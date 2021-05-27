"Hareket Eden Anılar" sergisi Fişekhane'de

Açılışta açıklamada bulunan Okay, yeni medya eserlerinin ziyaretçileri serginin içerisine çektiğini ifade ederek, "Bu sergide teknoloji ve sanatın yakın ilişkisini gözlemliyoruz. Sanatseverler serginin bir parçası olacak. Hatta kimi zaman esere yön verebilecek.