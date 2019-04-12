Hakan: Muhafız (The Protector) görücüye çıktı

BOL SÜRPRİZLİ BİR SEZON

İlk sezonda kendi halinde bir halı tüccarrıyken İstanbul’un muhafızı olduğunu öğrenen ve hayatını bu uğurda değiştiren Hakan (Çağatay Ulusoy), yeni sezonda da şehri yok etmeye ant içmiş Ölümsüzler ordusuna karşı tüm gücüyle savaşmaya devam ediyor. Bir taraftan da sevdiklerini korumaya çalışan Hakan’ı pek çok macera ve sürpriz bekliyor…

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