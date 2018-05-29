Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi temmuz ayı konser takvimi

Temmuz ayında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi, birbirinden ünlü isimleri ağırlayacak. İşte sahne alacak isimler...
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Kerki Production ve Solfej Organizasyon tarafından düzenlenecek konserlerde Sıla, Şevval Sam, Funda Arar, Levent Yüksel, Inna, Sibel Can, Yıldız Tilbe, Erol Evgin, Mabel Matiz, Duman ve Kardeş Türküler sevilen şarkılarını seslendirecek.
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Maraton, 12 Temmuz akşamı Sıla konseriyle başlayacak.
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Sıla’nın ilk gün biletlerinin yoğun talep görmesi nedeniyle, 13 - 14 Temmuz biletleri de satışa sunuldu.
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Son çıkardığı ‘Yıldızlı Şarkılar’ albümüyle beğeni toplayan Yıldız Tilbe’de uzun bir aradan sonra yeniden Harbiye’de 23 Temmuz’da sahne alacak.
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Sibel Can da 24 Temmuz’da hayranlarına yeni albümündeki şarkıları seslendirecek.
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Konserler 31 Temmuz akşamı Erol Evgin’le final yapacak.
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BKM organizasyonuyla ise Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek konserler kapsamında, 2 Temmuz'da Candan Erçetin, 3 ve 6 Temmuz'da Sertab Erener sahne alacak.
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Şarkıcı ve besteci Selda Bağcan 4 Temmuz'da, şarkıcı Ajda Pekkan ise 9 Temmuz'da hayranlarıyla buluşacak.