Halis Karataş: Bold Pilot'ı yeni nesil tanımıyor
Türkiye'de Bold Pilot ile rekora imza atan ünlü jokey Halis Karataş efsane yarış atı hakkında, "Bold Pilot bir dönem çok popülerde ama 30 yaş altı nesil onu tanımıyor" dedi.
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Halis Karataş efsane yarış atı Bold Pilot ve kendi hikayesini anlatan Bizim İçin Şampiyon filmi hakkında açıklamalarda bulundu.
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2Geçen cuma vizyona giren filmde hayat hikayesi izleyiciyle buluşan 46 yaşındaki Karataş şöyle konuştu: "Bold Pilot bir dönem çok popülerde ama 30 yaş altı nesil onu tanımıyor"
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3"Onun ve bizim hikayemizi duysunlar istedim. Bu yüzden film teklifi gelince tereddüte düşmedim."
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4"Hatta çocuklarıma bırakacağım önemi bir miras olabilir diye düşündüm. Elimden gelen her türlü desteği verdim."
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Bizim İçin Şampiyon ilk 3 gün seyirci rakamına göre 195 bin 542 bin kişi tarafından izlenmişti.