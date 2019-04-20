Haftanın fotoğrafları (Anadolu Ajansı 19 Nisan 2019)

Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı'nda geçen sene, 14 milyon 816 bin 411 varillik taşıma ve 14 milyon 566 bin 30 varillik yüklemeyle son 16 yılın rekoru kırıldı. Türkiye'nin çıkardığı ham petrolün taşıma ve yüklemesinin yapıldığı Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki BOTAŞ Terminalinde geçen yıl rekor seviyede sevkiyat rakamlarına ulaşıldı. BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğünün sorumluluk sahasında bulunan Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattında, geçen sene son 16 yılın en yüksek ham petrol taşıması 14 milyon 816 bin 411 varille, en yüksek yüklemesi de 14 milyon 566 bin 30 varille gerçekleştirildi. ( İbrahim Erikan - Anadolu Ajansı )