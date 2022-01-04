Harry Potter özel bölümünde hata: Emma Watson yerine Emma Roberts'ın fotoğrafı kullanıldı

Haberler 04.01.2022 - 14:51 | Son Güncelleme : 04.01.2022 - 14:54
Harry Potter özel bölümü HBO Max'te seyirciyle buluştu.
Harry Potter: Return to Hogwarts isimli özel bölümde özensiz ayrıntılar hayranların beklentisi altında kaldı.
Serinin üç ana kahramanı konuşurken, bir taraftan da çocukluk fotoğrafları ekrana geldi. Ancak Emma Watson’ın fotoğrafı göstermek yerine, onun yerine Emma Roberts’ın eski bir fotoğrafı kullanıldı.
Hata Harry Potter hayranlarının gözünden kaçmadı.
Hayranların böyle özel bir gösteri için yapılan hazırlığın özensiz olduğunu dile getirirken bazıları ise yapılan hatayı utanç verici olarak değerlendirdi.
(Fotoğraf: Emma Roberts)