Haftanın fotoğrafları (Anadolu Ajansı 25 Şubat-1 Mart 2019)

1 Fransa'da sarı yelekliler hükümetin politikalarını protesto etmek için ülke genelinde yeniden sokağa çıktı. Eyfel Kulesi'nin yanındaki Trocadero Meydanı'na kadar yürüyen eylemciler, hükümet karşıtı sloganlar attı. Polis, göstericilere müdahalede bulundu.







2 Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında gittiği "beyaz kıta"da Türk Bilimsel Araştırma Kampının açılışı dolayısıyla Horseshoe Adası açıklarında özel dalış yaptı. Soğuğa karşı özel bir koruyucusu olmayan elbise kullanmayı tercih eden Ercümen'in dalışı sırasında hava sıcaklığı eksi 15, su sıcaklığı ise sıfır derece olarak ölçüldü. Buz dağlarının arasında dalışını yapan Ercümen, nefes kesen soğuğa rağmen suda 1 saat kaldı. ( Özge Elif Kızıl - Anadolu Ajansı )







3 Kolombiya-Venezuela sınırında önceki gün yoğun çatışmalara sahne olan iki uluslararası köprü ve çevresi, küçük çaplı gerginlikler dışında sakin bir gün geçirdi. Cucuta'nın kuzeyindeki sınır kapısı Francisco de Paula Santander Uluslararası Köprüsü'ne yalnızca iki gösterici çıktı. Köprünün altındaki 10 kişilik grubun da taş atması üzerine Venezuela güvenlik güçleri köprüye girdi. ( Daniel Salgar Antolinez - Anadolu Ajansı )









4 İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )









5 Majlis Ulama Rohingya isimli sivil toplum kuruluşu tarafından yönetilen dini eğitim okulu, Malezya'nın Selangor kentinde Rohingyalı çocuklara eğitim veriyor. Öğrenciler burada dini eğitimlerin yanısıra matematik, fizik gibi dersler de görüyor. ( Adli Ghazali - Anadolu Ajansı )







6 Yeşilay Haftası dolayısıyla Galata Kulesi, yeşil ışıkla aydınlatıldı. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )

7 Pakistan'da sert kış koşulları mülteci kamplarındaki Afganların hayatını zorlaştırıyor. Başkent İslamabad'ın dışındaki Afgan Basti isimli kampta yaşayanlar, özellikle derme çatma evler, sağlıksız koşullar, yağmur ve atık sularla bataklığa dönüşmüş yolların hastalıklara neden olduğunu söylüyor. ( Muhammed Semih Uğurlu - Anadolu Ajansı )









8 Kastamonu'nun Araç ilçesinde ikamet eden 70 yaşındaki Mehmet Erim, traktörü olmadığı için yıllardır tüm işlerini öküzleriyle gerçekleştiriyor. ( Bilal Kahyaoğlu - Anadolu Ajansı )









9 İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri devam etti. Gazze'nin doğusunda yer alan Şucaiyye Mahallesi yakınındaki İsrail sınırında toplanan Filistinliler, gösteri düzenledi. İsrail güçlerinin gösteriye müdahalesi üzerine göstericiler, lastik yakıp taş atarak karşılık verdi. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )









10 Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezi'ndeki (POMEM) eğitimleri tamamlanan 409 bekçi adayı için mezuniyet töreni düzenlenlendi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

11 Bu yıl ikincisi düzenlenen Antalya Bisiklet Turu'nda (Tour of Antalya) ikinci gün, 111 kilometrelik Antalya-Kemer etabıyla başladı. Bisikletçilerin Antalya Akvaryum içerisinden geçişleri sırasında renkli görüntüler oluştu. ( Orhan Çiçek - Anadolu Ajansı )









12 Filistinliler, İsrail polisince 2003’te kapatılan Mescid-i Aksa’nın Rahmet Kapısı’nın içinde cuma namazı kıldı. ( Faiz Abu Rmeleh - Anadolu Ajansı )









13 Geçen yıl 20, bu yılın ilk iki ayında ise 6 yeni obruğun oluştuğu Konya Ovası'nda, toplam obruk sayısı 325'e ulaştı. Jeolojik faktörler ve yer altı sularının kontrolsüz kullanımına bağlı bu oluşumların Orta Anadolu'nun geneli için risk oluşturduğu belirtilirken, ilgili kurumlar ve üniversitelerin iş birliğinde çözüm bulunması öneriliyor. ( Anıl Kuru - Anadolu Ajansı )









14 İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri devam etti. Han Yunus kentinin doğusunda yer alan Huzaa beldesinde toplanan Filistinliler, gösteri düzenledi. İsrail güçlerinin gösteriye müdahalesi üzerine göstericiler, lastik yakarak karşılık verdi. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )









15 Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın uzun süre ikamet ettiği Monaco binası yıkıldı. ( Juan David Moreno Gallego - Anadolu Ajansı )









16 THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında iki Türk takımı Darüşşafaka Tekfen ile Fenerbahçe Beko, Volkswagen Arena'da karşılaştı. Bir pozisyonda Darüşşafaka Tekfenli basketbolcu Zanis Peiners (31) ile Fenerbahçe Bekolu oyuncu Jan Vesely (24) mücadele etti. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )

17 Rusya'nın başkenti Moskova'da Park Sokolnik'de "Battle Sani" festivali düzenlendi. Festivale özel kıyafetleriyle ve hazırladıkları kızaklarla katılan yarışmacılar seyredenlere keyifli anlar yaşattı. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )









18 Fransa'da sarı yelekliler hükümetin politikalarını protesto etmek için ülke genelinde yeniden sokağa çıktı. Sarı yeleklilerin eylemleri, hükümetin gösterilerin iptal edilmesi çağrısına rağmen 15'inci haftasında da devam etti. Eyfel Kulesi'nin yanındaki Trocadero Meydanı'na kadar yürüyen eylemciler, hükümet karşıtı sloganlar attı. ( Mustafa Yalçın - Anadolu Ajansı )

19 İstanbul’da kar yağışı Sultanahmet Meydanı’nda etkili oldu. ( Ahmet Bolat - Anadolu Ajansı )









20 Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde gerçekleşen 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde meteorolojik çalışmalar da yapılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünce (MGM), 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında Türkiye'nin "beyaz kıta"daki ilk otomatik meteoroloji gözlem istasyonunun kuruluşu gerçekleştirildi. Türk Bilim Kampı'nın yer aldığı Horsehoe Adası'nda kurulan istasyon için 4 gün süren zorlu bir çalışma gerçekleştirildi. Kimi zaman şiddetli rüzgarın engel olduğu çalışmalar, bilim insanlarının da desteğiyle tamamlandı. Sefer Lider Yardımcısı ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersan Başar (sağda) ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Serçe (solda), kurulum işlemlerinin ardından gemiye dönmek üzere hazırlık yaptı. ( Özge Elif Kızıl - Anadolu Ajansı )









21 İstanbul'da etkili olan kar yağışı, Belgrad Ormanı bölgesini beyaz örtüyle kapladı. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

22 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Cumhuriyet tarihinde ilk defa ana vatanı çevreleyen üç denizde 103 geminin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilecek 'Mavi Vatan 2019 Tatbikat'ı başladı. Tatbikat kapsamında Fırkateynler yerini aldı. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )











23 Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te 701 yerleşim yerinin yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle kapandı. Van'ın Erciş ilçesinde kar yağışının ardından beyaza bürünen Van Gölü sahili ve ilçedeki tarihi yapılar güzel görüntüler oluşturdu. ( Necmettin Karaca - Anadolu Ajansı )









24 Hindistan Hava Kuvvetlerine ait bir savaş uçağının Cammu Keşmir'in Budgam bölgesinde düştüğü bildirildi. ( Faisal Khan - Anadolu Ajansı )









25 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından, Cumhuriyet tarihinde ilk defa ana vatanı çevreleyen üç denizde "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı", 103 geminin katılımıyla gerçekleştiriliyor. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )







26 İspanya 2018-2019 Kral Kupası yarı final rövanş maçında, Real Madrid ile Barcelona takımları Madrid’deki Santiago Bernabeu Stadı’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada, Barcelona takımının futbolcusu Luis Suarez (fotoğrafta), attığı golün ardından sevinç yaşadı. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )

27 Düzce ve Bolu'da etkili olan kar yağışı, D-100 Karayolunun Bolu Dağı geçişiyle D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda ulaşımda aksamalara yol açtı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle D-100 Karayolunun Bolu Dağı geçişinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı)









28 AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sarıyer'de esnafı ziyaret etti. Yıldırım, ziyaretin ardından Sarıyer sahilinde martılara simit attı. ( Elif Öztürk - Anadolu Ajansı )









29 Iğdır'da gece saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. ( Hüseyin Yıldız - Anadolu Ajansı )







30 Genelkurmay Başkanlığı Yıllık Tatbikat Programı çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan ve Deniz Harp Merkezi Komutanlığı tarafından sevk ve idare edilen, ana vatanı çevreleyen üç denizde 103 geminin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı" ikinci gününde devam etti. Senaryoya göre, kırmızı kuvvetlere ait iki F-16 uçağının yarattığı tehdit, gemilerden hava savunma harbi reaksiyonları uygulanarak engellendi. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )





