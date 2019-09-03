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Harry Potter kitapları toplatıldı

ABD’nin Tennesse eyaletinde bulunan bir Katolik okulu Harry Potter kitaplarını gerçek büyüler içerdiği gerekçesiyle okul kütüphanesinden kaldırdı.

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    ABD’nin Tennesse eyaletinin Nashville şehrindeki St. Edward Katolik Okulu J.K. Rowling’in kaleme aldığı dünyaca ünlü Harry Potter serisinin kitaplarını kütüphanesinden toplattı.
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    Karar, okulun papazının Harry Potter romanlarındaki büyü tasvirini onaylamadığını söylemesinin ardından alındı.


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    Papaz, yazarın tarif ettiği büyü ve lanetlerin gerçek olduğu ve okunduğunda “şeytani ruhları çağırma riski” barındığı uyarısında bulundu.


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    Alınan bu karar Nashville’deki St. Edward Katolik Okulu öğrencilerinin ebeveynlerine bir e-posta ile açıkladı.


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    Açıklamada, genç bir büyücünün Hogwarts’taki kariyerini ve Lord Voldemort’la karanlık güçlere karşı savaşını anlatan 7 kitaplık masalı yasaklamadan önce ABD ve Vatikan’daki şeytan çıkarıcılara danıştığını belirtti.

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    Gönderilen karar metninde “Bu kitaplar büyüyü hem iyi hem de kötü biçimde sunuyor; bu doğru değil ama aslında zekice bir aldatmaca. Kitaplarda kullanılan lanetler ve büyüler gerçek lanetler ve büyüler. Bir insan tarafından okunduğunda şeytani ruhları metni okuyan kişinin varlığına çağırma riski barındırıyor” denildi.
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