kararının ardından tekrar hizmete açıldı. Kademeli normalleşme sürecinde Pekanbaru kentindeki bir otelde salgına karşı alınan tedbirler kapsamında otel çalışanlarının maske taktığı gözlendi. ( Dedy Sutisna - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka artışlarının kontrol altına alındığı Malezya'da, yaklaşık üç aydır uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı bugün son bulurken, ülke normalleşme sürecine girdi. ( Syaiful Redzuan - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 2,5 aydır yapılamayan at yarışları, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yeni normalleşme süreciyle bugün, seyircisiz olarak yeniden başladı. ( Elif Öztürk - Anadolu Ajansı )
Kuveyt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaklaşık 3 aydır kapalı olan camiler, yeniden ibadete açıldı. Kuveytliler, maske takmak ve sosyal mesafe gibi sağlık kurallarına dikkat ederek öğle namazını, Bilal Bin Rebbah Camisi'nde kıldı. ( Jaber Abdulkhaleg - Anadolu Ajansı )
ABD’de siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Belçika'nın sömürgeci kralı olarak bilinen Kral 2. Leopold'a yönelik tepkiler artarken, başkent Brüksel'de kralın bir heykeli daha tahrip edildi. Brüksel'deki Kraliyet Sarayı'nın yakınlarında bulunan Kral 2. Leopold heykelinin üzerine, "Katil", "Özür dileriz", "Bu adam 15 milyon kişiyi katletti" ve "Siyahilerin hayatı değerlidir" yazıldı. ( Dursun Aydemir - Anadolu Ajansı )
UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Bergama'daki müze ve ören yerlerinin, 19 Mart'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapanan kapıları, binlerce yıllık tarihi yolculuğa yeniden aralandı. Antik dünyanın en önemli metropollerinden sayılan Bergama, tarih sahnesinden hiç silinmeyen Akropol, sağlık merkezi Asklepion, dönemin en önemli tapınaklarından Kızıl Avlu ve bölgedeki kazılardan elde edilen buluntulara ev sahipliği yapan Bergama Müzesi, normalleşme sürecinde ziyaretçi kabülüne başladı. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )
Yaz aylarında değişen doğası ve açan çiçekleriyle nesillerdir yaylak-kışlak kültürünün yaşatıldığı Batı Karadeniz yaylalarında, yeni tip koronavirüsle mücadelede normalleşme süreciyle hareketlilik yaşanıyor. Genelde nisan ayında başlayan yaylaya göç, bu yıl koronavirüs tedbirleri doğrultusunda yaklaşık iki ay gecikti.Normalleşme sürecinin 1 Haziran'dan itibaren başlamasıyla sadece yerleşik yaylacılara açılan, rakımları 1600 ila 1900 metre arasında değişen Pürenli ve Balıklı yaylaları, misafirlerinin gelmesiyle şenlendi. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )
ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline sıçrayan ırkçılık karşıtı protestolar New York'ta 15'inci gününe girdi. George Floyd, kendisi için üç farklı eyalette düzenlenen 3 cenaze töreninin ardından Texas'ın Houston kentinde toprağa verilirken, New York'ta da protestolar devam etti. Brooklyn'deki McCarren Park'da bir araya gelen göstericiler havadan görüntülendi. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
Van'da doğayı kaplayan rengarenk çiçekler renk cümbüşü oluşturuyor. Hava sıcaklıklarının artmasıyla kırsal alanlarda ve yaylalarda açan birbirinden farklı güzellikte ve renkteki çiçekler, izleyenlere görsel şölen sunuyor. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
Köle taciri ve sahibi Robert Milligan'ın Londra'nın West India Quay bölgesinde bulunan heykeli, başlatılan imza kampanyasının ardından kaldırıldı. ( Hasan Esen - Anadolu Ajansı )
Doğu Kudüs'ün Selahaddin caddesi'nde toplanan bir grup Filistinli kadın aktivist, 32 yaşındaki otizmli İyad Hallak'ın İsrail polisi tarafından şehit edilmesi ve İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlallerini protesto etti. Gösteriye engel olmak isteyen İsrail güçleri ile protestocuların arasında arbede yaşandı. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )
Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 485 bin 253'e, ölü sayısı 6 bin 142’ye ulaştı. Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bugün itibariyle kaldırıldı. Vatandaşlar, 30 dereceye kadar yükselen hava sıcaklığında evde oturmak yerine cadde ve sokaklarda gezmeyi tercih etti. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı 9 Haziran'ın ilk dakikalarından itibaren, Rusya'nın başkenti Moskova'da ayın yükselişi gözlendi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, bazı tedbirlerin 9 Haziran itibarıyla hafifletilmesi yönünde karar aldıklarını bildirdi. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )
Masterlar yüzme şampiyonalarında çok sayıda Türkiye rekoru bulunan eski milli triatlet Pınar Avşar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kondisyon kaybının önüne geçmek için antrenmanlarını evinin bahçesine kurduğu portatif havuzda yapıyor. Avşar, 4 metre uzunluğunda, 1 metre derinliğindeki portatif havuzda, soğuktan korunmak için özel giysi ve bele bağlanan bir lastikle antremanlarını gerçekleştiriyor. ( Erçin Top - Anadolu Ajansı )
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele devam ederken, yeni bir tehdit oluşturan çöl çekirgeleri, Arap Yarımadası'nda ilerleyişini sürdürüyor. Çekirge sürüleri, Yemen'in güney batısındaki Dhamar kentine ulaştı. ( Mohammed Hamoud - Anadolu Ajansı )
Konya'nın Ereğli ilçesinde bulunan Akgöl Sazlıklarında, akşam üzeri bulutların arasından süzülen ışıklar, gün batımı ve bölgede yaşayan kuşlar güzel görüntüler oluşturdu. ( Yavuz Görür - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da yaşayan gençler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 10 Nisan'dan beri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ilk hafta sonunda Karaköy sahilinde denize girerek serinlediler. ( Mehmet Eser - Anadolu Ajansı )
Manhattan ve Özgürlük Heykel'inin karşısındaki NJ Liberty State Park'ta pazar sabahı Amerikalılar yürüyüş yaparak güneşli havanın tadını çıkardı. ( Islam Doğru - Anadolu Ajansı )
ABD'nin Minneapolis kentinde 25 Mayıs'ta polis şiddetiyle yaşamını yitiren siyahi George Floyd'un ardından dünya geneline yayılan ırkçılık karşıtı gösterilere İspanya da dahil oldu. Başkent Madrid'deki ABD Büyükelçiliği binası önünde toplanan binlerce kişi Sol Meydanı'na yürüyerek, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı karşıtı gösteri düzenledi. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )
Osmaniye'de ayçiçek tarlaları, toprağı bürüdükleri sarı renkleriyle güzel görüntüler oluşturdu. Bölgeye gelen vatandaşlar fotoğraf çektirdi ( Menderes Özat - Anadolu Ajansı )
Muğla'nın Menteşe ilçesinde isabet eden saçma nedeniyle yaralanan sincap tedavi altına alındı. ( Osman Akça - Anadolu Ajansı )
İngiltere’nin başkenti Londra’da binlerce kişi bir kez daha Parlamento Meydanı’nda toplanarak ırkçılık karşıtı gösteri düzeledi. "Siyahların hayatı değerlidir", "Adalet yoksa barış da yok" sloganları atan göstericiler, "Irkçılık bir salgındır", "Sessizlik de şiddettir", "İngiltere masum değil" yazılı dövizler taşıdı. ( İlyas Tayfun Salcı - Anadolu Ajansı )
İngiltere’nin başkenti Londra'daki ırkçılık karşıtı gösteride bir polis memuruyla bir gösterici yaralandı. Parlamento Meydanı’nda başlayıp hemen yakınlarındaki Başbakanlık binası önünde devam eden gösterilerde arbede yaşandı. Göstericilerin polise pet şişe atması üzerine duruma atlı polisler müdahale etti. ( İlyas Tayfun Salcı - Anadolu Ajansı )
Almanya’nın Berlin ve Hamburg kentlerinde, ABD’de polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren George Floyd için düzenlenen eylemlerden sonra alandan ayrılmayan göstericilere polis müdahale etti. ( Abdulhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )
İsrail yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planını protesto etmek için Tel Aviv'de gösteri düzenlendi. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, ekonomik krizden sorumlu tutulan hükümet protesto edildi ve erken seçim talebinde bulunuldu. Ülkenin farklı bölgelerinden gelerek başkentteki Şehitler Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, Meclis binası çevresini demir ve beton bariyerlerle kapatan güvenlik güçleri, bariyerleri aşmaya çalışan eylemcilere müdahale etti. Kendilerine karşı ses bombası ile biber gazı kullanan güvenlik güçlerine taş ve çeşitli cisimlerle karşılık veren eylemciler, çevredeki bazı iş yerlerine de zarar verdi. ( Hussam Chbaro - Anadolu Ajansı )
Başkentliler, normalleşme sürecinde piknik ve mesire alanlarında rahat nefes aldı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından ilk hafta sonunda, kentteki park ve mesire alanlarına gitme imkanı bulan vatandaşlar, ailece açık havanın tadını çıkardı. Mogan Parkı'na gelen vatandaşlar göldeki kuşları beslediler. ( Emin Sansar - Anadolu Ajansı )
Yaz aylarında değişen doğası ve açan çiçekleriyle nesillerdir yaylak-kışlak kültürünün yaşatıldığı Batı Karadeniz yaylalarında, yeni tip koronavirüsle mücadelede normalleşme süreciyle hareketlilik yaşanıyor. Genelde nisan ayında başlayan yaylaya göç, bu yıl koronavirüs tedbirleri doğrultusunda yaklaşık iki ay gecikti.Normalleşme sürecinin 1 Haziran'dan itibaren başlamasıyla sadece yerleşik yaylacılara açılan, rakımları 1600 ila 1900 metre arasında değişen Pürenli ve Balıklı yaylaları, misafirlerinin gelmesiyle şenlendi. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 10 Nisan'dan bu yana uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ilk hafta sonunda, İstiklal caddesi'nde yoğunluk yaşandı. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )
Güney Kore'de 6 Haziran Anma Günü'nün 65. yıl dönümü kapsamında vatandaşlar, Kore Savaşı'nda hayatını kaybedenler için başkent Seul'ün güneyindeki Ulusal Mezarlık'a gelerek dua etti. ( Jong-Hyun Kim - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında kontrollü sosyal hayatla normale dönüş sürecine geçilmesiyle hafta sonunu fırsat bilen Vanlılar, Erciş ilçesinde inci kefalinin göç yolculuğunu ve martıların balıkları avlamasını takip etti. ( Necmettin Karaca - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da dolunay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile güzel görüntü oluşturdu. ( Ahmet Bolat - Anadolu Ajansı )
Van'da doğayı kaplayan rengarenk çiçekler renk cümbüşü oluşturuyor. Hava sıcaklıklarının artmasıyla kırsal alanlarda ve yaylalarda açan birbirinden farklı güzellikte ve renkteki çiçekler, izleyenlere görsel şölen sunuyor. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 10 Nisan'dan bu yana uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ilk hafta sonunda, vatandaşlar Mısır Çarşısı'nda alışveriş yaptı. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )
Fransa'nın Strazburg kentinde, ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için gösteri düzenlendi. Binlerce eylemci, polis şiddetini ve ırkçılığı protesto etti. Göstericiler, ırkçılık, şiddet ve ayrımcılık karşıtı sloganlar attı ve pankartlar taşıdı. ( Elyxandro Cegarra - Anadolu Ajansı )
17. yüzyıl gezgini Evliya Çelebi, yaklaşık 400 yıl önce, 15 asırdır ayakta kalan dünya mimarlık tarihinin en önemli yapıları arasında yer alan Ayasofya'nın gizemlerini, efsanelerden, gördüklerinden, duyduklarından ve okuduklarından yola çıkarak Seyahatnamesi'nde kaleme aldı. ( Lokman Akkaya - Anadolu Ajansı )
İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda bakıcıların, vahşi doğaya ait hayvanlarla kurduğu iletişim, görenleri şaşırtıyor. Parkın Madagaskarlı sakinleri lemurların bakıcısı Erol Bektaş da 9 yıldır söz konusu grupla ilgilendiğini ve bu görevi gönüllü olarak seçtiğini ifade etti. Hayvanlarla aralarında özel bir bağ oluştuğunu aktaran Bektaş, 15 tane yetiştin ve bu yıl doğan 3 yavruya baktığını söyledi. Her sabah hayvanları tek tek kontrol ederek mesaiye başladığını ifade eden Bektaş, hayvanları evladı gibi sevdiğini ifade etti. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )
