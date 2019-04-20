Haftanın fotoğrafları (Anadolu Ajansı 19 Nisan 2019)
Anadolu Ajansı eğlenceden spora, siyasetten hava duruman kadar haftaya damga vuran fotoğrafları derledi. İşte 35 karede bu hafta yaşananlar...
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1
Turizm Haftası kutlamaları kapsamında, tarihi Likya Yolunda 13 kilometrelik parkurda yürüyüş düzenlendi. Toplam 13 kilometrelik parkur kapsamında, Çıralı köyündeki Yanartaş'ta mola veren katalımcılar, binlerce yıldır yanan ateşte fotoğraf çektirdi, rehberlerden bilgi aldı. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
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2
Sarıyer'deki Emirgan Korusu'nu mesken edinen sincaplar, baharın gelmesiyle beraber çevrelerindekilere aldırmadan yerde ve ağaçların üzerinde yiyecek aradı. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
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3
Hacettepe Üniversitesince (HÜ) kampüsü sanatla buluşturmak için düzenlenen Kampüsanat etkinliği kapılarını başkentli sanatseverlere açtı. Etkinlik kapsamında bazı sergiler de düzenlenerek sanatsevere sunuldu. ( Evrim Aydın - Anadolu Ajansı )
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4
Düzce Safari Off-Road Kulübü (DÜSOF) tarafından düzenlenen 15. Geleneksel Off-Road Şenlikleri, ikinci ve son gününde kadınlar etabı ile devam etti. Sağanağa rağmen kıyasıya mücadele eden kadın sporcular, çamurlu ve engebeli etapları geçerken zaman zaman zor anlar yaşadı. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )
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5
Ankara'da akşam saatlerinde etkisini gösteren yağmur, vatandaşalara zor anlar yaşattı. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )
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6
Van Gölü'nün endemik türü olan ve üreme dönemi ilkbaharda tatlı suya göçüyle görsel şölen sunan inci kefalinin kaçak avcılardan korunması amacıyla jandarma ekipleri, havadan ve karadan sıkı denetim yapacak. Bu kapsamda oluşturulan "çevre timi" bünyesinde 2 bot timi gölde, 10 asayiş timi karada görev alacak, havada ise "drone"lar ile Van Gölü havzası 7 gün 24 saat denetim altında tutularak, göl kenarındaki yerleşim birimleri ve tatlı su ağızlarında kaçak avlanmanın önüne geçilecek. Ekipler yasak öncesi son kez Van Gölü'nde uygulama yaptı. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
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7
Endonezya'da 17 Nisan'da yapılacak genel seçim öncesi güvenlik güçleri son hazırlıklarını tamamladı. Ülke genelinde 245 bin 106 milletvekili adayının merkez parlamento ve bölge idarelerindeki meclise girmek için yarışacağı ve 190 milyondan fazla seçmenin sandık başına gideceği seçimde, devlet başkanlığı için sadece Widodo ve Prabowo yarışacak. ( Anton Raharjo - Anadolu Ajansı )
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8
Türkiye'nin en doğusunda ve kuşların göç yolunda bulunan Iğdır, ilkbahar mevsiminde bölgeye gelen kuşlarla şenlendi. Türkiye'de yaşadığı bilinen 486 kuş türünün 325'ine ev sahipliği yapan Iğdır, bu yönüyle hem Türkiye'nin hem de dünyanın kuş bilimi (ornitoloji) alanında önemli merkezleri arasında yer alıyor. Fotoğrafta dövüşken kuş görülüyor. ( Hüseyin Yıldız - Anadolu Ajansı )
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9
Turizm Haftası nedeniyle girişlerin ücretsiz olduğu UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale ören yerinde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Saat 15:00 ile 18:00 arası giriş ücreti alınmayan Pamukkale'yi yaklaşık 15 bin kişi ziyaret etti. Ören yeri içerisinde bulunan ve birçok hastalığa şifa olduğu değerlendirilen antik termal havuz, ziyaretçilerine tarihi sütunların arasında yüzme deneyimi yaşattı. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )
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10
Van Gölü'nün endemik türü olan ve üreme dönemi ilkbaharda tatlı suya göçüyle görsel şölen sunan inci kefalinin kaçak avcılardan korunması amacıyla jandarma ekipleri, havadan ve karadan sıkı denetim yapacak. Bu kapsamda oluşturulan "çevre timi" bünyesinde 2 bot timi gölde, 10 asayiş timi karada görev alacak, havada ise "drone"lar ile Van Gölü havzası 7 gün 24 saat denetim altında tutularak, göl kenarındaki yerleşim birimleri ve tatlı su ağızlarında kaçak avlanmanın önüne geçilecek. Ekipler yasak öncesi son kez Van Gölü'nde uygulama yaptı. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
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11
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri devam etti. Gazze'nin Han Yunus kentinin doğusundaki İsrail sınırında toplanan Filistinliler, gösteri düzenledi. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )
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12
Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı'nda geçen sene, 14 milyon 816 bin 411 varillik taşıma ve 14 milyon 566 bin 30 varillik yüklemeyle son 16 yılın rekoru kırıldı. Türkiye'nin çıkardığı ham petrolün taşıma ve yüklemesinin yapıldığı Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki BOTAŞ Terminalinde geçen yıl rekor seviyede sevkiyat rakamlarına ulaşıldı. BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğünün sorumluluk sahasında bulunan Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattında, geçen sene son 16 yılın en yüksek ham petrol taşıması 14 milyon 816 bin 411 varille, en yüksek yüklemesi de 14 milyon 566 bin 30 varille gerçekleştirildi. ( İbrahim Erikan - Anadolu Ajansı )
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13
Fransa'nın başkenti Paris'te 43. Uluslararası Paris Maratonu düzenlendi. Etiyopyalı atlet Gelete Burka (fotoğrafta) kadınlar kategorisinde birinci oldu. ( Mustafa Yalçın - Anadolu Ajansı )
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14
Cezayir'de Abdulaziz Buteflika'nın istifasından sonra göreve gelen geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih'in 4 Temmuz'da cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılacağını açıklamasına rağmen gösteriler sekizinci cumasında devam ediyor. Başkent Cezayir'de toplanan yüzlerce gösterici, devletin üst kademelerindeki Buteflika müttefiklerinin temizlenmesi çağrısı yaptı. Cezayir polisi, yürüyüşe geçmeye çalışan göstericilere engel oldu. ( Farouk Batiche - Anadolu Ajansı )
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15
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe Opet ile VakıfBank, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda VakıfBank oyuncusu Ting Zhu (5) topu kontrol etmeye çalıştı. ( Serhat Çağdaş - Anadolu Ajansı )
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16
Renkli koşu festivali ''Color Sky 5K'', Karşıyaka Mavişehir sahilinde gerçekleşti. Boyalı nişastalarla rengarenk bir görünüme kavuşan koşucular, 5 kilometrelik etabı tamamladı. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )
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17
İsrail devletinin varlığını kabul etmeyen ABD ve Kanada'dan binlerce Ultra Ortodoks Yahudi, İsrail'deki eğitim kurumlarına bağış toplamak amacıyla düzenlenen gecede bir araya geldi. New York’un Queens bölgesindeki Arthur Ashe Stadyumu'nu dolduran her yaştan Yahudi toplumu üyeleri tek tip ve renk kıyafetleri ile ilginç görüntüler oluşturdu. ( Atılgan Özdil - Anadolu Ajansı )
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18
Artvin'de sekizincisi düzenlenen "Berta ve Çevre Köyleri Boğa Güreşleri Festivali" renkli görüntülere sahne oldu. İl merkezine bağlı Sakalar köyünde gerçekleştirilen güreşlerde, Artvin ve ilçelerinden gelen 60 boğa "deste", "ayak", "küçük orta", "büyük orta", "başaltı" ve "baş" kategorilerinde arenaya çıktı. ( Yusuf Okur - Anadolu Ajansı )
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19
Rusya'nın başkenti Moskova'da 17'ncisi düzenlenen Moskova Dövme Festivali, dövme sanatçıları ile meraklılarını bir araya getirdi. Amber Plaza'da gerçekleşen ve Moskova ile diğer kentlerden gelen 100 profesyonel dövme sanatçısı, performanslarını sergiledi. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )
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20
Van'da kaçakçılara geçit vermeyen ve "süper burun" olarak nitelendirilen dedektör köpekler, birbirinden başarılı operasyonların en önemli unsuru olarak suça ve suçlulara geçit vermiyor. Van Jandarma Komutanlığı bünyesinde, üst sırada soldan sağa doğru, uyuşturucu arama köpeği "İmla", arama kurtarma köpeği "Pati", bomba arama köpeği "Afra", bomba arama köpeği "Risk", tütün tespit köpeği "Racon", uyuşturucu arama köpeği "Barut", alt sırada soldan sağa doğru kadavra köpeği "Deyzi", uyuşturucu arama köpeği "Devran", erzak tespit köpeği "Toli", asayiş köpeği "Israr", mayın arama köpeği "Akan", uyuşturucu arama köpeği "Alem" bulunmakta. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
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21Hristiyanların en önemli dini bayramlarından biri olan Paskalya nedeniyle başkent Madrid'de dini geçit töreni yapıldı. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )
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22
Norveç'ten rüzgar sörfüyle dünya turuna çıkan 45 yaşındaki Jono Dunnett, Kastamonu'nun Abana ilçesine geldi. ( Semih Yüksel - Anadolu Ajansı )
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23
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile Ülker Stadyumu'nda karşılaştı. Fenerbahçeli oyuncu Martin Skrtel (sağda), bir pozisyonda Galatasaray kalecisi Fernando Muslera (solda) ile mücadele etti. ( Serhat Çağdaş - Anadolu Ajansı )
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24
