Harbiye'de yağmur altında Kenan Doğulu konseri
ntv.com.tr
Kenan Doğulu'nun Harbiye Açıkhava'daki konserinin ikinci yarısında aniden bastıran sağanak yağmura aldırış etmeyen hayranları konser boyunca Doğulu’nun şarkılarına coşkuyla eşlik etti.
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1Yaz boyunca hız kesmeden konserlerine devam eden Kenan Doğulu, yoğun istek üzerine yeniden Harbiye Açıkhava sahnesinde sevenleriyle buluştu.
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2BKM organizasyonuyla gerçekleştirilen Denizbank Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında sahne alan Doğulu'nun konseri hınca hınç doldu.
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Hayranları, konserin ikinci yarısında aniden bastıran sağanak yağmura aldırış etmeden konser boyunca Doğulu’nun şarkılarına coşkuyla eşlik etti.
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4Konuklarına müzik ziyafetinin yanı sıra sahne performansı ve orkestrasıyla müzikal bir şölen yaşatan Doğulu, gecenin startını “Issız Ada” şarkısı ile verdi.
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Biletlerin günler öncesinden tükendiği konserde Doğulu, 2,5 saat sahnede kalarak toplam 32 şarkı seslendirdi.
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Gani Müjde-Belma Canciğer, Ezgi Mola, Ebru Şallı, Uğur Akkuş, Ali Sunal – Nazlı Kurbanzade Sunal, Begüm Örnek, Ceyhun Fersoy, Nihat Odabaşı, Ömer Faruk Sorak, Murat Pilevneli gibi ünlü isimler de Doğulu’ yu izlemeye gelenler arasındaydı.
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Kenan Doğulu Açıkhava’nın en güzel gecelerinden birine imza attı. Sahnenin ikinci yarısında aniden bastıran sağanak yağmur konser coşkusuna engel olamadı. Doğulu, en sevilen hitleri ve yeni albümdeki şarkıları ile tüm Harbiye’yi dansa kaldırdı.
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Dillerden düşmeyen en güzel şarkılarını Harbiye’yi dolduran sevenlerinden oluşan koroyla birlikte söyleyen Kenan Doğulu, konserinin sonunda kesilmeyen alkışlar üzerine bis yaparak Tutamıyorum Zamanı, Pamuk ve Issız Ada şarkılarını seslendirdi.
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Doğulu konser öncesinde ilk kez 24 yıl önce hastanede ziyaret ettiği ve sosyal medyada Pillitubi ismiyle tanınan kalp hastası hayranı Tuğba Bozkurt ile de yıllar sonra yeniden bir araya geldi.
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Kenan Doğulu'ya piyanoda Ozan Doğulu ve Mustafa Haybat, elektro gitarda Gökay Semercioğlu ve Murat Çekem, bas gitarda Orhan Deniz, davulda Nedim Ruacan, perküsyonda Abbas Karacan, saksafonda Toygun Sözen, vokallerde Duygu Soylu ve Sinem Akkaya eşlik etti. Kanunda Hakan Güngör, perdesiz gitarda Cenk Erdoğan ve çelloda Yasemin Özler Kenan Doğulu sahnesine konuk oldu.
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11Kenan Doğulu, Merve Kırşan stil danışmanlığında konserde 2 tane Tuba Albustanoğlu ve 1 tane Emre Erdemoğlu tasarımı ceket giydi.
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12İşte konserden yansıyan kareler...
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