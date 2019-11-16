Haftanın fotoğrafları (8-14 Kasım 2019)

İstanbul'da sabah saatlerinde özellikle İstabul Boğazı'nda sis etkili oldu.
( Mehmet Eser - Anadolu Ajansı )
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında İstanbul'da anıldı. Vatandaşlar Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 9.05'de, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde saygı duruşunda bulundu.
( Yasin Aras - Anadolu Ajansı )
Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko, Almanya temsilcisi Bayern Münih ile karşılaştı. Fenerbahçe Beko oyuncusu Jan Vesely (24), bir pozisyonda Bayern Münih basketbolcusu Leon Radosevic (43) ile mücadele etti.
( Elif Öztürk - Anadolu Ajansı )
Ankara'da Mevlit Kandili dolayısıyla Kocatepe Camii'nde program düzenlendi. Vatandaşlar namaz kılıp dua etti.
( Esra Hacıoğlu - Anadolu Ajansı )
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından resmi törenle karşılandı. Karşılama töreni öncesinde görevliler tarafından hazırlık yapıldı.
( Halil Sağırkaya - Anadolu Ajansı )
Zeytinin önemli üretim merkezlerinden Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde, zeytinin yağ olma hikayesi başladı. Çiftçilerin elle topladığı zeytinler, fabrikalara götürülerek yıkama, kırma, pres işlemlerini gördükten sonra suyu ve yağı birbirinden ayrıştırılarak zeytinyağına dönüşüyor.
( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında İstanbul'da anıldı. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı sabahın erken saatlerinden itibaren ziyaretçi akınına uğradı.
( Ahmet Bolat - Anadolu Ajansı )
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla Ankara Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM), Atatürk'ü anma koşusu gerçekleştirildi. Farklı yaş kategorilerinde gerçekleştirilen yarışlarda atletler birinci olmak için kıyasıya mücadele etti.
( Evrim Aydın - Anadolu Ajansı )
Türkiye'den sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçının (YTS) Türk - Yunan tampon bölgesinde bekleyişi sürdü.
( Gökhan Balcı - Anadolu Ajansı )
Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak idrak edilen Mevlit Kandili dolayısıyla Çamlıca Camisi'nde program düzenlendi.
( İslam Yakut - Anadolu Ajansı )
Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan yangında, yöreye özgü mimariyle harç veya çimento kullanılmadan yapılmasıyla bilinen ve bu özelliğiyle "düğmeli ev" olarak adlandırılan tarihi yapı kullanılamaz hale geldi.
( Mustafa Hatipoğlu - Anadolu Ajansı )
Ankara'da Mevlit Kandili dolayısıyla Kocatepe Camii'nde program düzenlendi. Vatandaşlar namaz kılıp dua etti.
( Esra Hacıoğlu - Anadolu Ajansı )
Türkiye Gençlik Birliği (TGB) tarafından, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yıl dönümü münasebetiyle 95 üniversite topluluğunun katılımıyla Güvenpark'tan Anıtkabir'e yürüyüş düzenlendi.
(Güven Yılmaz - Anadolu Ajansı )
Kapadokya'da sıcak hava balonları, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Türk bayrakları ve Atatürk afişleriyle uçtu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 80. yılı nedeniyle, Kapadokya'da turistlere yönelik tur düzenleyenler sıcak hava balonları sepetlerine Türk bayrağı ve Atatürk’ün resimlerini astı.
( Behçet Alkan - Anadolu Ajansı )
ABD'nin başkenti Washington'da akşam saatlerinde beliren dolunay, Diyanet Camisi'nin minaresindeki alem ile güzel görüntü oluşturdu.
( Halil Sağırkaya - Anadolu Ajansı )
Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak final yarışı Afyonkarahisar'da başladı. Yarışın sıralama turlarında motokros sporcusu ile gökyüzündeki ay güzel görüntü oluşturdu.
( Abdullah Coşkun - Anadolu Ajansı )
Irak'ın başkenti Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler sürüyor. Bağdat'ın el-Hallani Meydanı'nda toplanan göstericiler, ateş yakarak bazı yolları kapattı.
( Murtadha Sudani - Anadolu Ajansı )
Bosna Hersek'teki savaşta (1992-1995) Hırvat topçu birlikleri tarafından yıkılan ve savaşın ardından yeniden inşa edilen tarihi Mostar Köprüsü, medeniyetleri birleştirme misyonunu bugün de sürdürüyor. Hırvat topçu birliklerinin 8 Kasım 1993 günü başlattığı top atışlarına dayanamayarak 9 Kasım 1993'te Neretva Nehri'nin sularına gömülen tarihi köprü, sadece kentin şehrinin iki yakasını değil şehirde hala bir arada yaşayan Boşnak ve Hırvat halklarını da birleştiriyor.
( Kemal Zorlak - Anadolu Ajansı )
Rusya'nın başkenti Moskova'da tarihi kızıl meydanın çevresindeki Zaryede parkta gün batımı sırasında yürüyüş yapan insanlar.
( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )
Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, sonbahar ile rengarenk bir görünüme büründü. Uludağ'ın eteklerinde yeşilden sarı, kahverengi ve kırmızının farklı tonlarına dönen ağaç yapraklarının oluşturduğu renk cümbüşü, kara yolunu kullanan ziyaretçiler için de keyifli bir güzergah sunuyor.
( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )
Van'da gün batımında güzel görüntüler oluştu.
( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 5. maçında Belçika temsilcisi Filou Oostende'yi konuk etti. Bir pozisyonda Türk Telekom oyuncusu Moustapha Fall (10) rakibi Braian Angola (11) ile mücadele etti.
( Özge Elif Kızıl - Anadolu Ajansı )
Soğuk Savaşın sembolü Berlin Duvarı'nın yıkılışının üzerinden tam 30 yıl geçti. Berlin'i doğu ve batı olarak ikiye ayıran ve 9 Kasım 1989'da yıkılan duvarın, yıkılışının 30. yıl dönümü dolayısıyla başkent Berlin'de bir dizi kutlama etkinliği düzenlendi. Etkinlikler kapsamında duvar kalıntılarının bulunduğu Bernauer Caddesi'nde anma töreni gerçekleştirildi. Törene katılan vatandaşlar duvar kalıntısına ölenlerin anısına çiçek bıraktı.
( Abdülhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yer alan ve "Karadeniz'in terası" olarak nitelendirilen 1224 metre rakımda bulunan Nebiyan Dağı'nı sonbaharda ziyaret edenler, görsel şölenle karşılaşıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığınca doğa turizm alanı ilan edilen Nebiyan Dağı; ormanları, yaylası ve suyu ile her mevsim ayrı bir doğal güzelliği bünyesinde barındırıyor. Doğaseverlerin, sanatçıların ve adrenalin tutkunlarının önemli uğrak yerlerinin başında gelen Nebiyan Dağı, her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
( Mehmet Kumcağız - Anadolu Ajansı )
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde yer alan Frig Vadisi, gece karanlığında yıldızlarla güzel görüntü oluşturdu.
( Abdullah Coşkun - Anadolu Ajansı )
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden itibaren düzenlediği hava saldırılarında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. Saldırıda hayatını kaybeden Muhammed Atiyye Hamude'nin (20) cenazesi, Endonezya Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
( Ramez Habboub - Anadolu Ajansı )
Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak final yarışı Afyonkarahisar'da yapıldı.
( Abdullah Coşkun - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin mandalina rekoltesi, iklim şartlarından dolayı geçen seneye göre ortalama yüzde 50 düştü. Geçen yıl 286 milyon dolar döviz girdisinin sağlandığı mandalinada, verimdeki düşüşe rağmen ürün kalitesiyle 2018'deki ihracat rakamlarına ulaşılması hedefleniyor.
( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )
Edirne'de sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye düştü.
( Gökhan Balcı - Anadolu Ajansı )
Van Gölü sahilinde gün batımında güzel görüntüler oluştu.
( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li Senatörler ile Oval Ofis'te bir araya geldi.
( Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar - Anadolu Ajansı )
Diyarbakır, Bingöl ve Muş kırsalında 2625 personel, 179 timin katılımıyla Kıran-5 Operasyonu'nun başlatıldı. Operasyona Diyarbakır, Bingöl ve Muş İl Jandarma Komutanlıklarında görevli jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 2625 personel, 179 operasyonel tim katılıyor.
( Hasan Namlı - Anadolu Ajansı )
Irak'ın başkenti Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler sürüyor. Güvenlik güçleri, Bağdat'ın el-Hallani Meydanı'nda toplanan göstericilere gaz bombasıyla müdahale etti.
( Murtadha Sudani - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da sabah saatlerinde özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve çevresinde sis etkili oldu.
( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Kars'ta anıldı. Bayrampaşa TOKİ'de çalışan işçiler saat 09.05'te asker selamı vererek saygı duruşunda bulundu.
( İsmail Kaplan - Anadolu Ajansı )
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump tarafından Beyaz Saray’da resmi törenle karşılandı. Karşılama töreninin ardından Emine Erdoğan ve Melania Trump bir araya geldi.
( Mustafa Kamacı - Anadolu Ajansı )
Adana'daki Seyhan Baraj Gölü, iklimsel avantajları ve yeterli tesis olanaklarını barındırmasından dolayı durgunsu sporlarının cazibe merkezi haline geldi. Göl kıyısındaki Kayıkhane Tesisleri, birçok ulusal yarışmaya ev sahipliği yapmasının yanı sıra çok sayıda kano ve kürek takımına sağladığı antrenman olanaklarıyla gözde oldu. Yaklaşık bir ay önce Muğla Köyceğiz'de yapılan seçmelerin ardından oluşturulan 12 kişilik Türkiye Kano Federasyonu Durgunsu Kano Milli Takımı da antrenörlerinin katılımıyla Kayıkhane Tesisleri'nde kampa girdi.
