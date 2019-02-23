Haftanın fotoğrafları (Anadolu Ajansı 22 Şubat 2019)

1 İstanbul'da sis

İstanbul'da gece saatlerinde bastıran ve sabah saatlerinde de etkisini gösteren sis Boğaz ve çevresinde etkili oldu. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )

2 İzmir'de, henüz 13 günlükken geçirdiği menenjit nedeniyle konuşma ve algılama yetisini büyük oranda kaybeden 17 yaşındaki Serhat Bulut, İzmir Birinci Amatör Ligi'nde mücadele eden Osmangazi Spor Kulübü'nün başkanı olan fırıncı komşusunun desteğiyle futbolla hayata tutundu. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )

3 İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri devam etti. Gazze kentinin doğusunda yer alan Şucaiyye Mahallesi yakınındaki İsrail sınırında toplanan Filistinliler, gösteri düzenledi. Sınırın diğer tarafındaki İsrail güçlerinin gösteriye müdahalesi üzerine gösteriye koltuk değnekleriyle katılan bir Filistinli, sapanla taş atarak karşılık verdi. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )

4 Belçika'nın Gent kentinde, "Kudüs'ten İnsan Yüzleri" fotoğraf sergisi açıldı. Kudus'ün İsrail tarafından işgalinin 51'inci yılı dolayısıyla 51 fotoğrafın yer aldığı sergi, İslam İşbirliği Gençlik Forumu Avrasya Bölgesel Merkezi ve Thinkout ile Katar Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle düzenlendi. ( Dursun Aydemir - Anadolu Ajansı )

5 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul'dan kara yoluyla Çanakkale'ye geldi. Gelibolu'dan Lapseki'ye vapurla geçen Bakan Varank, turistlerle martılara simit attı. ( Raşid Necati Aslım - Anadolu Ajansı )

6 Hatay'da, son haftalardaki yağış nedeniyle Tahtaköprü Barajı'ndan yapılan su tahliyesinin etkisiyle Amik Ovası'nda su seviyesi yükselmeye devam ediyor. Kentte bir süredir etkili olan yoğun sağanak nedeniyle Antakya, Reyhanlı ve Kumlu ilçelerinin Amik Ovası içerisinde bulunan bazı mahallerini su bastı. Evleri su altında kalan vatandaşlar da evlerini terk ederek başka yerlere taşınmak zorunda kaldı. ( Cem Genco - Anadolu Ajansı )

7 Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda Kasımpaşalı futbolcu Bangaly Fode Koita (9) ile Galatasaraylı oyuncu Henry Onyekuru (21) mücadele etti. ( Ahmet Bolat - Anadolu Ajansı )

8 Van'da Çatak Belediye Spor Rafting Takımı, bu yıl Tunceli'de düzenlenecek Dünya Rafting Şampiyonası'na karlı dağların zirvelerinde hazırlanıyor. Rafting takımının sporcuları, 16 Eylül 2018'de ilçede ilk kez düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışlarının ardından kışın da çalışmalarını sürdürüyor. Bu yıl Tunceli'de haziranda yapılacak Dünya Rafting Şampiyonası'nda mücadele edecek sporcular, kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu 2 bin 800 rakımlı dağların zirvesinde antrenman yapıyor. ( Necat Hazar - Anadolu Ajansı )

9 Kütahya'nın Domaniç ilçesinde çıkan yangında 2 ev, 2 ahır ve bir samanlık kullanılamaz hale geldi. ( Serdar Yiğit - Anadolu Ajansı )

10 Samsun'un Çarşamba ilçesi Yeşilırmak Deltası'ndaki Civaburnu Deniz Feneri, deltanın her yıl biraz daha alüvyonla kaplanması nedeniyle giderek denizden uzaklaşıyor. Yarım asrı aşkındır, Yeşilırmak'ın Karadeniz'e kavuştuğu noktada denizcilere yol gösteren deniz feneri günümüzde denizden yaklaşık bir kilometre içerde ağaçların arasında kalsa bile bu işlevini sürdürüyor. ( Veysel Altun - Anadolu Ajansı )

11 Ege Açıkdeniz Yat Kulübü ve Çeşme Marina tarafından düzenlenen 2019 İzmir Kış Trofesi'ne ev sahipliği yapan Çeşme Marina'da farklı illerden 38 tekne demirledi. ( Ahmed Melik Yağmur - Anadolu Ajansı )

12 Basketbol Erkekler Türkiye Kupası final maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, Ankara Spor Salonu'nda karşılaştı. Maçı kazanan Fenerbahçe Beko kupanın sahibi oldu. ( Evrim Aydın - Anadolu Ajansı )

