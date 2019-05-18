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Hakan: Muhafız'ın / The Protector 3. sezon kadrosu belli oldu (Çekimler başladı)

Netflix’in Türkiye yapımı ilk orijinal dizisi Hakan: Muhafız 3. ve. 4 sezon çekimlerine başladı. Yeni sezonda kadroya katılan yeni isimler de belli oldu. Çukur'dan 2, Diriliş Ertuğrul'dan 1 isim dikkat çekti.

  • 1

    Hakan: Muhafız'ınyeni sezonunda, Hakan, Muhafız kanı taşıyan ağabeyinin yıkıma uğrattığı İstanbul’u kurtarmaya çalışacak. İstanbul, Ölümsüzler’in saldırısı yüzünden yayılan bir virüsle mücadele ederken Faysal ve Rüya planlarını gerçekleştirmeye adım adım yaklaşacak.
  • 2

    Hakan ise panzehir için Nisan’a ulaşmaya çalışacak ve bu esnada tanıştığı Burak’la birlikte şehri kurtarmak için maceraya atılır.
  • 3

    Atilla Ünsal ve Aşkım Özbek’in, Karakalem ve Bir Delikanlının Tuhaf Hikayesi adlı romandan esinle yazdığı bir hikayeye dayanan dizinin senaryosunu İpek Gökdel kaleme alıyor.


  • 4

    Hakan: Muhafız'ın yeni sezonlarında başlıca rolleri Çağatay Ulusoy, Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık ve Burçin Terzioğlu paylaşmaya devam edecek.
  • 5

    3. sezonunun 2020 içerisinde prömiyer yapması beklenen Hakan: Muhafız'ın kadrosunda ise şu yeni isimler yer alacak:
  • 6

    Çukur'da Akşin karakterine hayat veren İlayda Alişan Hakan: Muhafız'da rol alacak.
  • 7

    Çukur'da rol alan Emre Mutlu da Hakan: Muhafız kadrosuna katılan isimler arasında.
  • 8

    Diriliş Ertuğrul'da oynayan Halit Özgür Sarı, Hakan: Muhafız kadrosuna katıldı.
  • 9

    Funda Eryiğit
  • 10

    Taner Ölmez
  • 11

    Bige Önal
  • 12

    Hasan Üner
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