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Harbiye'de 'Tarkan Zamanı'

Anadolu Ajansı

'Tarkan Zamanı' başlıklı konser dizisinin ilkinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde sahne alan sanatçıya müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

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    Ünlü şarkıcı Tarkan, İstanbul'da hayranlarıyla bir araya geldi.

    Hitt Prodüksiyon ve Atlantis Yapım işbirliğiyle Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde sahne alan sanatçıya müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

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    Geçen yıl Harbiye'de konser vermeyen Tarkan, bu yıl 'Tarkan Zamanı' başlıklı konser dizisinin ilkinde, Harbiye sahnesini özlediğini ve bu sahnenin enerjisinin farklı olduğunu söyledi.
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    Ünlü şarkıcı, çok heyecanlı olduğunu dile getirerek, yağmura ve soğuk havaya rağmen hayranlarının kendisini konserde yalnız bırakmamasından dolayı herkese teşekkür etti.
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    "KEŞKE HEP ÇOCUK KALABİLSEK"

    "KEŞKE HEP ÇOCUK KALABİLSEK"

    Son albümü "10" da yer alan "Biz Çocukken" adlı şarkısını çok özel bulduğunu dile getiren Tarkan, esere dair şunları söyledi:

    "Unuttuğumuzu düşündüğüm zamanları, çocukluğumuzu hatırlatmak için yazılan bir şarkı bu. Çünkü büyüdükçe galiba naif duygulardan uzaklaşıyoruz. Hayatın kaygılarından, zorluklarından dolayı bir yük biniyor omuzlarımıza ve o çocukluk masumiyetimizi yitiriyoruz, kirleniyoruz gibi biraz geliyor bana. Keşke hep çocuk kalabilsek ve içimizdeki çocuğu olduğu gibi koruyabilsek diye düşünüyorum. Kızımı her gördüğümde, her sabah uyandığımda o safiyeti görüyorum 'ah keşke bizde böyle kalabilseydik' diyorum."

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    Ünlü şarkıcı, baba olmanın inanılmaz bir duygu olduğunu dile getirerek, "Babalık gerçekten çok iyi gidiyor ve dünyanın en muhteşem duygusu, ötesi yok bence. Annesi de bir o kadar dünya şahanesi." ifadesini kullandı.
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    Konser boyunca dans ederek şarkılarını seslendiren sanatçı, aralarında "Yolla", "Kış Güneşi", "Kayıp" ve "Vay Anam Vay"ın bulunduğu eski ve yeni albümden birçok hit parçasını hayranlarıyla birlikte söyledi.
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    İki bölümden oluşan konserde Tarkan'a 11 kişilik orkestra eşlik etti. Yaklaşık 7 binin üzerinde müzikseverin dinlediği konser, gece yarısına kadar devam etti.
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    Ünlü şarkıcı, yarın ve 23 Eylül'de de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser verecek.
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