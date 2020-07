Hakan Aysev:Operayı kasabalara, köylere götürelim

SORU: "Yurt dışındaki serüveninizin ardından Türkiye'ye döndünüz. Bazı röportajlarınızda bu toprakların, kültürün sanatınıza etkisi olduğunu söylüyorsunuz. Türkiye'nin coğrafyası sizi ve sanatınızı nasıl etkiledi?"



Hakan Aysev: "Yurt dışında pek çok şeyi denemiş ama yapamamış insanlar, 'Biz Türk'üz ondan olmadı' der. Böyle bir şey yok. Türk ve bu coğrafyanın insanı olmak dünyada her zaman bana çok kapı açtı. Yaşadığımız renklilik, bizim yelpazemiz çok önemli. Bu coğrafyada birçok kökten gelen insanların karışımı yaşıyor. Bu yüzden kendi içimde renkliliğimizi çok sevmişimdir. Bunu yansıtmayı da sevmişimdir. Opera kariyerimde yüreğimi sızlatan şarkıları, Neşet Ertaş, Yıldırım Gürses, Kayahan olsun bu şarkıları söyleme imkanı bulamazdım çünkü zamanım olmazdı. Türkiye'ye geldiğimden beri operalarda her sene bir-iki başrol söylüyorum. Bunun yanında bahsettiğim şarkıları söyleme zamanı da buldum kendime. Bu coğrafyada büyümeyi yüreğinizde böyle gösterebiliyorsunuz. Bizim dünyada çok iddialı halk olduğumuzu düşünüyorum çünkü bakış açımız her zaman geniş. Geniş olmak zorunda zaten. Hem sosyal zekaya sahip bir halkız hem de esprili bir halkız. Ayrıca çok yetenekliyiz. Bu coğrafyamızın zenginlikleri demek. Bu durum benim çok işime yaradı."