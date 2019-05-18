Haftanın fotoğrafları (Anadolu Ajansı 17 Mayıs 2019)

Somali ile Etiyopya arasındaki Cubba nehri, aşırı sıcaklar nedeniyle zor günler geçiren bölge halkı için adeta can damarı niteliği taşıyor. Mogadişu'nun güneyindeki Gedo bölgesinde bulunan Doolow kasabası yakınlarındaki Cubba nehri, aynı zamanda Etiyopya ile bölge halkını da birbirine bağlıyor. Kenya, Etiyopya ve Somalililerden oluşan mülteci kamplarında yaşayanlar, hem kendileri hem de hayvanları için nehre akın ediyor. Günlük yaklaşık 5 bin kişinin su almaya geldiği Cubba nehrinde zaman zaman uzun kuyruklar oluşuyor. ( Cem Genco - Anadolu Ajansı )