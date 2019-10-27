Harbiye'de Zeynep Bastık rüzgarı

Gecede Züleyha Kuru tasarımı olan iki kıyafet giyen Zeynep Bastık, kendisine ‘Bu gece uğur getirmesi için bir şey taktınız mı?’ diye soran gazetecilere “Yüzüklerim var, bir de nişan yüzüğüm var. Daha nasıl bir uğur olabilir?’ yanıtını verdi. Bastık, bir muhabirin “Bir dahaki Harbiye’ye evlilik yüzüğü olur mu?’ sorusu üzerine ise ‘Bir dahaki konser yarın. Bir günde evlenemeyeceğim için... Seneye muhakkak, olur’ yorumunu yaptı.





