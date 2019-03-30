Haftanın fotoğrafları (Anadolu Ajansı 30 Mart 2019)

Sahiplerince yapılan el emeği göz nuru, birbirinden farklı kıyafet ve kostümlerle objektif karşısına geçen kediler, meraklı bakışlarıyla adeta bir model gibi poz verdi. Esnek bedenleri, hızlı refleksleri, güçlü koku alma duyusu ve hassas kulakları gibi bir çok ayırt edici özelliğe sahip kediler, genelde ev hayvanı olarak besleniyor ve insanlarla olan yakın arkadaşlıkları dikkati çekiyor. İran kırması "Ozi" adlı kedi de sahibinin ördüğü papyonla sempatik görüntüler ortaya çıkardı. ( Orhan Karslı - Anadolu Ajansı )