Harry Potter mağazası açıldı: Yağmur altında uzun kuyruk

Dünyanın en büyük Harry Potter mağazası New York'ta açıldı. Serinin hayranları yağmura rağmen uzun kuyruklar oluşturdu. ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesindeki Flatiron Building'de, dünyanın en büyük Harry Potter mağazası açıldı. Vatandaşların, yağmurlu havaya rağmen mağaza önünde uzun kuyruk oluşturduğu görüldü. Harry Potter mağazasının iddiası "İnsanların hayatına büyü getirmek" Konseptiyse; İngiliz yazar J.K. Rowling'in milyonlarca hayranı bulunan unutulmaz eseri Harry Potter'ın dünyası. İşte açılıştan yansıyan diğer kareler...