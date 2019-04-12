Hakan: Muhafız (The Protector) görücüye çıktı
Çağatay Ulusoy, Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü, Engin Öztürk, Okan Yalabık ve Burçin Terzioğlu’nun başrollerini paylaştığı Netflix’in ilk Türk orijinal dizisi Hakan: Muhafız’ın (The Protector) merakla beklenen ikinci sezonunun ilk gösterimi İstanbul’da gerçekleştirildi. 26 Nisan'da seyirciyle buluşacak dizinin kırmızı halısında şıklık yarışı yaşandı...
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1Netflix’in tüm dünyada çok ses getiren ilk Türk orijinal dizisi Hakan: Muhafız’ın (The Protector) ikinci sezon prömiyeri 38. İstanbul Film Festivali kapsamında yapıldı.
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211 Nisan Perşembe akşamı Zorlu Center Cinemaximum’da, dizi oyuncuları ve yönetmenlerin katılımıyla özel bir gösterim düzenlendi.
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3Gösterim öncesi İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan; Çağatay Ulusoy, Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü, Engin Öztürk, Okan Yalabık, Burçin Terzioğlu ve yönetmenler Umut Aral ve Gönenç Uyanık ile birlikte sahnede kısa bir söyleşi gerçekleştirdi.
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4Merakla beklenen ve 26 Nisan Cuma günü Netflix’te yayınlanacak toplam sekiz bölümlük dizinin ilk iki bölümü seyirciden büyük beğeni topladı.
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BOL SÜRPRİZLİ BİR SEZON
İlk sezonda kendi halinde bir halı tüccarrıyken İstanbul’un muhafızı olduğunu öğrenen ve hayatını bu uğurda değiştiren Hakan (Çağatay Ulusoy), yeni sezonda da şehri yok etmeye ant içmiş Ölümsüzler ordusuna karşı tüm gücüyle savaşmaya devam ediyor. Bir taraftan da sevdiklerini korumaya çalışan Hakan’ı pek çok macera ve sürpriz bekliyor…
İşte
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6Ayça Aysin Turan
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7Hazar Ergüçlü
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8Burçin Terzioğlu
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9Çağatay Ulusoy
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10Engin Öztürk
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11Okan Yalabık
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12Burçin Terzioğlu ve Okan Yalabık
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13Ayça Aysin Turan, Çağatay Ulusoy ve Hazar Ergüçlü
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14Boran Kuzum
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