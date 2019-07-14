Harbiye’de Aşkın Nur Yengi ve Mehmet Erdem rüzgarı
Harbiye Açıkhava’da Denizbank sponsorluğunda, Aşkın Nur Yengi ve Mehmet Erdem sahnedeydi. İkili Harun Kolçak’ın ses kaydı ve görüntüleri eşliğinde düet yaptı. Aksu imzalı ‘Allah’tan Kork’ şarkısını birlikte seslendiren ikili usta sanatçıya doğum günü sürprizi de yaptı. Ünzile parçasında sahneye gelen çocuk gelin ve sahnedeki koreografi de büyük alkış aldı.
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1"Harbiye’de hep beraber olduğumuz için çok mutluyuz, çok güzel bir gece geçireceğiz, hoşgeldiniz sözleriyle seyircisini selamlayan" Mehmet Erdem, ‘Hakim Bey’, ‘Herkes Aynı Hayatta’, ‘Acıyı Sevmek Olur Mu’, ‘Hara’, ‘Ağlayamam’ gibi çok sevilen şarkılarının ardından Ahmet Kaya’nın ‘Kum Gibi’, ve ‘Arka Mahalle’ şarkılarına çaldığı ud solo performansıyla geçiş yaptı.
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2Barış Manço ve Sezen Aksu şarkılarıyla konserine devam eden Mehmet Erdem, birinci bölümün sonlarına doğru Türk Halk ve Sanat Müziğinden söylediği parçalarla tempoyu artırdı.
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3Birinci yarının ardından basının sorularını cevaplayan ikili düet yaptıkları Sezen Aksu imzalı ‘Allah’tan Kork’ şarkısının aldığı iyi yorumlardan bahsetti.
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4Birlikte sahneye dönmelerinin ardından, izleyenlerinden, Sezen Aksu’ya doğum günü sürprizi yapmak adına “iyiki doğdun” demelerini rica etti ve binlerce kişi Sezen Aksu’nun doğum gününü kutladı.
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5‘Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam’, ‘Yazık’, ‘Yalancı Bahar’, ‘Başka Bir Şey’, ‘Ayrılmam’ ‘Serserim Benim’şarkıları ile 90’lar rüzgarı estiren Aşkın Nur Yengi, ‘Ay İnanmıyorum’ şarkısında sahneye gelen dans grubuyla, darbuka eşliğinde oryantal şov yaptı.
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6Ünlü sanatçı ‘Bile Bile’ parçasında iki yıl önce yaşamını yitiren Harun Kolçak’ın ses kaydı ve görüntüleri eşliğinde düet yaptı.
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7Ünzile parçasında sahneye gelen çocuk gelin ve sahnedeki koreografi büyük alkış aldı.
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Konser sonunda Mehmet Erdem’le bir kez daha bir araya gelen Yengi ve Erdem yazın düeti “Allah’tan Kork’u tüm Harbiye ile birlikte söyledi.
İşte ikilinin konserinden yansıyan diğer kareler...
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