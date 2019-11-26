Haluk Bilginer'e Uluslararası Emmy ödülü (Ödül töreninden kareler)
Oyuncu Haluk Bilginer, puhutv'de yayınlanan 'Şahsiyet' dizisindeki ‘Agah Beyoğlu’ rolüyle Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi oldu. Bilginer'in, rakiplerini geçerek ödülü kucakladığı geceden kareler...
Anadolu Ajansı 26.11.2019 - 05:43| Son Güncelleme : 26.11.2019 - 06:32
Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'Şahsiyet' dizisindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu seçildi.
Bilginer, ödülünü aldıktan sonra ABD'li aktris Tamara Tunie (sağda) ile kameralara poz verdi.
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