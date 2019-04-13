Haftanın fotoğrafları (Anadolu Ajansı 12 Nisan 2019)
Anadolu Ajansı eğlenceden spora, siyasetten hava duruman kadar haftaya damga vuran fotoğrafları derledi. İşte 35 karede bu hafta yaşananlar...
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1
Antalya Emniyet Müdürlüğü Atış Poligonu'ndaki 2'si kadın 8 kişilik ekip, eğittikleri meslektaşlarının hızlı ve tam isabetle silah kullanabilmesi için özverili çalışıyor. Poligonda, meslektaşlarının Amerikalı aktris Angelina Jolie'nin hayat verdiği, attığını vuran macera filmi karakteri "Lara Croft" adıyla hitap ettiği başpolis Nisa Aydın gözetiminde, "Muhteşem 8'li" olarak da bilinen 8 kişilik özel ekip görev yapıyor. Atış ustası bu 8 polisi, 7 polis de asiste ediyor. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
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2
Yenikapı-Hacıosman metro hattı ( Raşid Necati Aslım - Anadolu Ajansı )
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3
Yenimahalle ilçesinde yedikleri tavuk etinden zehirlendiği iddia edilen 13 sokak köpeği telef oldu. Batıkent'e bağlı Turgut Özal Mahallesi'nde çok sayıda köpeğin zehirlendiği bilgisini alan yaklaşık 200 hayvansever olay yerine gitti. ( Özge Elif Kızıl - Anadolu Ajansı )
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4
İzmir Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı (TMH) Okul Komutanlığında, Teröristle Mücadele Harekatı Kursu'na katılan 1027 uzman erbaş, 20 haftalık kursun ardından düzenlenen törenle mezun oldu. Törende, aralarında kadın astsubayların da yer aldığı askerler, kule inişi gösterisi sundu. ( Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )
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5
Antalya'da içinde bakır külçeler olan, milattan önce 1600'lü yıllara tarihlenen 14 metrelik gemi batığı tespit edildi. ( Antalya Valiliği - Anadolu Ajansı )
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6
Yunanistan'ın başkenti Atina'da, diğer Avrupa ülkelerine gitmek isteyen göçmenler Atina Larissis Garı'nda eylem yaptı. Sabah saatlerinde gara bavul ve çantalarıyla gelen yaklaşık 200 göçmenin, binadaki bürolara girmesi ve raylara oturması nedeniyle tren seferleri durduruldu. ( Ayhan Mehmet - Anadolu Ajansı )
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7
Türk sporu ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu, 83 yaşında hayatını kaybetti. Can Bartu (solda), UEFA Avrupa Ligi maçında Fenerbahçe ile karşılaşan Lazio takımının yöneticisi ile görülüyor. (Arşiv) ( Ahmet Dumanlı - Anadolu Ajansı )
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8
Urartular'dan Osmanlı'ya birçok medeniyetin izlerini taşıyan, ülke ve bölgenin kültür turizmi açısından önemli bir destinasyonu olan Bitlis'in Ahlat ilçesindeki dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı, çevre düzenlemesi ve yeşillendirme çalışmalarıyla ziyaretçilerini ağırlayacak. ( Ali İhsan Öztürk - Anadolu Ajansı )
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9
Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kilo final mücadelesinde Gürcü Geno Petriashvili'yi 7-0 mağlup eden Taha Akgül, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Taha Akgül, 7. kez Avrupa şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı. ( Türkiye Güreş Federasyonu - Anadolu Ajansı )
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10
Van'ın İpekyolu ilçesinde üç çiftçi, yurt dışından getirdiği yumurtalarla ürettiği civciv, kaz ve kaz etlerini farklı illerin yanı sıra İran ve Irak gibi ülkelere de satıyor. Çin, Fransa, Almanya, Afrika, Amerika ve Rusya gibi ülkelerden getirilen yumurtalarla üretilen kazlar, büyüklük ve lezzetiyle yoğun talep görüyor. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
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11
Dünyanın tek göç eden bozayılarının yaşadığı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kış uykusundan uyanan bir bozayının yavrusu ile bölgede yiyecek arayışı görüntülendi. ( Hüseyin Demirci - Anadolu Ajansı )
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12
Voleybolda Efeler Ligi play-off çeyrek final üçüncü ve son maçında Maliye Piyango ile Fenerbahçe, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşılaştı. ( Ali Balıkçı - Anadolu Ajansı )
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13
Gazzeli damat, İsrail'in saldırılarında evi yıkılan Filistinli gelin Şeyma el-Huveyti'yi, baba ocağı yerine Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin evinden aldı. Gelin Huveyti, Hamas Siyasi Büro Başkanının evinden ayrıldıktan sonra yıkılan evine uğradı. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )
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14
