Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı

Harry Potter'ın çocuk oyuncusu olarak ünlenen Daniel Radcliffe, yeni biyografik filmi için bıyık bıraktı ve peruk taktı. Radcliffe gibi set hali objektiflere yansıyan başka ünlüler de var. İşte ünlü oyuncuların set halleri...

Haberler - ntv.com.tr

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 1

Harry Potter serisinin yıldızı Daniel Radcliffe, yeni filmi için sette. 32 yaşındaki İngiliz oyuncu, efsanevi parodist şarkıcı Weird Al Yankovic’i anlatan Weird: The Al Yankovic Story adlı filmde başrolde yer alıyor. Filmde Sırp kökenli Amerikalı sanatçıyı canlandıran Radcliffe, Yankovic’e benzeyebilmek için bıyık bıraktı ve peruk taktı.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 2

Radcliffe, çekim arasında set arkadaşıyla kahve keyfi yaparken görüntülendi.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 3

Amerikalı ünlü oyuncu Dakota Fanning (27) ile İrlandalı aktör Andrew Scott (45), suç ve dram türündeki Ripley filminin setinde görüntülendi. 

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 4

Ünlü oyuncular, İtalya'nın Venedik şehrinde kurulan sette bir gondolun içinde kahkaha krizine girmiş şekilde objektife yansıdı.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 5

Julia Roberts (54) ve George Clooney (60), Ticket to Paradise filminin başrollerini paylaşıyor.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 6

Avustralya'nın Gold Coast şehrinde kurulan sette, ünlü oyuncular motosiklet sahnesinin çekiminde görüntülendi.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 7

Set arasında ekiple sohbet eden Cloooney'nin canlandırma yaparak bir şeyler anlattığı ve sette çok eğlendiği dikkatlerden kaçmadı.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 8

Penelope Cruz, yeni projesi On The Fringe’in İspanya’nın Madrid şehrindeki setinde görüntülendi. 47 yaşındaki İspanyol oyuncunun film için peruk taktığı görüldü.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 9

Cruz’un yanı sıra Luis Tosar, Aixa Villagrán, Adelfa Calvo, Nur Levi ve Christian Checa’nın rol aldığı filmi Juna Diego Botto yönetiyor.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 10

On The Fringe, bir banka tarafından kendisinin ve ailesinin evlerinden tahliye edilmesini önlemek için 24 saati olan bir kadının hikayesini anlatıyor.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 11

Sarah Jessica Parker ve Chris Noth, Sex & the City’nin devamı niteliğindeki And Just Like That dizisinin setinde görüntülendi.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 12

İkili, set arasında birbirleriyle ve hayranlarıyla sohbet edip şakalaşırken görüldü.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 13

Hayatlarının ikinci evresinde olan kadınların, New York’ta yaşadıkları aşk, seks, evlilik ve dostluk maceralarını ele alan dizi, aralık ayında HBO Max’te yayınlanacak.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 14

Anthony Hopkins ve Anne Hathaway, New York'ta Armageddon Time adlı filmin setinde görüntülendi.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 15

83 yaşındaki Hopkins ile 38 yaşındaki Hathaway, set arasında sohbet edip gülüşürken görüldü.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 16

James Gray'in yönetmenliğini üstlendiği Armageddon Time'ın senaryosu da Gray'in elinden çıkma.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 17

Gray’in çocukluk anılarına dayanan filmde, Ronald Reagan’ın seçimlere hazırlandığı sürecin tarihsel arka planında dostluk ve sadakati öğrenen bir büyüme hikayesi konu ediliyor.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 18

Shameless dizisinin başrol oyuncusu Emmy Rossum, biyografik dizi Angelyne'in Los Angeles'taki setinde görüntülendi. 

1980'lerde tüm Hollywood billboard'larını fotoğraflarıyla süsleyen popüler kültür ikonu şarkıcının hayatını anlatan dizi setinde Rossum'u tanımak neredeyse imkansız. 

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 19

Saç, makyaj ve kıyafetiyle bambaşka bir görünüme bürünen 35 yaşındaki Rossum, çekim aralarında terlikleriyle yürümeyi tercih etti.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 20

Üzerinde uzun yıllardır çalışılan dizinin ne zaman yayınlanacağı henüz açıklanmadı.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 21

Amerikalı şarkıcı, oyuncu, televizyon yüzü ve model Angelyne, 1984 yılında Los Angeles'taki tüm billboard'larda fotoğraflarının yayınlanmasıyla ünlendi. 1978'de erkek arkladaşının müzik grubu Baby Blue'ya dahil oldu. 1982'de ilk albümünü çıkaran şarkıcı, Billboard'lardaki ününün ardından 1986'da ikinci albümünü çıkardı. 

2003'te California valiliğine aday oldu, 135 adayın katıldığı seçimde 29'uncu oldu. 

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 22

Westworld dizisinin yıldızları Tessa Thompson ve Ed Harris, dizinin dördüncü sezon çekimlerinde görüntülendi.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 23

Michael Crichton'un 1973'te yazıp yönettiği aynı isimli filmden uyarlanan bilim kurgu dizisi Westworld'ün yeni sezon çekimleri New York'ta yapılıyor. 

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 24

Brad Pitt, yeni filmi Babylon'un setinde görüntülendi. Los Angeles'ta gerçekleştirilen çekimlerde 57 yaşındaki Oscar'lı aktör, smokinle görüldü. 

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 25

Parti sahnesi için sette çekim sırasını bekleyen Pitt, kahvesini ve suyunu içerken objektiflere yansıdı.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 26

Oscar'lu yönetmen Damien Chazelle'nin yeni filmi Babylon'da Pitt'in yanı sıra Margot Robbie, Olivia Wilde, Tobey Maguire, Samara Weaving, Max Minghella, Phoebe Tonkin, Jean Smart gibi isimler de rol alıyor.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 27

90’lı yılların sonu, 2000’li yılların başında fenomene dönüşen Sex and the City dizisinin 10 bölümlük yeniden uyarlaması And Just Like That’in (Ve Aynen Böyle) çekimleri New York’ta yapılıyor.

