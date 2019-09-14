Haftanın fotoğrafları (6-12 Eylül 2019)

UNICEF dünya liderlerinin dikkatini çekebilmek için her biri geçen yıl çatışma ve savaşlarda ölen çocuğu temsil eden 3 bin 758 okul çantasıyla Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde 'temsili mezarlık' oluşturdu. ( Vural Elibol - Anadolu Ajansı )