Durgunsu sporları alanında önemli merkezlerden biri haline gelen Adana'da, Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) ile bazı kulüplerin sporcuları, çalışmalarını Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki Kayıkhane Tesisleri'nde sürdürüyor. ( Eren Bozkurt - Anadolu Ajansı )
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15
Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na "Büyük Göç" olarak adlandırılan ve gece yarısı başlayan taşınma sürecinde THY'nin tüm uçuşları, Atatürk Havalimanı'ndan yapıldı. Atatürk Havalimanı'ndaki son uçaklar, "Smart Kule" diye tabir edilen kontrol kulesinden görüntülendi. ( Ahmet Bolat - Anadolu Ajansı )
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16
İzmir Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı (TMH) Okul Komutanlığında, Teröristle Mücadele Harekatı Kursu'na katılan 1027 uzman erbaş, 20 haftalık kursun ardından düzenlenen törenle mezun oldu. Törenin ardından mezun olan uzman erbaşlar aileleriyle bir araya geldi. ( Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )
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17
THY Avrupa Ligi 30. hafta maçında Olympiakos ile Darüşşafaka Tekfen takımları, başkent Atina'daki Barış ve Dostluk Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Darüşşafaka Tekfen takımından Jerremy Evans (40), rakibi Leday (ortada) ile mücadele etti. ( Ayhan Mehmet - Anadolu Ajansı )
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18
ABD'nin New York kentindeki Washington Square Park'da bir araya gelenler yastık savaşı yaptı. Her yıl nisan ayında gerçekleştirilen ''Uluslararası Yastık Savaşı Günü'', New York'ta kutlandı. Yanlarında getirdikleri yastıklarla birbirlerine saldıran gruplar, renkli görüntüler oluşturdu. ( Atılgan Özdil - Anadolu Ajansı )
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19
Washington DC'deki anıtlar bölgesi ve Tidal Basin yapay gölünün etrafında bulunan kiraz ağaçları, her yıl kutlanan ''Ulusal Kiraz Çiçeği Festivali'' döneminde çiçek açtı. 1912'de Tokyo'nun ''kardeş şehir'' seçilmesiyle birlikte Japonya tarafından gönderilen kiraz ağaçları, oluşturdukları güzel görüntülerle ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. ( Yasin Öztürk - Anadolu Ajansı )
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20
Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen Celcom Axiata Malezya Açık 2019 badminton turnuvasında tek erkekler final maçında Çinli Chen Long (fotoğrafta) ile Çinli Lin Dan mücadele etti. ( Adli Ghazali - Anadolu Ajansı )
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21
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri devam etti. Gazze'nin doğusunda yer alan El Bureyc Mülteci Kampı yakınındaki İsrail sınırında toplanan Filistinliler, gösteri düzenledi. İsrail güçlerinin gösteriye müdahale etmesi üzerine bazı göstericiler, sapanla taş atıp lastik yakarak karşılık verdi. ( Hassan Jedi - Anadolu Ajansı )
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22
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan hayvanat bahçesi, İsrail ablukasının yol açtığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle zor günler geçiriyor. Avusturya merkezli Four Paws hayvan hakları örgütünde görevli bir grup veteriner, hayvanat bahçesinde bulunan iki aslanı Ürdün'deki doğal yaşamı koruma alanına nakledilmek üzere hazırlıkları tamamladı. Aslanlara , anestezi uygulandı. ( Abed Rahim Khatib - Anadolu Ajansı )
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23
Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Berlin'deki Bellueve Sarayı'nda düzenlenen yemekte Yabancı Gazeteciler Cemiyeti (VAP) üyeleri ile bir araya geldi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. ( Abdülhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )
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24
Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen 15 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası, Düzce'de başladı. Kalıcı Konutlar Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 41 ilden 640 sporcu katılıyor. Şampiyona , minderde rakiplerine üstünlük sağlamaya çalışan sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oluyor. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )
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25
Konya'nın Ereğli ilçesinde, kış yağışları ile eski canlılığına kavuşan 7 bin dekarlık alana yayılan Akgöl Sazlığı, flamingoların doğal yaşam alanları arasında yer alıyor. Afrika, Asya ve Güney Avrupa'da yaşadıkları bilinen flamingolar, bu yıl koruma altında bulunan ve İç Anadolu Bölgesi'nin en geniş havzasına sahip Akgöl Sazlığı'na erken geldi. ( Abdullah Coşkun - Anadolu Ajansı )
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26
Bayrampaşa'da 5 katlı binadaki kağıt deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )
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27
Bursa'daki 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki ağaçlarda barınan güvercinlerin, bir binanın duvarındaki Türk bayrağının önünden geçişi esnasında güzel görüntü oluştu. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )
