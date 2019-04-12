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Hakan: Muhafız (The Protector) görücüye çıktı

Çağatay Ulusoy, Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü, Engin Öztürk, Okan Yalabık ve Burçin Terzioğlu’nun başrollerini paylaştığı Netflix’in ilk Türk orijinal dizisi Hakan: Muhafız’ın (The Protector) merakla beklenen ikinci sezonunun ilk gösterimi İstanbul’da gerçekleştirildi. 26 Nisan'da seyirciyle buluşacak dizinin kırmızı halısında şıklık yarışı yaşandı...

  • 1

    Hakan: Muhafız, The Protector, prömiyer
    Netflix’in tüm dünyada çok ses getiren ilk Türk orijinal dizisi Hakan: Muhafız’ın (The Protector) ikinci sezon prömiyeri 38. İstanbul Film Festivali kapsamında yapıldı.
  • 2

    Hakan: Muhafız, The Protector, prömiyer
    11 Nisan Perşembe akşamı Zorlu Center Cinemaximum’da, dizi oyuncuları ve yönetmenlerin katılımıyla özel bir gösterim düzenlendi.
  • 3

    Hakan: Muhafız, The Protector, prömiyer
    Gösterim öncesi İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan; Çağatay Ulusoy, Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü, Engin Öztürk, Okan Yalabık, Burçin Terzioğlu ve yönetmenler Umut Aral ve Gönenç Uyanık ile birlikte sahnede kısa bir söyleşi gerçekleştirdi.
  • 4

    Hakan: Muhafız, The Protector, prömiyer
    Merakla beklenen ve 26 Nisan Cuma günü Netflix’te yayınlanacak toplam sekiz bölümlük dizinin ilk iki bölümü seyirciden büyük beğeni topladı.
  • 5

    Hakan: Muhafız, The Protector, prömiyer

    BOL SÜRPRİZLİ BİR SEZON

    İlk sezonda kendi halinde bir halı tüccarrıyken İstanbul’un muhafızı olduğunu öğrenen ve hayatını bu uğurda değiştiren Hakan (Çağatay Ulusoy), yeni sezonda da şehri yok etmeye ant içmiş Ölümsüzler ordusuna karşı tüm gücüyle savaşmaya devam ediyor. Bir taraftan da sevdiklerini korumaya çalışan Hakan’ı pek çok macera ve sürpriz bekliyor…

    İşte 

  • 6

    Hakan: Muhafız, The Protector, prömiyer
    Ayça Aysin Turan
  • 7

    Hakan: Muhafız, The Protector, prömiyer
    Hazar Ergüçlü
  • 8

    Hakan: Muhafız, The Protector, prömiyer
    Burçin Terzioğlu
  • 9

    Hakan: Muhafız, The Protector, prömiyer
    Çağatay Ulusoy
  • 10

    Hakan: Muhafız, The Protector, prömiyer
    Engin Öztürk

  • 11

    Hakan: Muhafız, The Protector, prömiyer
    Okan Yalabık
  • 12

    Hakan: Muhafız, The Protector, prömiyer
    Burçin Terzioğlu ve Okan Yalabık
  • 13

    Hakan: Muhafız, The Protector, prömiyer
    Ayça Aysin Turan, Çağatay Ulusoy ve Hazar Ergüçlü
  • 14

    Hakan: Muhafız, The Protector, prömiyer
    Boran Kuzum
  • 15

    Hakan: Muhafız, The Protector, prömiyer
  • 16

    Hakan: Muhafız, The Protector, prömiyer
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