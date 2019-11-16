Haftanın fotoğrafları (8-14 Kasım 2019)

Bosna Hersek'teki savaşta (1992-1995) Hırvat topçu birlikleri tarafından yıkılan ve savaşın ardından yeniden inşa edilen tarihi Mostar Köprüsü, medeniyetleri birleştirme misyonunu bugün de sürdürüyor. Hırvat topçu birliklerinin 8 Kasım 1993 günü başlattığı top atışlarına dayanamayarak 9 Kasım 1993'te Neretva Nehri'nin sularına gömülen tarihi köprü, sadece kentin şehrinin iki yakasını değil şehirde hala bir arada yaşayan Boşnak ve Hırvat halklarını da birleştiriyor.

( Kemal Zorlak - Anadolu Ajansı )