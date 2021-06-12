Halis Serbest: Bergen filmini iznim olmadan kimse çekemez

Şarkıcı Bergen’e önce kezzap atıp yüzünü yakan, ardından da Bergen'i öldüren Halis Serbest, yapımcılığını Mine Şengöz’ün yaptığı sinema filminin çekilmesine itiraz etti. Serbest, filmin izni olmadan çekilmeyeceğini savundu.

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12.06.2021 - 11:41

Eşi Bergen’in önce yüzüne kezzap atan, sonra da şarkıcıyı öldüren Halis Serbest, magazinkolik sitesine konuştu.

Bergen filmini çekmeye hazırlanan yapımcı Mine Şengöz’e seslenen Serbest, “Bu filmi çekmek için kime sorup kimden izin aldılar? Benim iznim olmadan kimse bu filmi çekemez” dedi.







Halis Serbest geçmişte yaşanılan olayların bedelini sadece Bergen ve kendisinin ödemediğini, ailelerin de ödediğini, bundan sonra bu ağır bedelin çocuklarının sırtına yüklenmesine müsaade etmeyeceğini söyledi.





Serbest şu ifadeleri kullandı: "Bu zamana kadar evliliğim ve çirkin sonucunun nedenini kimseyle konuşmadım. Karşılıklı acılar çektik. Kimse bilmez evin içinde neler yaşandığını. Bu nedenle filmcilere sesleniyorum; yalan yanlış bilgilerle ve ajitasyonla süsleyeceğiniz filmden vazgeçin."







"Siz kimden icazet aldınız? Rahmetli Belgin, Bergen olmadan evvel neredeydiniz? Bergen’in ve benim yaşadığım sancılı ilişkiye bu filmi çekmek isteyen Mine Şengöz şahit mi olmuş? Ben mahkemede hâkim ve savcı tarafından sorgulandım ve cezamı çektim. Bu nedenle kimse beni sorgulayamaz. Kafanıza göre yazdığınız filmle toplum nezdinde kimseyi alaşağı edemeyeceksiniz.”

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