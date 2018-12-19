Hakan: Muhafız hakkında izlenim tepkileri

1 Dünya çapında en az 130 milyon abonesi olan Netflix'te ilk Türk yapımı olarak yayına giren Hakan: Muhafız'ın (The Protector) nasıl bir performans kaydedeceği merakla bekleniyordu.

2 Her ne kadar bugüne kadar Netflix bünyesinde başka Türk dizileri ve filmleri yer almış olsa da Hakan: Muhafız Netflix'in ilk orijial Türk yapımı olmasıyla öne çıkıyor.

3 BBC'nin derlediği bilgilere göre; Diziyle ilgili yayımlanan yabancı eleştiri yazılarından biri Joe Keller'a ait. New York Times, Slate, Salon, Vanity Fair ve Playboy gibi yayınlar için televizyon eleştirileri yazan Keller, Decider isimli internet sitesinde yayımlanan makalesinde dizinin izlenmesi gerektiği yönünde görüş bildiriyor.

4 "Dizinin ilk bölümü sizi içine çekiyor, modern İstanbul'da geçen tarihi bir savaş fikri bizim için çok ilgi çekici" diyen Keller, şu yorumda bulunuyor: "Hakan: Muhafız, gizemli etmenleri, modern dünyanın iş rekabetini ve sıradan bir adamın rüyalarını bir araya getirerek şaşırtıcı bir şekilde çekici bir dizi ortaya çıkarıyor."

5 Keller'a göre bunun sebeplerinden biri, Netflix'in popüler dizilerinden olan Narcos'un yapımcılarından Jason George ve Oscar ödüllü Amerikan filmi Argo'nun yapımcılarından Alex Sutherland'ın dizi ekibinin içinde yer alması.

6 Keller, dizinin ilk bölümünün son yıllarda izlediği çoğu dizinin aksine hikayenin makul bir şekilde ilerlemesini sağlayan bir hızda başladığını vurguluyor.

7 İspanyolca yayın yapan haber kuruluşlarının ise Türk yapımı diziye büyük bir ilgisi var. Latin Amerika başta olmak üzere İspanyolca konuşan ülkelerde Türk dizileri son yıllarda çok fazla izleniyor.

8 İspanya'nın günlük gazetelerinde olan La Vanguardia, dizinin yayına girmesini Yılın en çok beklenen yapımlarından biri sonunda başladı diyerek duyurdu.

9 Yine İspanya'nın bir diğer günlük gazetelerinden olan Publico'da diziyle ilgili bir eleştiri yayımlayan gazeteci María José Arias, dizinin senaryosunun yüzde yüz orijinal olmadığını ve diğer süper kahraman hikayeleriyle benzerlikler taşıdığını söylüyor.

10 Ancak Arias'a göre buna rağmen dizinin hikayesi, karakterinin aldığı farklı dönemeçler ve karizmatik bir karakter olan Hakan sayesinde izlemesi ilginç bir hal alıyor.

11 IMDb'de ise Hakan: Muhafız'ın puanı şu an itibariyle 8.2. Dizi şimdiye kadar bu platformda 10 bine yakın oylama aldı.

12 IMDb'de diziyle ilgili yapılan en eleştiriler, dizinin konusunun klişe olduğuna yönelik.

13 Kurguyu ve senaryoyu eleştiren kullanıcılar olduğu gibi özel efektlerin iyi olmadığına yönelik de olumsuz görüşler yer alıyor.

14 Sosyal medyada dizi hakkında yapılan olumlu ve olumsuz eleştirilerden bazıları ise şöyle:



"Mermiyi kafasıyla durdurunca yapmacık olmuşmuş. Örümcek, adamı ısırıp ağ attığında, Bruce sinirlenip yeşil dev adam olduğunda hayret ediyorsun ama? Emeğe saygı gayette güzel olmuş."



"Bence Türk yapımı bir süper kahraman dizisine göre gayet iyi. Daha iyi olur mu? Bence yavaş yavaş görsel efektleri de olur. Yabancı dizilere göre bir kaç gömlek geride ama. Bu öncü dizi olacaktır. Gelişecektir."



"Hazar Ergüçlü umarım ikinci sezonda da böyle olmaz gerçekten en kötü oydu"



"Dizi sürükleyici. Bir çırpıda bitiyor. Oyunculuklarda sıkıntı var. Efekler ve çekim daha iyi olabilirdi."



"Klişe çok fazla, başta muhabbetler basit. Bölümler ilerledikçe ve senaryo derinleştikçe dizi daha iyi hale geliyor. Müzikler diziyle çok uyumlu değil gibi."



"Çekimler, açılar diğer türk dizilerine göre üst seviyede bence başarılı."



"1 yıldır bu diziyi bekliyodum ve hayal kırıklığına uğradım. Medcezir dizisi tadında bir süperkahramanlık hikayesi. Senaryo berbat, oyunculuklar berbat."

15 İşte ilk sezonu yayınlanan Hakan: Muhafız'dan yansıyan diğer kareler...

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