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28
Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Ahraru'ş Şarkiyye grubunun muhtemel yeni harekatlara hazırlık için özel eğitim alması görüntülendi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında yer alan ÖSO bileşenlerinden Ahraru'ş Şarkiyye'nin askeri eğitimleri AA kameralarına yansıdı. ( Bekir Kasım - Anadolu Ajansı )
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29
Malatya'nın Darende ilçesinde yurtta kalan bir grup lise öğrencisi, eğitimlerinden arta kalan zamanlarda el emeği göz nuruyla yaptıkları hediyelik eşyaları satarak ihtiyaç sahibi ailelere destek oluyor. Yurt hayatlarını topluma faydalı örnek bir projeye dönüştürmenin mutluluğunu yaşayan öğrenciler, emekleriyle ihtiyaç sahiplerine ışık oluyor. ( Ayhan İşcen - Anadolu Ajansı )
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30
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Hilton Garden Inn Otel'de şehit ve gazi aileleriyle yemekte bir araya geldi. Soylu, programa katılan Talha Gül ile yakından ilgilendi. ( Barış ORAL - Anadolu Ajansı )
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31
Doğu Anadolu Bölgesi'nde turizme büyük katkı sağlayan ve doğal güzellikler eşliğinde seyahat imkanı sunan Vangölü Ekspresi ile 15 ayda Ankara'dan Bitlis'in Tatvan ilçesine 42 bin 65 kişi geldi. ( Şener Toktaş - Anadolu Ajansı )
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32
Muş'ta ekipler, kar kalınlığının yer yer 6 metreyi bulduğu köy yolunu ulaşıma açmak için zorlu bir çalışma gerçekleştiriyor. Dik yamaçta rotatif kar üfleme aracının boyunu aşan karda ilerlemekte güçlük çeken ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışma yürütüyor. ( İbrahim Yaldız - Anadolu Ajansı )
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33
Diyarbakır'da Dicle Nehri kenarında bulunan çok sayıda elektrik direğine yaptıkları yuvalarda mart ayından itibaren konaklayan leylekler, eylül ayında büyüttükleri yavrularıyla sürüler halinde kışı geçirecekleri Afrika'ya göç ediyor. Göç döneminde geldikleri yere güzellik katan leylekler, iklim koşullarının yaşam tarzlarına uyum göstermesi ve besleyici sulak alanlarına sahip olmasından dolayı Diyarbakır'ı tercih ediyor. ( Ömer Yasin Ergin - Anadolu Ajansı )
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34
İzmir Karaburun ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )
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35
Hakkari Emniyet Müdürlüğünde görevli özel harekat polisleri, karla kaplı kentte, olumsuz hava koşulları ve zorlu doğa şartlarına rağmen bölücü terör örgütü PKK'ya karşı başarıyla mücadelesini sürdürüyor. Bölgenin huzuru ve güvenliği için nisan ayına rağmen karla kaplı bölgede gece gündüz demeden koordineli arama-tarama, nöbet ve gözlem faaliyeti yürüten "özel kahramanlar", görevlerini cansiparane yerine getiriyor. Vatandaşların huzur ve güven ortamında yaşamlarını sürdürmelerini sağlayan polisler, 7 gün 24 saat elleri tetikte görev yapıyor. ( Sayim Harmancı - Anadolu Ajansı )
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36
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 20 bin dönümde kurulu Koyunculuk Araştırma Enstitüsünün 76 yıldır gelenekselleştirdiği damızlık açık artırmasında yetiştiriciler satışa çıkarılan 330 koçu alabilmek için birbiriyle yarıştı. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )
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37
Mart ayının gelmesiyle birlikte leylekler, Bingöl'de elektrik ve telefon direklerinin üzerindeki yerlerini aldı. ( Aydın Arık - Anadolu Ajansı )
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38
İstanbul'da engelliler, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla dalgıç polisler eşliğinde Haliç'e "vatan dalışı" yapıp, su altına ay-yıldızlı şehit anıtı dikti. Bağcılar Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Sporları Kulübü bünyesinde eğitim alan engelliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği koordinesinde Haliç'e tüplü dalış gerçekleştirdi. Görme, işitme, süreğen, fiziksel ve zihinsel engelliler, "vatan dalışı" adı verilen etkinlikte, kurbağa adamlar eşliğinde 5 metre derinliğe inerek ay-yıldızlı şehitler anıtını zemine yerleştirdi. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
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39
Döneminin imkanları düşünüldüğünde bir deha olarak anılan Ağırnaslı Mimar Sinan, Edirne'ye attığı imzalarla asırlardır dualarla yad ediliyor. ( Hakan Mehmet Şahin - Anadolu Ajansı )
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40
Hindistan'da 19 Mayıs'a kadar 7 aşamada gerçekleştirilecek parlamento seçimlerinin ilk turu için oy verme işlemi başladı. Keşmir'in Srinagar kentine bağlı Shadipora'daki seçmenler de sandık başına gitti. ( Faisal Khan - Anadolu Ajansı )