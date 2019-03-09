Haftanın fotoğrafları (8 Mart 2019)

3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ne katılan Türk bilim insanaları, “beyaz kıta”daki çalışmalarını insanlık için bilim, sevgi ve çevresel duyarlılık mesajlarıyla tamamladı. Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, “doğaya daha duyarlı bir dünya dileğiyle” mesajını verdi. İklim değişikliği ve atık kirliliğine dikkati çeken Ercümen, dünyanın yoğun bir tehdit altında olduğunu ifade etti. Ercümen, Antarktika’da doğanın ritmini koruyabildiğini aktararak, “Antarktika kimseye ait olmayan, nispeten el değmemiş bir kıta ve burada sadece bilim yapılıyor. Dünyamızın her yerinin Antarktika gibi el değmemiş kalmasını çok isterdim.” diye konuştu. ( Özge Elif Kızıl - Anadolu Ajansı )