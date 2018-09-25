Halle Berry ve Catherine Zeta-Jones da akıma katıldı (Ünlü isimlerin okudukları kitaplar)
ntv.com.tr
Halle Berry ve Catherine Zeta-Jones aynı gün okudukları farklı kitapları Instagram hesaplarından paylaştı. İki Hollywood yıldızı gibi birçok ünlü kitap tercihlerini ya da yazar arkadaşlarına olan desteklerini sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. İşte paylaşımlarına göre ünlülerin okudukları kitaplar...
-
1
Halle Berry
101 Things to Do Instead of Playing on Your Phone / Ilka Heinemann
-
2
Catherine Zeta-Jones
East of Eden / John Steinbeck
-
3
Tuba Ünsal
Bir Hediye Olarak Aldatmak / Uğur Yağcıoğlu
-
4Sıla
"Baba-kız aynı kitabı okuyoruz. Sinsi Hande de kaçırmamış, çekmiş"
-
5
Can Yılmaz
"2018’in son kitabı bu olacak galiba, okuyalım bakalım..."
-
6Buse Terim
Dramsız Disiplin / Daniel J. Siegel, Tina Payne Bryson
-
7Hande Soral
Frida / Barbara Mujica
-
8Armağan Çağlayan
Acemi Eğitimi / Can Kozanoğlu
-
9Aleyna Tilki
Shakespeare’s Dead / Simon Palfrey ile Emma Hale
-
10Ezgi Mola
Read This If You Want to Be Instagram Famous / Henry Carroll
-
11Gupse Özay
Süreya Kuaför Salonu / Şebnem Burcuoğlu
-
12Cem Yılmaz
Ankita Titanik / Murat Menteş
-
13Dilan Çiçek Deniz
Buried Child / Sam Shepard
-
14Engin Altan Düzyatan
İkinci El Umutlar / Figen Şahin
-
15Nergis Kumbasar
Türk Ailesinin Öyküsü / İrfan Orga
-
16Damla Can
Hayat Mutsuz Olmak İçin Çok Kısa / Konfüçyüs
-
17Simge Fıstıkoğlu
Körlük / José Saramago
Alıklar Birliği / John Kennedy Toole
Sahilde Kafka / Haruki Murakami