Meksika'da, ülkenin Jalisco eyaletinde maske takmadığı için gözaltına alınan ve polis tarafından katledilen Giovanni Lopez'in ölümünün ardından protestolar patlak verdi. Başkent Meksiko'da gösteriller şiddet olaylarına dönüştü. ( Manuel Velasquez - Anadolu Ajansı )
Bosna Hersek 1. Futbol Ligi’nin (Premijer Liga) tescil edilmesi ile şampiyon ilan edilen Saraybosna Futbol Kulübü, 7. kez kazandığı lig şampiyonluğunu coşkuyla kutladı. Takımın futbolcuları ve teknik heyetini taşıyan üstü açık otobüs, başkent Saraybosna’da şehir turu atarken, taraftarlar da yaktıkları meşalelerle kutlamalara katıldı. ( Samır Jordamovıc - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da akşam saatlerinde beliren dolunay, Süleymaniye Camisi ile güzel görüntü oluşturdu. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )
Tunus'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olan camiler, yaklaşık 3 aylık aranın ardından yeniden ibadete açıldı. Müslümanlar, Başkent Tunus'taki Zeytune Camisi'nde ilk cuma namazını kıldı. ( Yassine Gaidi - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından Ankara'da cuma namazı ikinci kez kılındı. Hacı Bayram Veli Camisi'nin avlusunda vatandaşlar belirlenen kurallara uyarak namazlarını eda etti. Namaza gelen bir vatandaş, namaz öncesi cep telefonuyla cami ve çevresinin fotoğraflarını çekti. ( Esra Hacioğlu - Anadolu Ajansı )
Endonezya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini kademeli olarak gevşetmeye başladı. Salgının ilk ortaya çıktığı 2 Mart’tan bu yana vaka ve can kaybı sayılarının halen belli bir oranda devam ettiği ülkede, ekonomik ve sosyal hayatı yeni normal kapsamında yeniden canlandırma girişimleri faaliyete geçti. Camilerin bugün toplu ibadete açıldığı başkent Jakarta'daki Büyük At-Tin Camisi'nde cuma namazı sosyal mesafe kuralına uyarak kılındı. ( Eko Siswono Toyudho - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadete ara verilmesinin ardından Büyük Çamlıca Camisi'nde belirlenen kurallara uyarak ikinci kez cuma namazı kılındı. ( Yunus Emre Günaydın - Anadolu Ajansı )
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Haziran sonunda kadar uzatılmış geniş çapta sosyal kısıtlamaların geçiş dönemi olarak adlandırılan "yeni normal" sürecinde bazılarının gevşetilmesiyle ibadethaneler kapılarını cemaate açtı. Uzun aradan sonra, girişinde tedbirler alınan Cut Meutia Camii'nde cuma namazı sosyal mesafe ve hijyen kuralları ile kılındı. ( Anton Raharjo - Anadolu Ajansı )
ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline sıçrayan ırkçılık karşıtı protestolar 10'uncu gününe girdi. Floyd'un hayatını kaybettiği Minneapolis kentinde anma töreni düzenlenirken, New York ve çok sayıda eyalette protestolar devam etti. Sokağa çıkma yasağı başladıktan sonra gösterileri sürdürmeye devam eden bazı protestocular, polis tarafından gözaltına alındı. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
Minnesota'da, polis şiddetiyle öldürülen siyahi Amerikalı George Floyd için ilk cenaze töreni düzenlendi. Minneapolis kentindeki North Central Üniversitesi kampüsünde düzenlenen törene, Floyd'un aile yakınları, arkadaşları ve çevre halkı ile birlikte, dini ve siyasi liderler de katıldı. Floyd'un tabutu tören sonrası cenaze arabasına yüklendi. ( Jordan Strowder - Anadolu Ajansı )
Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 441 bin 108’e, ölü sayısı 5 bin 384’e çıktı. Salgının merkezi başkent Moskova'da vaka sayısı son 24 saatte 1998 artarak 189 bin 214’e, ölü sayısı 64 artarak 2 bin 749’a çıktı. Moskova Uluslararası İş Merkezi’ne sessizlik hakim olmaya devam etti. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )