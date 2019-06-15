Haftanın fotoğrafları (7-13 Haziran- Anadolu Ajansı)
Anadolu Ajansı eğlenceden spora, siyasetten hava duruman kadar haftaya damga vuran fotoğrafları derledi. İşte 35 karede bu hafta yaşananlar...
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1
Türkiye'nin farklı coğrafyalarından Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerince çekilen kuş bakışı fotoğraflarda hem kış hem de yaz mevsimi aynı karede yansıtıldı. Bir yarısı kar, diğer yarısı yemyeşil bahar ve yaz manzaralarından oluşan fotoğraflarda Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine özellikle orman ve yollardaki mevsimsel değişiklikler göze çarpıyor. Kayseri'deki Erciyes Kayak Merkezi yolu Hisarcık mevkiindeki virajlar da farklı mevsimlerdeki görüntüsüyle dikkat çekiyor. ( Sercan Küçükşahin - Anadolu Ajansı )
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2
Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı, deniz safhasında gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarının ardından başarıyla tamamlandı. Senaryo icabı, Dipkarpaz'ın 13 mil açığında KKTC kara suları dışında, Türkiye arama kurtarma bölgesi içindeki kuru yük gemisi ile ticari yatın çarpışması sonucu yaşanan kazaya müdahale edildi. ( Emin Sansar - Anadolu Ajansı )
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3
Konya'da, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilen kuraklığa dayanıklı, yüksek verimli ve kaliteli yerli buğday çeşitlerinin tanıtımı yapıldı. ( Abdullah Coşkun - Anadolu Ajansı )
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4
Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden olan, "Çingene Kızı" mozaiğiyle ünlü Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'ni 9 günlük bayram talili sürecinde 22 bin 788 kişi ziyaret etti. ( Kerem Kocalar - Anadolu Ajansı )
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5
Türkiye ve Azerbaycan Kara Kuvvetleri unsurlarınca müşterek düzenlenen fiili atışlı Sarsılmaz Kardeşlik 2019 Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü" gerçekleştirildi. ( Arif Akdoğan - Anadolu Ajansı )
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6
Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı, deniz safhasında gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarının ardından başarıyla tamamlandı. Senaryo icabı, Dipkarpaz'ın 13 mil açığında KKTC kara suları dışında, Türkiye arama kurtarma bölgesi içindeki kuru yük gemisi ile ticari yatın çarpışması sonucu yaşanan kazaya müdahale edildi. ( Emin Sansar - Anadolu Ajansı )
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7
Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Didim ilçesinde gün batımında oluşan kızıllık güzel görüntü oluşturdu. ( Ferdi Uzun - Anadolu Ajansı )
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8
Rusya'nın başkenti Moskova'da Bolşoy Tiyatrosu'nda ''Gabrielle Chanel'' adlı balenin provası yapıldı. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )
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9
Tüylerinin renkleriyle dikkat çeken ve göçmen kuşlar sınıfında yer alan arı kuşu, Mayıs-Ağustos ayları arasında Türkiye'deki sulak alanlarda konaklıyor. Rengarenk tüyleri ile ilgi çeken arı kuşu başta arı olmak üzere uçan böceklerle besleniyor. Arı kuşları killi ve toprak duvarlar üzerine delik açarak yuvalarını kuruyor. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )
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10
Amasya Genelgesi ile Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetlerine bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, Amasya semalarında gösteri uçuşu yaptı. ( Cihan Okur - Anadolu Ajansı )
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11
Van'ın Çatak ilçesinde geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar zamanlarının büyük bölümünü çiçeklerle kaplı yaylalarda geçiriyor. Bazı vatandaşlar at sırtında arazilerine gidiyor. ( Ali İhsan Öztürk - Anadolu Ajansı )
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12
Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi, Ramazan Bayramı tatilinde yoğun ilgi gördü. Babadağ'da, 9 günde 7 bin 421 kişi yamaç paraşütüyle uçuş gerçekleştirdi. ( Ali Rıza Akkır - Anadolu Ajansı )
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13
Kuş varlığı yönünden Türkiye'nin en zengin gölleri arasında yer alan Tuz Gölü, her yıl binlerce flamingoya ev sahipliği yapıyor. Gölde geçen yıl dünyaya gelen 12 bin 746 flamingo, gelişim dönemlerini sağlıklı olarak tamamlayıp yetişkin bireyler arasına karıştı. ( Murat Öner Taş - Anadolu Ajansı )
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14
Türkiye A Milli Futbol Takımı, Fransa ile 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri H Grubu'nda, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Türkiye Milli Takım oyuncusu Mahmut Tekdemir (14) ile Fransa Milli Takım oyuncusu Kingsley Koman (11) mücadele etti. ( Abdullah Coşkun - Anadolu Ajansı )
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15
Ankara semalarında gece saatlerinde beliren Ay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile birlikte farklı görüntüler oluşturdu. ( Ali Balıkçı - Anadolu Ajansı )
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16
Antalya'da düzenlenen ve boya festivali olarak bilinen "Dream of Color Fest"te katılımcılar birbirlerinin üzerine boya atarak eğlendi. Muratpaşa ilçesindeki Lara Sahili 2 No'lu plajda düzenlenen etkinliğe, aralarında yabancı turistlerin de bulunduğu yaklaşık 7 bin kişi katıldı. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
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17
Tarım ve Orman Bakanlığının, artan süne popülasyonuna karşı başlattığı mücadele kapsamında Ankara'da ilaçlama gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 81 il müdürlüğüne süneyle mücadele konusunda gönderdiği genelgenin ardından çalışmalar yoğunlaştırıldı. Hububatın kalitesinde ve veriminde kayba yol açan süne zararlısının popülasyonunun arttığı yerlerde ilaçlama çalışmalarına ağırlık verildi. ( Mustafa Kamacı - Anadolu Ajansı )
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18
Zihinsel ve bedensel yeteneklerine katkı sağlayan, denge ve koordinasyon gelişimini olumlu etkilediği belirten yüzme, çocukları 5 yıllık eğitimle beraber "çelik" gibi yapıyor. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )
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19
Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden olan ve kış mevsiminin uzun sürdüğü 2 bin 200 rakımlı Kars'ın Sarıkamış ilçesi haziran ayında canlanan doğasıyla eşsiz güzelliklere büründü. Sarıçam ormanlarıyla çevrili, doğal güzellikleri ve yaban hayatının yanı sıra 2 bin 500 rakımlı Sulu Dere, Acısu ve Keklik Vadisi'nde açan laleler ile sarı, beyaz, mor renkteki çiçekler, renk cümbüşü oluşturdu. ( Hüseyin Demirci - Anadolu Ajansı )
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20
Real Madrid Kulübü, İngiltere’nin Chelsea kulübünden transfer ettiği Belçikalı futbolcu Eden Hazard’ı, Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda düzenlenen tören ile basına ve taraftarlara tanıttı. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )
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21
"Batı Karadeniz'in incisi" olarak adlandırılan 38 kilometre sahil şeridine sahip Düzce'nin Akçakoca ilçesi eşsiz manzarasıyla, dünyaevine giren çiftlerin özel anlarını ölümsüzleştiren düğün fotoğrafçılarının doğal stüdyosu haline geldi. Akşam saatlerinde kumsala inen gelin ve damadın gün batımına kadar çekimleri yapılırken, özellikle denizde çekilen fotoğraflar sosyal medyada beğeni alıyor. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )
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22
İsrail sınırı yakınlarında Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı Huzaa beldesinde 5 Filistinli kadın, yer aldıkları tarım projesiyle hem işsiz eşlerine destek oluyor hem de toplumun kadına olan bakışını değiştiriyor. Gazzeli kadınlar, tüm zorluklara rağmen 10 dönümlük arazide farklı cins patates yetiştirmeyi başardı. ( Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )
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23
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sorumluluk bölgesinde bulunan karayolları üzerinde helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Uygulamada, ihlal yapan sürücüler havadan tespit edilerek yer ekiplerine bildirildi. Bu çerçevede, kural ihlali yapan araçlar durdurularak ceza uygulandı. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
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24
Ramazan Bayramı'nda tatilciler ağırlıklı olarak Ege Bölgesi'ndeki turizm destinasyonlarını tercih etti. ( Numan Erölmez - Anadolu Ajansı )
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25
