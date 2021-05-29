Haftanın öne çıkan filmleri ve dizileri

Yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran IMDb'nin, bu hafta kullanıcıları tarafından en çok tercih edilen filmleri ve dizileri listeledi. İşte aralarından eski yapımların da olduğu haftanın öne çıkan filmleri ve dizileri...

Haftanın öne çıkan filmleri ve dizileri - 1
La casa de papel
Haftanın öne çıkan filmleri ve dizileri - 2
Original title: The Queen's Gambit
Haftanın öne çıkan filmleri ve dizileri - 3
Promising Young Woman (2020)
Haftanın öne çıkan filmleri ve dizileri - 4
Chernobyl
Haftanın öne çıkan filmleri ve dizileri - 5
Stranger Things
Haftanın öne çıkan filmleri ve dizileri - 6
Soul
Haftanın öne çıkan filmleri ve dizileri - 7

WandaVision

Haftanın öne çıkan filmleri ve dizileri - 8
Inception
Haftanın öne çıkan filmleri ve dizileri - 9
Love, Death & Robots
Haftanın öne çıkan filmleri ve dizileri - 10
Interstellar
Haftanın öne çıkan filmleri ve dizileri - 11
Love and Monsters
Haftanın öne çıkan filmleri ve dizileri - 12
Parazit

Haftanın öne çıkan filmleri ve dizileri - 13
The Father (2020)
Haftanın öne çıkan filmleri ve dizileri - 14
The Dark Knight
Haftanın öne çıkan filmleri ve dizileri - 15
Joker
Haftanın öne çıkan filmleri ve dizileri - 16
Avengers: Endgame
Haftanın öne çıkan filmleri ve dizileri - 17
The Shawshank Redemption
Haftanın öne çıkan filmleri ve dizileri - 18
Mare of Easttown
Haftanın öne çıkan filmleri ve dizileri - 19
Game of Thrones
Haftanın öne çıkan filmleri ve dizileri - 20
Nomadland
Haftanın öne çıkan filmleri ve dizileri - 21
Shadow and Bone
Haftanın öne çıkan filmleri ve dizileri - 22
Tenet
Haftanın öne çıkan filmleri ve dizileri - 23
Zack Snyder's Justice League
Haftanın öne çıkan filmleri ve dizileri - 24
The Falcon and the Winter Soldier
Haftanın öne çıkan filmleri ve dizileri - 25
Breaking Bad
Haftanın öne çıkan filmleri ve dizileri - 26
Nobody
Haftanın öne çıkan filmleri ve dizileri - 27
The Mitchells vs. The Machines
Haftanın öne çıkan filmleri ve dizileri - 28
Wrath of Man (2021)
Haftanın öne çıkan filmleri ve dizileri - 29
Aspirants

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