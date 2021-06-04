Harry Potter mağazası açıldı: Yağmur altında uzun kuyruk

Dünyanın en büyük Harry Potter mağazası New York'ta açıldı. Serinin hayranları yağmura rağmen uzun kuyruklar oluşturdu.

Anadolu Ajansı 04.06.2021 - 10:50

Harry Potter mağazası açıldı: Yağmur altında uzun kuyruk - 1
ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesindeki Flatiron Building'de, dünyanın en büyük Harry Potter mağazası açıldı.
Harry Potter mağazası açıldı: Yağmur altında uzun kuyruk - 2
Vatandaşların, yağmurlu havaya rağmen mağaza önünde uzun kuyruk oluşturduğu görüldü.
Harry Potter mağazası açıldı: Yağmur altında uzun kuyruk - 3
Harry Potter mağazasının iddiası "İnsanların hayatına büyü getirmek"
Harry Potter mağazası açıldı: Yağmur altında uzun kuyruk - 4
Konseptiyse; İngiliz yazar J.K. Rowling'in milyonlarca hayranı bulunan unutulmaz eseri Harry Potter'ın dünyası.
Harry Potter mağazası açıldı: Yağmur altında uzun kuyruk - 5
İşte açılıştan yansıyan diğer kareler...
Harry Potter mağazası açıldı: Yağmur altında uzun kuyruk - 6
Harry Potter mağazası açıldı: Yağmur altında uzun kuyruk - 7
Harry Potter mağazası açıldı: Yağmur altında uzun kuyruk - 8
Harry Potter mağazası açıldı: Yağmur altında uzun kuyruk - 9
Harry Potter mağazası açıldı: Yağmur altında uzun kuyruk - 10
Harry Potter mağazası açıldı: Yağmur altında uzun kuyruk - 11
Harry Potter mağazası açıldı: Yağmur altında uzun kuyruk - 12
Harry Potter mağazası açıldı: Yağmur altında uzun kuyruk - 13
Harry Potter mağazası açıldı: Yağmur altında uzun kuyruk - 14
Harry Potter mağazası açıldı: Yağmur altında uzun kuyruk - 15
Harry Potter mağazası açıldı: Yağmur altında uzun kuyruk - 16
Harry Potter mağazası açıldı: Yağmur altında uzun kuyruk - 17
Harry Potter mağazası açıldı: Yağmur altında uzun kuyruk - 18
Harry Potter mağazası açıldı: Yağmur altında uzun kuyruk - 19
Harry Potter mağazası açıldı: Yağmur altında uzun kuyruk - 20
Harry Potter mağazası açıldı: Yağmur altında uzun kuyruk - 21
Harry Potter mağazası açıldı: Yağmur altında uzun kuyruk - 22
Harry Potter mağazası açıldı: Yağmur altında uzun kuyruk - 23
Harry Potter mağazası açıldı: Yağmur altında uzun kuyruk - 24
Harry Potter mağazası açıldı: Yağmur altında uzun kuyruk - 25
Harry Potter mağazası açıldı: Yağmur altında uzun kuyruk - 26
Harry Potter mağazası açıldı: Yağmur altında uzun kuyruk - 27
Harry Potter mağazası açıldı: Yağmur altında uzun kuyruk - 28
Harry Potter mağazası açıldı: Yağmur altında uzun kuyruk - 29
Harry Potter mağazası açıldı: Yağmur altında uzun kuyruk - 30
Harry Potter mağazası açıldı: Yağmur altında uzun kuyruk - 31
Harry Potter mağazası açıldı: Yağmur altında uzun kuyruk - 32

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