Haftanın fotoğrafları (6 Nisan 2019)

1 Ankara'da Miraç Kandili dolayısıyla Kocatepe Camii'nde program düzenlendi. Vatandaşlar namaz kılıp dua etti. (Aytaç Ünal - Anadolu Ajansı)

2 Kuşlara olan tutkusu aileden gelen Şanlıurfalı Abdurrahman Dal, Mecidiyeköy'deki küçük çay ocağını kuşlar için sıcak bir yuvaya dönüştürdü. Bir apartmanın çatısında, 250 güvercin de besleyen Dal, çevresinde "güvercin adam" olarak biliniyor ( Hikmet Orçun Üresinler - Anadolu Ajansı )

3 Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, temiz suyu, manzarası, zengin flora ve faunasıyla dikkati çeken Gölbaşı Gölü, turizme kazandırılacak. Adalar Mahallesi sınırlarındaki göl, doğa meraklılarının, fotoğrafçıların ve gezginlerin her geçen gün daha çok ilgi odağı haline geliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce geçen yıl "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescillenen göl, yapılacak çevre düzenlemelerinin ardından turizme açılacak. (Erdal Türkoğlu - Anadolu Ajansı)

4 İçişleri Bakanlığı'nca yapılan görevlendirmenin ardından vatandaşlara konforlu ve güvenli ulaşım hizmetinin sağlanması için başlatılan çalışmaları aralıksız sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım hizmeti veren araç sayısını 166'dan 300'e çıkardı. Oluşturulan yeni güzergahlarla da belediye 433 kırsal mahallenin toplu taşıma hizmetinden faydalanmasını sağladı. (Bestami Bodruk - Anadolu Ajansı)

5 Senegal'in başkenti Dakar'da, Dünya Sörf Ligi (WSL) kapsamında düzenlenen 2019 Senegal Pro Sörf Şampiyonası'nda 20 ülkeden yaklaşık 80 sporcu yarıştı. Sörfçülerin şampiyona kapsamında Almadies kıyılarında dalgalarla yaptığı mücadele, heyecanlı anlara sahne oldu. (Alaattin Doğru - Anadolu Ajansı)

6 Türkiye'de küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı illerin başında gelen Şanlıurfa'da, besicilerin binbir emekle yetiştirdiği kuzular, hayvan pazarında görücüye çıktı. Kentin farklı bölgelerinde besicilik yapan vatandaşlar, tüm zorluklara rağmen en güzel şekilde yetiştirdikleri koyunların kuzularıyla da özel olarak ilgileniyor. ( Halil Fidan - Anadolu Ajansı)

7 Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih'in ülkedeki siyasi krizin aşılması için cumhurbaşkanlığı makamının boşaltılmasını öngören Anayasa maddesinin uygulanması çağrısının ardından başkent Cezayir'de toplanan vatandaşlar, rejimin gitmesi talebiyle gösteri düzenledi. Cezayir polisi, tazyikli suyla müdahale etti. (Farouk Batiche - Anadolu Ajansı)

8 Batı Şeria'da Nablus kentinin kuzeyindeki Bazaria köyünde toplanan Filistinliler, İsrail'in Yahudi yerleşim birimini genişletmek amacıyla el koyma tehdidinde bulunduğu bir arazide gösteri düzenledi. İsrail güçlerinin gösteriye müdahale etmesi üzerine bazı göstericiler, lastik yakarak karşılık verdi. (Nedal Eshtayah - Anadolu Ajansı)

9 Konya’da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda oy verme işlemi başladı. (Abdullah Coşkun - Anadolu Ajansı)

10 Türk Kızılay, İDAİ kasırgasında ağır hasar gören Mozambik’in Beira kentinde ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtmayı sürdürdü. Uzman ekip, kasırga ve sel sonrası evsiz kalarak Manga Olofforte okuluna sığınan 66 aileye gıda yardımında bulundu. Okula sığınan ailelerin zor şartlarda hayatlarını idame ettirdiği görüldü. (Gökhan Balcı - Anadolu Ajansı)

11 Tekirdağ'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanmaya kedisiyle gelen Şebnem İlhan, ilgi odağı oldu. (Mesut Karaduman - Anadolu Ajansı)

12 Muğla'da, 726 bin 123 seçmen yerel yöneticilerini belirlemek için oy vermeye başladı. Saat 08.00'den itibaren sandık başına gitmeye başlayan Bodrumlular, büyükşehir belediye başkanını, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyelerini ve muhtarları seçmek için oy verdi. Bazı vatandaşlar oy vermeye köpekleriyle birlikte geldi. (Ali Ballı - Anadolu Ajansı)

13 Millet İttifakı'nın CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, Yaşar Kültür Merkezi önünde toplananlara seslendi. Bazı vatandaşlar bu sırada kutlama yaptı. (Burak Milli - Anadolu Ajansı)

14 Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından CHP Genel Merkezi'ne gelen partililerin bekleyişi devam etti. (Ali Balıkçı - Anadolu Ajansı)

15 Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), William Shakespeare'in aynı adlı eserinden uyarlanan büyük aşk hikayesi "Romeo ve Juliet"in bale gösterimini Çaykovski'nin müzikleri eşliğinde, 4 Nisan'da sanatseverlerle bir araya gelecek. (Binnur Ege Gürün - Anadolu Ajansı)

16 Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde balkon konuşması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. (Aytaç Ünal - Anadolu Ajansı)

17 Kendi sınıfının en etkili taarruz helikopteri olan Atak, Brezilya'da yaptığı uçuşlarla beğeni topladı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından üretilen Atak helikopteri, Brezilya'da gerçekleştirilen roadshow kapsamında 11 pilot tarafından, 22 sorti ile yaklaşık 18 saat uçuş yaptı. Rio de Janeiro kentinin simgelerinden biri olan Kurtarıcı İsa heykeli etrafından uçan Atak, performansıyla pilotların ve izleyicileri beğenisini kazandı. (TUSAŞ - Anadolu Ajansı)

18 Batı Karadeniz'de balıkçılar, sezonun bitmesine 13 gün kala teknelerini limana çekerek "erken paydos" dedi. Bölgenin en önemli ve büyük balıkçı limanına sahip Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, yaşanan olumsuz hava şartları ve balığın bölgeyi terk etmesi sonucu teknelerini limana demirleyerek bakıma aldı. (Ömer Ürer - Anadolu Ajansı)

19 Türk Kızılay, Mozambik’in Beira kentinde büyük afete yol açan İDAİ kasırgasının evsiz bıraktığı evsiz bıraktığı 233 aileye gıda yardımında bulundu. Ekip, dağıtım kapsamında evlerini kaybederek Cinsiyete Dayalı Şiddet Mağdurları Entegre Destek Merkezi’ne sığınan 106 aileye de yardım ulaştırdı. Merkeze sığınan ailelerin zor şartlarda hayatlarını idame ettirdiği görüldü. (Gökhan Balcı - Anadolu Ajansı)

20 Çengelköy'de günbatımı güzel görüntüler oluşturdu. (Raşid Necati Aslım - Anadolu Ajansı)

21 İzmir’in Konak ilçesindeki Kadifekale, eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini adeta büyülüyor. Muhteşem körfez manzarası ile kentin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kadifekale, İzmir'in en eski yerleşim yerlerinden biri olarak biliniyor. (Ahmed Melik Yağmur - Anadolu Ajansı)

22 Gaziantep'te Miraç Kandili dolayısıyla Ulu Camisi'nde program düzenlendi. Programa bazı çocuklar da katıldı. (Adsız Günebakan - Anadolu Ajansı)

23 Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Erbil kentinde devam eden yağışlar ile birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. (Yunus Keleş - Anadolu Ajansı)

24 İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde yaralanan 26 yaşındaki Filistinli Faris Yusuf Ebu Hecres şehit oldu. Hecres'in naaşı, Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ne taşındı. (Abed Zagout - Anadolu Ajansı)

25 Voleybolda Efeler Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Halkbank ile Ziraat Bankası Başkent Voleybol Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Halkbank oyuncusu Drazen Luburic (3) rakipleri ile mücadele etti. (Özge Elif Kızıl - Anadolu Ajansı)

26 Rusya'nın başkenti Moskova'daki Moskova City İş Merkezi'nin 85. katından gözlenen manzara ve şehir ışıkları güzel görüntüler oluşturdu. (Sefa Karacan - Anadolu Ajansı)

27 New York Konseyi Brooklyn bölgesi üyesi Kalman Yeger’in, Twitter hesabından yaptığı "Filistin diye bir yer yok." paylaşımını protesto etmek isteyen bir grup Ortodoks Yahudi New York'taki belediye binası önünde toplandı. (Atılgan Özdil - Anadolu Ajansı)

28 Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Pamukkale'de bu yıl sıcak hava balonuyla turlara katılan turist sayısının, geçen seneye göre büyük oranda artarak 60 bine çıkması bekleniyor. Pamukkale'de balon turizmine yoğun ilgi gösteren yerli ve yabancı turistlerin taleplerini karşılamak için ilk başladığı 2015 yılında 2 olan balon sayısı önce 14'e daha sonra 20'ye çıktı. (Sebahatdin Zeyrek - Anadolu Ajansı)

29 Van'ın Bahçesaray ilçesinde kara yolları ekipleri, kar kalınlığının yer yer 8 metreyi bulduğu Karabet Geçidi'nde fırtınaya rağmen yol açma çalışması yürütüyor. (Necat Hazar - Anadolu Ajansı)

30 Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), William Shakespeare'in aynı adlı eserinden uyarlanan büyük aşk hikayesi "Romeo ve Juliet" balesini yarın sanatseverlerle buluşturacak. Koreografisini ADOB Müdürü Volkan Ersoy ve Armağan Davran'ın üstlendiği, 1,5 yıllık çalışmanın ürünü olan Romeo ve Juliet, Opera Sahnesi'nde sunulacak. (Binnur Ege Gürün - Anadolu Ajansı)

31 Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Yenimahalle Belediyespor ile Muratpaşa Belediyespor takımları Ankara THF Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Yenimahalle Belediyespor takımı oyuncusu Andrea Beleska, rakibi Yeliz Özel ile mücadele etti. (Murat Kaynak - Anadolu Ajansı)

32 Samsun'un İlkadım ilçesinde 1919 öğrencinin katılımıyla "Oku İlkadım" koreografisi oluşturuldu. (İlyas Gün - Anadolu Ajansı)

33 Türk Hava Yolları (THY) Avrupa Ligi 30. hafta maçında, Real Madrid ile Zalgiris Kaunas basketbol takımları, Madrid'deki Wizink Center'da karşılaştı. Karşılaşmada, Zalgiris Kaunas takımının basketbolcusu Deon Thompson (solda), bir pozisyonda smaç yaptı. (Burak Akbulut - Anadolu Ajansı)