Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi yanlış strateji kurbanı mı?
ntv.com.tr
Cuma günü vizyona girmesinin ardından Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi'nin (Solo: A Star Wars Story) beklenenin altında bir hasılat elde etmesi, ortaklar Disney ve Lucasfilmi yeni bir strateji geliştirmeye itti. Peki Solo: A Star Wars Story neden beklenen gişe ve hasılata ulaşamadı? Gişe analistleri bu başarısızlığı nasıl yorumluyor?
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1ABD’li yapım şirketi Lucasfilm ve Disney yeni bir stratejinin eşiğinde.
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Cuma günü vizyona giren Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi (Solo: A Star Wars Story filmi ABD’de 103 milyon dolarlık açılış hasılatı elde etmesiyle beklentinin altında kaldı.
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Rogue One: A Star Wars Story filmi 2016 yılında vizyona girdiği ilk hafta sonu ABD’de 155 milyon dolarlık hasılat elde ederken toplamda dünya çapında 1,056 milyar dolarlık hasılatla rekor bir rakama ulaşmıştı. Ortaya çıkan sonuca göre 250 milyon dolarlık maliyeti olan Solo’nun ancak 400 milyon dolarlık hasılata ulaşması öngörülüyor. Bu da beklenenin altında bir başarı demek.
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Star Wars filmlerinin yapımcısı olarak bilinen Lucasfilm’i 2012 yılında 4 milyar dolara satın alan Disney, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Gişe analistleri temel sorunun Solo’nun Star Wars: The Last Jedi’den sadece beş ay sonra vizyona girmesine bağladı.
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Bazı Star Wars hayranları, Han Solo’nun gençlik yıllarını konu alan antoloji filmi Solo: A Star Wars Story’nin Jedi filminden kısa süre sonra vizyona girmesinin filmin heyecanını kaçırdığı iddiasında.
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Solo’nun beklenenin altında gişeyle gitmesinin bir başka nedeni olarak vizyon tarihi gösteriliyor. Solo’nun vizyona girdiği mayıs tarihine karşın Force Awakens, Rogue One ve Last Jedi filmleri aralık ortasında vizyona girdi ve büyük rakipleri yoktu. 2015, 2016 ve 2017’de vizyona giren üç film de dönemlerinin en çok seyredilen filmleri oldu.
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Solo, ABD’de açılış haftasında 125,5 milyon dolarlık gişe yakalayan Deadpool 2’den sadece bir hafta sonra vizyona girdi. 18 Mayıs’ta vizyona giren ve halen vizyonda olan Deadpool 2, cumadan bu yana dört gün boyunca 55 milyon dolarlık hasılat elde etti. Gişe analistlerine göre eğer Deadpool 2 olmasaydı, seyirci bölünmeyecek ve bu rakam da Solo’ya eklenebilecekti.
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Marvel’ın süper kahraman filmi Avengers: Infinity War da 27 Nisan’da vizyona girmişti. Film, dünya çapında 1,9 milyar dolarlık hasılat elde eden rekortmen filmlerden olmuştu. Dolayısıyla Solo, gişe rekortmenleri kulvarında yarışacak üçüncü film olarak seyirci karşısına çıktı. Gişe analistleri, beş haftalık periyotta üç rekortmen filmin çok fazla ve çok kısa aralıklı olduğunu düşünüyor.