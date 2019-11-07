Harry Potter evi kiralamaya açıldı (Geceliği 800 TL)

İngiltere’nin Lavenham kasabasında bulunan Harry Potter evi bir konaklama sitesi üzerinden kiralamaya sunuldu.
Kiralık ev filmdeki Lily ve James Potter’ın öldürülmeden önce oğullarıyla yaşadığı ev olma özelliği taşıyor.
Aslında Godric’s Hollow’da olmayan ev, İngiliz bölgesi Suffolk’ta yer alıyor.
Özel yatak ve oturma odalarıyla ortak banyoya ve avluya sahip evin çift kişilik gecelik fiyatı 110 sterlin (yaklaşık 800 TL).
Evin bulunduğu Levanham “Rivayetlere göre Britanya’nın en güzel Ortaçağ kasabası” ve 300’den fazla koruma altına alınmış miras mülkü içeriyor.