Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi yanlış strateji kurbanı mı?

Solo, ABD’de açılış haftasında 125,5 milyon dolarlık gişe yakalayan Deadpool 2’den sadece bir hafta sonra vizyona girdi. 18 Mayıs’ta vizyona giren ve halen vizyonda olan Deadpool 2, cumadan bu yana dört gün boyunca 55 milyon dolarlık hasılat elde etti. Gişe analistlerine göre eğer Deadpool 2 olmasaydı, seyirci bölünmeyecek ve bu rakam da Solo’ya eklenebilecekti.