( İbrahim Erikan - Anadolu Ajansı )
Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, sonbahar ile rengarenk bir görünüme büründü. Uludağ'ın eteklerinde yeşilden sarı, kahverengi ve kırmızının farklı tonlarına dönen ağaç yapraklarının oluşturduğu renk cümbüşü, kara yolunu kullanan ziyaretçiler için de keyifli bir güzergah sunuyor.
( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )
Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales'in istifasını açıklamasının ardından muhalifler kutlamalar için sokaklara döküldü.
( Marcelo Perez Del Carpio - Anadolu Ajansı )
Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), Rus besteci Pyotr İlyiç Çaykovski'nin 1875'te bestelediği ve ilk kez Bolşoy Sahnesi'nde 1877'de sahnelenen Kuğu Gölü Balesi, 9 Kasım'da yapılacak görkemli prömiyeri için provalarına tüm hızıyla devam ediyor.
( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )
Hollanda’nın Lahey kentindeki Koekamp Parkı ve çevresinde, sonbaharın sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarına bürünmesiyle güzel görüntüler oluştu.
( Abdullah Aşıran - Anadolu Ajansı )
Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak final yarışı Afyonkarahisar'da başladı.
( Abdullah Coşkun - Anadolu Ajansı )
Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınında toplanan bir grup, Filistin eski Devlet Başkanı Yasir Arafat'ın 15'inci ölüm yıl dönümü nedeniyle gösteri düzenledi.
( Issam Rimawi - Anadolu Ajansı )
Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko, Almanya temsilcisi Bayern Münih ile karşılaştı.
( Elif Öztürk - Anadolu Ajansı )
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri devam etti. Gazze kentinin doğusunda yer alan Şucaiyye Mahallesi yakınındaki İsrail sınırında toplanan Filistinliler, İsrail karşıtı slogan atarak gösteri düzenledi.
( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )
Peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, yer altı şehirleri, tarihi manastırları ile bilinen Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, dünyanın dört bir yanından gelen turistler, sıcak hava balon turuna katılıyor. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki Kapadokya'da, her sabah gün doğumu ile birlikte gökyüzüne yükselen onlarca sıcak hava balonu güzel görüntü oluşturuyor.
( Behçet Alkan - Anadolu Ajansı )
Edirne'de akşam saatlerinde Selimiye Camisinin üstünde beliren dolunay, güzel görüntü oluşturdu.
( Gökhan Balcı - Anadolu Ajansı )
Türkiye'de kış sezonunun en sert geçtiği kentlerden Ardahan'da sezon öncesi dağda olası mahsur kalma olaylarına hazırlıklı olunması amacıyla yapılan kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı.
( Günay Nuh - Anadolu Ajansı )
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Sakarya'daki Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törenle anıldı.
( İbrahim Yozoğlu - Anadolu Ajansı )
Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'nda sis etkili oldu.
( Ahmet Bolat - Anadolu Ajansı )
"Tabiatın Kalbi" olarak adlandırılan Batı Karadeniz'in doğayla iç içe iki ili Bolu ve Düzce'de bulunan milli parklar ve yaylalar sonbahar mevsiminin tüm renklerini barındırıyor. Ankara ve İstanbul gibi iki metropol kent arasında yer alan, Bolu merkeze 45 kilometre uzaklıkta bulunan Yedigöller'de sonbaharda yaşanan renk cümbüşü, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen tatilcileri bölgeye çekiyor. Bölgeye akın eden yerli ve yabancı turistler, gece kamp kurarak eşsiz güzelliğin tadını çıkarıyor.
( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )
Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak idrak edilen Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar, Eyüp Sultan Camisi'ni doldurdu.
( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında Düzce Anıtpark meydanında düzenlenen törenle anıldı. Vatandaşlar saatler 09.05'i gösterdiğinde, saygı duruşunda bulundu. Törene katılan 95 yaşındaki Saibe Önen, törenler sırasında duygulandı.
( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )
ABD Başkanı Donald Trump, Gaziler Günü nedeniyle New York'ta düzenlenen anma törenine katıldı. Eşi Melania Trump ile törene katılan Trump, güvenlik gerekçesiyle kurşun geçirmez camın ardından katılımcılara seslendi.
( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
Kayseri'de gün batımına yakın bir saatte gökyüzünde beliren ay, bir dönemler Talas Amerikan Koleji olarak da kullanılan 150 yıllık tarihi okulla birlikte güzel görüntüler oluşturdu.
( Sercan Küçükşahin - Anadolu Ajansı )
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında İstanbul'da anıldı. Vatandaşlar İstanbul Taksim Metrosu'nda, saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu.
( Elif Öztürk - Anadolu Ajansı )
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, fay hattının kırılmasıyla oluşan Suuçtu Şelalesi, sonbaharda büründüğü yeşil ve sarının tonlarıyla binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Karadere güzergahındaki irili ufaklı 60 şelale arasında yer alan Suuçtu Şelalesi, 36 metre yükseklikten dökülen suyunun yanı sıra çevresindeki güzelliklerle görenleri adeta büyülüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Suuçtu Tabiat Parkı'ndaki şelaleye yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor. Gelin ve damatlar da fotoğraf çekimleri için bölgeyi tercih ediyor.
( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )