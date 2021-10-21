Harrison Ford, Indiana Jones setine döndü

Indiana Jones 5'in çekimlerinde yaralanan Harrison Ford (79) iyileşip setlere döndü.

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Oscar ve Altın Küre ödüll oyuncu Harrison Ford (79) Indiana Jones macerasına kaldığı yerden devam ediyor.





Efsanevi oyuncu, kolunu çatlattıktan dört ay sonra İtalya'nın Sicilya adasındaki sette görüntülendi.

Ford, serinin bu filminde Antonio Banderas ve Phoebe Waller-Bridge ile başrolleri paylaşıyor.





Filmin çekimleri bu yıl içinde bitecek olsa da beyaz perdeye gelmesi için hala zaman var. Disney, filmin yayın tarihini önce 29 Temmuz 2022 olarak açıkladı sonra 30 Haziran 2023'e erteledi.

Film ile ilgili detaylar hala çok gizli tutuluyor. Filmin olay örgüsü, hikayesi ve bugüne kadar çekilen sahnelerin nerelerde yapıldı tam olarak belli değil. Film yayınlandığında tüm bunlar izleyiciler için bir sürpriz olacak.





Serinin son filmi olan Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, 2008 yılında vizyona girmişti ve 13 yıl aradan sonra ilk kez yeni bir Indiana Jones filmi çekimleri yapılıyor.



Serinin orijinal üçlemesi, Raiders of the Lost Ark, The Temple of Doom ve The Last Crusade 80’lerde beyaz perdede boy gösterd