Hakan Aysev:Operayı kasabalara, köylere götürelim

06.07.2020 - 13:40
SORU: "Yurt dışındaki serüveninizin ardından Türkiye'ye döndünüz. Bazı röportajlarınızda bu toprakların, kültürün sanatınıza etkisi olduğunu söylüyorsunuz. Türkiye'nin coğrafyası sizi ve sanatınızı nasıl etkiledi?"
Hakan Aysev: "Yurt dışında pek çok şeyi denemiş ama yapamamış insanlar, 'Biz Türk'üz ondan olmadı' der. Böyle bir şey yok. Türk ve bu coğrafyanın insanı olmak dünyada her zaman bana çok kapı açtı. Yaşadığımız renklilik, bizim yelpazemiz çok önemli. Bu coğrafyada birçok kökten gelen insanların karışımı yaşıyor. Bu yüzden kendi içimde renkliliğimizi çok sevmişimdir. Bunu yansıtmayı da sevmişimdir. Opera kariyerimde yüreğimi sızlatan şarkıları, Neşet Ertaş, Yıldırım Gürses, Kayahan olsun bu şarkıları söyleme imkanı bulamazdım çünkü zamanım olmazdı. Türkiye'ye geldiğimden beri operalarda her sene bir-iki başrol söylüyorum. Bunun yanında bahsettiğim şarkıları söyleme zamanı da buldum kendime. Bu coğrafyada büyümeyi yüreğinizde böyle gösterebiliyorsunuz. Bizim dünyada çok iddialı halk olduğumuzu düşünüyorum çünkü bakış açımız her zaman geniş. Geniş olmak zorunda zaten. Hem sosyal zekaya sahip bir halkız hem de esprili bir halkız. Ayrıca çok yetenekliyiz. Bu coğrafyamızın zenginlikleri demek. Bu durum benim çok işime yaradı."
SORU: "Operanın sadece belli bir kesime hitap ettiği algısı vardı. Sizce opera nereye hitap etmeli?"
Hakan Aysev: "Opera belli zamanlarda bir kesime hitap etti ya da öyle olmak zorunda kaldı. Zaten benim misyonumda operayı bir kesimden kurtarıp, herkesle tanıştırmak ve oralardan da insanları kazanmak vardı. Bunun nedeni yanlış kültür politikaları. Ben geldiğimde hatırlıyorum, güya İstanbul Opera Festivali yapılıyor. O zamanki yöneticimiz, 'Operayı şehre indirdik' diyor. Opera şehre inmez. Opera zaten şehirde, biz alalım bunu kasabalara, köylere, alışveriş merkezlerine götürelim. Ben Avrupa'da bu işi böyle yaptım. Kimse sabah kalktığında 'Ben bugün operaya gideyim' demiyor. Siz o insanı yataktan çıkaracaksınız ve neredeyse ona ulaşıp, operayı ve senfoni orkestrasını götüreceksiniz."
Soru: "Pavarotti'nin öğrencisi oldunuz. Bu size neler kattı ve sanatınızı nasıl etkiledi?"
Hakan Aysev: "Luciano Pavarotti'nin öğrencisi olmak çok özel bir şey. Pavarotti'nin iki tane hayat hikayesi çekildi. Bir Avusturya bir de Macaristan televizyonu çekmişti. Macaristan çekimlerinde ben de vardım. Çok büyük ayrıcalık ve şans. 'Pavarotti'den ne öğrendiniz?' derseniz, tabii şan dersleri... Şan derslerinde öğretmen piyano başındadır. Siz piyanonun başındasınızdır. O size egzersizler yaptırır, siz de tekrarlarsınız. Şarkı söylemeyi öğretir. Bunları yaptık. O yüzden biraz farklıyımdır. Ben 21 yaşımda opera efsanesinin ilk önce gerçekten çocuksu ruhlu, iyi bir insan olduğunu görmemdi. Ne olursanız olun önce insan olmayı başarın. Ben de insan olma yolunda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Benim şansım buydu gerçekten. Bana spagetti tarifi veriyordu, ben ona 'imambayıldı'yı öğretmişimdir mesela. Çok büyük şanstı benim için çünkü Pavarotti Modenalı fırıncı oğlu olarak doğdu öyle de bu dünyadan göçtü. Çok güzel bir insandı."