Ankara'da etkili olan kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası alt geçitlerde suların birikmesi nedeniyle bazı araçlar mahsur kaldı. ( Mehmet Ali Özcan - Anadolu Ajansı )
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26
Hafta sonunu fırsat bilen Boğaziçi Üniversitesi Havacılık Kulübü öğrencileri, Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki 235 rakımlı Kırantepe'de gün batımında yamaç paraşütü yaptı. ( İbrahim Yozoğlu - Anadolu Ajansı )
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27
Güneydoğu'da bozkırın ortasında olmasına rağmen Birecik Baraj Gölü sayesinde sahil kenti görünümüne sahip Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde turizm hareketliliği Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla doruğa çıktı. Güneydoğu'nun "saklı cenneti"ne gelen ziyaretçiler, büyük bölümü sular altında kalan "batık kenti" tekne turuyla geziyor. ( Halil Fidan - Anadolu Ajansı )
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28
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında yaz sezonu boyunca 30 bin tonu plastik olmak üzere toplam 50 bin ton atık toplanması hedefleniyor. Sıfır Atık Mavi Projesi, İstanbul Boğazı'nda Su Altı Federasyonuna bağlı dalgıçlar ile dip temizliği ve deniz süpürgeleri ile kıyı temizliği yapılmasıyla start aldı. Deniz altından çöp toplama etkinliğine Serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen de katıldı. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
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29
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda bu akşam İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı’na destek için Galata Kulesi'ne Türk bayrağı yansıtıp kırmızı beyaz ışıklandırma yaptı. ( Emrah Yorulmaz - Anadolu Ajansı )
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30
Türkiye'nin farklı coğrafyalarından Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerince çekilen kuş bakışı fotoğraflarda hem kış hem de yaz mevsimi aynı karede yansıtıldı. Bir yarısı kar, diğer yarısı yemyeşil bahar ve yaz manzaralarından oluşan fotoğraflarda Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine özellikle orman ve yollardaki mevsimsel değişiklikler göze çarpıyor. Ankara'daki Eymir Gölü ve çevresi de farklı mevsimlerdeki güzelliğiyle dikkat çekiyor. ( Mustafa Kamacı - Anadolu Ajansı )
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31
Kırklareli'nde, kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan en büyük longoz ormanları, dünyada nadir görülen gölleri, temiz havası ve manzarasıyla ziyaretçilerini etkiliyor. Longozlar, çeşitli kuş, balık ve ağaç türleri, eğrelti otu, nilüferlerin yanında göl soğanları ve su menekşesi gibi endemik türlere de ev sahipliği yapıyor. Doğal güzellikleriyle ilgi çeken longoz, ilkbahar ve yaz mevsiminde yeşil doğasıyla dikkati çekiyor. Göl ve derelerin denizle buluştuğu, çok sayıda kuş türünü bünyesinde barındıran longozun doyumsuz manzarası görenleri adeta büyülüyor. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı )
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32
Van'ın Erciş ilçesinde 9 günlük bayram tatilini fırsat bilenler, balık bendine gelerek, Van Gölü'nden akıntıya karşı yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin yolculuğunu izledi. Ercişliler ve çevre illerden gelen çok sayıda kişi, Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyundan nehirlerdeki tatlı sulara doğru yüzmeye başlayan binlerce inci kefalinin yolculuğunu ve martıların balıkları kapma çabasını ilgiyle izliyor. ( Necmettin Karaca - Anadolu Ajansı )
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33
Rusya'nın başkenti Moskova 'da hava sıcaklığı 30 dereceye kadar yükseldi. Gençler ve çocuklar parklarda süs havuzlarında serinlemeye çalıştı. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )
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34
Antalya'da düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show'da, baş manken olarak İsrailli ünlü model Bar Rafaeli (ortada) podyuma çıktı. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
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35
Fransa'nın ev sahipliğinde bugün başlayan ve 7 Temmuz'a kadar devam edecek olan 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın ilk karşılaşması Paris'teki Parc des Princes Stadı'nda, Fransa ile Güney Kore arasında yapıldı. Bir pozisyonda, Fransız oyuncu Griedge Mbock Bathy (sağda), rakibi Güney Kore oyuncusu Doyeon Kim (solda) ile mücadele etti. ( Mustafa Yalçın - Anadolu Ajansı )