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, Yıldırım dağları eteklerinde bulunan köylerde baharın gelmesiyle doğal güzellikler ortaya çıktı. ( Raşid Necati Aslım - Anadolu Ajansı )
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25
Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp ve Atakan Yüksel, başkentte çiçeklerle karşılandı. Milli güreşçiler için Esenboğa Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi. ( Salih Şeref - Anadolu Ajansı )
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26
Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden olan Adana'da, turfanda patates hasadına başlandı. ( Eren Bozkurt - Anadolu Ajansı )
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27
Spor Toto 1. Lig'de Altınordu ile Ümraniyespor takımları Bornova Stadında karşılaştı. Altınordu'dan Sefa Yılmaz (önde) bir pozisyonda Ümraniyespor'dan Aaron Appindangoye (arkada) ile mücadele etti. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )
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28
Voleybolda Efeler Ligi play-off yarı final ikinci maçında Halkbank ile Fenerbahçe TVF Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Halkbank'tan Bayram, Kayhan ve Baranowicz ile Fenerbahçe'den Hidalgo mücadele etti. ( Evrim Aydın - Anadolu Ajansı )
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29
Sudan'ın başkenti Hartum'da toplanan Sudanlılar, yönetimin sivil bir hükümete devredilmesi talebiyle Ordu Komutanlığı binası önünde düzenledikleri gösteriler akşam da devam etti. Bir çocuk gösterici, yüzünü Sudan bayrağıyla boyattı. ( Mahmoud Hjaj - Anadolu Ajansı )
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30
Antalya'da akşam saatlerinde sağanakla birlikte etkili olan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı. ( Orhan Çiçek - Anadolu Ajansı )
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31
Fransa'nın başkenti Paris'te Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı. Notre Dame'da akşam restorasyon yapılan bölümde başlayan yangın sonucu katedralin çatısı tamamen çöktü, çevre binalar tahliye edildi. Katedralde yangını söndürme ve soğutma çalışmaları devam ederken çevrede güvenlik önlemleri alındı. ( Mustafa Yalçın - Anadolu Ajansı )
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32
55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2019), Sultanahmet Meydanı'nda verilen start ile başladı. Dünya Turu'nun takviminde üçüncü kez gerçekleştirilen yarışın ilk gününde bisikletçiler, İstanbul ile Tekirdağ arasındaki 156,7 kilometrelik etapta mücadele edecek. ( Salih Zeki Fazlıoğlu - Anadolu Ajansı )
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33
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu ev sahipliğinde Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında 15-19 Nisan tarihlerinde düzenlenecek dostluk spor müsabakalarının açılış töreni yapıldı. Program, Atatürk ve Harbiyeli Anıtı'na çelenk konulması ve ülkelerin milli marşlarının okunmasıyla başladı. ( Mehmet Ali Özcan - Anadolu Ajansı )
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34
55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2019) İstanbul ile Tekirdağ arasındaki 156,7 kilometrelik ilk etabı tamamlandı. ( Orhan Akkanat - Anadolu Ajansı )
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35
Konya'nın Seydişehir ve Antalya'nın Gündoğmuş ilçeleri arasında yer alan, 50 metre yükseklikten akan Uçansu Şelalesi, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı. ( Abdullah Coşkun - Anadolu Ajansı )
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36
ABD'nin New York kentinde baharın gelmesiyle kiraz ağaçları çiçek açtı. Vatandaşlar, Roosvelt Adası'ndaki parklarda bahar günlerinin tadını çıkarttı. ( Atılgan Özdil - Anadolu Ajansı )
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37
Muş'ta Telli Turna Doğa Derneği saha gözlem ekibi, kuşların önemli göç güzergahlarından Muş Ovası'nda kuş türlerini tespit etmek amacıyla 7 yıldır çalışma yürütüyor. ( İbrahim Yaldız - Anadolu Ajansı )
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38
Pakistan'da sert yağış, mülteci kamplarındaki Afganların hayatını zorlaştırıyor. Başkent İslamabad'ın dışındaki Afgan Basti isimli kampta yaşayanlar, sert yağış nedeni ile bazı evlerin çatılarının yıkıldığını ve tekrar onarmaya çalıştıklarını söylüyor. Özellikle derme çatma evler, sağlıksız koşullar, yağmur ve atık sularla bataklığa dönüşmüş yolların hastalıklara neden olduğu da ifade ediliyor. ( Muhammed Semih Uğurlu - Anadolu Ajansı )
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39
55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2019) ikinci etabı, Tekirdağ ile Eceabat arasındaki 183,3 kilometrelik parkurda gerçekleştirildi. ( Orhan Akkanat - Anadolu Ajansı )
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40
Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Vangölü Ekspresi, eşsiz güzellikteki manzara eşliğinde yolcularına seyahat imkanı sunuyor. ( Aydın Arık - Anadolu Ajansı )