13 Yunanistan hükümetinde yapılan kabine değişikliği sonrası yeni bakanlar, Başbakan Aleksis Çipras (sağda) ve Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos'un (solda) huzurunda yemin ederek göreve başladı. ( Ayhan Mehmet - Anadolu Ajansı )

14 Abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri devam ediyor. Gazze'nin Şucaiyye Mahallesi doğusundaki İsrail sınırında toplanan ve ellerinde meşaleler taşıyan Filistinliler, bölgede ateş yakarak gösteri düzenledi. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )

15 İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri devam etti. Gazze kentinin doğusunda yer alan Şucaiyye Mahallesi yakınındaki İsrail sınırında toplanan Filistinliler, gösteri düzenledi. İsrail güçleri, gösteriye göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )

16 İstanbul'da gece saatlerinde bastıran ve sabah saatlerinde de etkisini gösteren sis Üsküdar ve çevresinde etkili oldu. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )

17 Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Ankara'dan da gözlendi. ( Fırat Yurdakul - Anadolu Ajansı )

18 Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplar, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki Han Şeyhun ilçesine topçu saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi. ( Abdülkadir Salih - Anadolu Ajansı )

19 Van semalarında yolcu uçağı ve insansız hava aracı beraber görüntülendi. ( Ali İhsan Öztürk - Anadolu Ajansı )

20 Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkede 5. mevsim olarak adlandırılan karnaval haftası çerçevesinde 16 eyaletten gelen karnavalcıları başbakanlıkta kabul etti. ( Abdülhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )

21 Budistlerin en kutsal günlerinden biri olarak kabul edilen Makha Bucha Günü, Bangkok'taki Dhammakaya Tapınağı'nda kutlandı. Makha Bucha gününde, 1250 kişinin Buda’nın önünde spontane bir şekilde toplanması ve daha sonra Buda’nın öğrencileri olarak aydınlanmaya ulaşmaları anılıyor. Festival boyunca Tayland’daki Budist tapınaklarında keşişlerin arkasındaki halk, ellerinde mumlarla tapınağın etrafında dönüyorlar. ( Guillaume Payen - Anadolu Ajansı )

22 Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", Van'dan da gözlendi. Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Merkezi'nde kayak yapan bir vatandaş, dolunayla birlikte görüntülendi. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajan

23 Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Palandöken, dünyanın bir çok ülkesinde uzun yıllardır yapılan dağcılık ile kayak sporunu birleştiren dağ kayağının yeni adreslerinden oldu. Özellikle dağcılık ile kayak sporunu birleştiren ve "tur kayağı" olarak da bilinen dağ kayağı yapmak için bölgeye gelen misafirler, Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Dağcılık ve Dağ Kayağı Antrenörü Mustafa Tekin ile antrenör Yıldırım Beyazıt Öztürk nezaretinde Palandöken'in zirvelerine tırmanıyor. ( Türkiye Dağcılık Federasyonu - Anadolu Ajansı )

24 İstanbul'da sis, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Boğaz çevresinde etkili oldu. ( Ahmet Bolat - Anadolu Ajansı )

25 Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Paris'te gözlendi. ( Mustafa Yalçın - Anadolu Ajansı )

26 Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için İstanbul'dan "Bandırma Vapuru"yla yola çıkması ve 19 Mayıs 1919'da Samsun'a varışının 100'üncü yılında dragon takımı, Karadeniz'de 19 gün boyunca 800 kilometre kürek çekecek. Avukat, öğretmen, esnaf, inşaat ustası gibi farklı meslek dallarında çalışan 16 kürekçi ve 1 davulcunun oluşturduğu dragon bot takımı, 1 Mayıs'ta Yavuz Sultan Selim Köprüsü altından kano ile yola çıkacak. Karadeniz sahil şeridini takip edecek sporcular, 19 günde Samsun'a ulaşıp, Atatürk'ün Samsun'a ilk adımı attığı Kurtuluş İskelesi'nde yanlarında getirdikleri Türk bayrağını açarak etabı tamamlayacak. Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı Anakent Spor Kulübünün sporcuları zorlu parkur için hazırlıklarını sürdürdü. ( İlyas Gün - Anadolu Ajansı )

27 Bangladeş'in başkenti Dakka'da tarihi binaların bulunduğu bölgede çıkan yangında en az 70 kişi hayatını kaybettiği bildirildi. Yangının, 9 saat süren çalışmaların ardından büyük ölçüde kontrol altına alındığı kaydedildi. ( STRINGER - Anadolu Ajansı )

28 Kış 2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü Kars'ta gerçekleştirildi. ( Murat Kaynak - Anadolu Ajansı )

29 Antalya Bisiklet Turu'nun ilk etabı olan 141 kilometrelik Köprülü Kanyon etabı 21 ülkeden 28 takım ve 170 sporcunun katılımıyla tamamlandı. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )