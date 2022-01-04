Harry Potter özel bölümünde hata: Emma Watson yerine Emma Roberts'ın fotoğrafı kullanıldı

Harry Potter 20. yıl özel bölümünde serinin başrol oyuncularının çocukluk fotoğraflarına yer verilirken Emma Watson'ın fotoğrafı yerine Emma Roberts'ın fotoğrafı yayınlandı.

Haberler 04.01.2022 - 14:51 | Son Güncelleme : 04.01.2022 - 14:54

Harry Potter özel bölümünde hata: Emma Watson yerine Emma Roberts'ın fotoğrafı kullanıldı - 1

Harry Potter özel bölümü HBO Max'te seyirciyle buluştu.


Harry Potter özel bölümünde hata: Emma Watson yerine Emma Roberts'ın fotoğrafı kullanıldı - 2

Harry Potter: Return to Hogwarts isimli özel bölümde özensiz ayrıntılar hayranların beklentisi altında kaldı.


Harry Potter özel bölümünde hata: Emma Watson yerine Emma Roberts'ın fotoğrafı kullanıldı - 3

Serinin üç ana kahramanı konuşurken, bir taraftan da çocukluk fotoğrafları ekrana geldi. Ancak Emma Watson’ın fotoğrafı göstermek yerine, onun yerine Emma Roberts’ın eski bir fotoğrafı kullanıldı.


Harry Potter özel bölümünde hata: Emma Watson yerine Emma Roberts'ın fotoğrafı kullanıldı - 4

Hata Harry Potter hayranlarının gözünden kaçmadı.


Harry Potter özel bölümünde hata: Emma Watson yerine Emma Roberts'ın fotoğrafı kullanıldı - 5

Hayranların böyle özel bir gösteri için yapılan hazırlığın özensiz olduğunu dile getirirken bazıları ise yapılan hatayı utanç verici olarak değerlendirdi.

(Fotoğraf: Emma Roberts)

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