2004’te biten Sex and the City’den yıllar sonra, dizinin yıldızları Kristin Davis, Sarah Jessica Parker ve Cynthia Nixon, And Just Like That için yeniden bir araya geldi. Üçlü, yeni set fotoğraflarında, piknik masasında yemek yiyip sohbet ederken görülüyor.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 28

50’li yaşlarında olan bir grup arkadaşın hikayesini konu edinen, Candace Bushnell’in yeni romanı Is There Still Sex in the City’den uyarlanan yapımda, hayatlarının ikinci evresinde olan kadınların, New York’ta yaşadıkları aşk, seks, evlilik ve dostluk maceraları ele alınıyor.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 29

İçinde bulunduğumuz mevsimde HBO Max kanalında gösterileceği öğrenilen dizinin tam yayın tarihi henüz açıklanmadı.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 30

Jared Leto ve Anne Hathaway, WeCrashed filminin setinde görüntülendi. İkili, Apple TV+ kanalında gösterilecek dizinin New York’taki setinde, caddede beyaz bir yazı tahtasını iterken görüldü.

Aynı adlı Wondery podcast'ine dayan dizi, dünyanın en değerli girişimlerinden WeWork'ün açgözlülükle dolu yükselişini ve kaçınılmaz düşüşünü, kaotik hırslarıyla her şeyi mümkün kılan narsistler üzerinden anlatıyor.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 31

Ünlü aktör Christian BaleThor: Love And Thunder filminin Malibu’daki setinde ilk kez görüntülendi. 47 yaşındaki yıldız, çizgi romanda 2012 yılında tanıtılan Gorr The God Butcher adlı kötü karaktere hayat veriyor.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 32

Bale, filmin setinde yüzü protez makyajla tamamen kaplı halde görüldü.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 33

Sette tamamen tanınmaz halde olan Bale, rolü için radikal değişiklik yapmaktan kaçınmayan isimlerden. 

Daha önce de Makinist filmi için 55 kiloya kadar düşüp ertesi yıl Batman Başlıyor için 86 kiloya kadar çıkan, bir sonraki yıl 61 kiloya düşen aktör Kara Şövalye için de 86'ya çıktı. Vice filmi için 20 kilo alan ve ardından oynadığı Ford V. Ferrari için 31 kilo veren Bale, şimdi de yeni karakteri için saçlarını kazıttı. 

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 34

2019 yapımı Bıçaklar Çekildi (Knives Out) filminin ikincisi için set kuruldu. Bıçaklar Çekildi 2 (Knives Out 2) filminin setinde bir araya gelen oyuncular Daniel Craig ve Dave Bautista birbirlerine sarılarak özlem giderdi.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 35

İkili, daha önce 24'üncü James Bond filmi Spectre'de birlikte oynamıştı. 

Sette filmin oyuncularından Kate Hudson da objektiflere yansıdı. 

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 36

Sette ayrıca Leslie Odom, Jr. ile Madelyn Cline da görüntülendi. 

Polisiye-komedi türündeki ilk filmde ünlü bir yazarın ölümünün ardındaki sırrı ortaya çıkarmaya çalışan bir dedektifin hikayesi konu ediliyordu.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 37

HBO Max’te yayınlanacak olan Gossip Girl’ün yeniden çevrimi için New York’ta çekimler sürüyor. Oyuncular Jordan Alexander ve Eli Brown, dizi setinde öpüşme sahnesini çekerken görüntülendi.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 38

2020'de seyirciyle buluşması beklenen ancak pandemi nedeniyle ertelenen Gossip Girl’ün yeni uyarlaması, 8 Temmuz’da seyirciyle buluşuyor. 2007 ile 2012 yılları arasında altı sezon yayınlanan Amerikan gençlik dizisinin yeni uyarlaması, orijinalinden sekiz yıl sonrasında geçecek ve New York'taki seçkin bir okulun öğrencilerine odaklanacak.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 39

Jude Law, Yüzbaşı Hook oldu. 47 yaşındaki ünlü aktör, canlı aksiyon türündeki yeni filmi Peter Pan & Wendy’nin Kanada’daki setinde ilk kez görüntülendi.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 40

Yüzbaşı Hook'un korsan gemisi Jolly Roger'ın güvertesinde görülen Jude Law, sağ elinin yerinde duran kancaya taktığı teleskobuyla bakarken objektife takıldı.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 41

Nicole Kidman, Aaron Sorkin'in biyografik filmi Being the Ricardos'ta ünlü sitcom yıldızı Lucille Ball'u canlandırıyor. Başrolleri Javier Bardem ile paylaşan 53 yaşındaki Avustralyalı yıldız, California'daki sette ilk kez görüntülendi. 

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 42

Kidman, çekim aralarında maskesini takmayı ihmal etmedi.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 43

Penelope Cruz, yeni filmi Parallel Mothers'ın setinde ilk kez görüntülendi. 46 yaşındaki İspanyol oyuncu, Pedro Almodovar'ın aynı gün doğum yapan iki annenin öyküsünü anlatan filminin Madrid'deki setindeydi. 

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 44

Sarıya boyanmış saçlarıyla dikkat çeken Cruz, çekim aralarında maskesini takmayı ihmal etmedi.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 45

Cruz ve Almodovar, zaman zaman sette senaryo üzerinde görüşürken objektiflere yansıdı.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 46

Lady Gaga ve Al PacinoHouse of Gucci filminin Roma'daki setinde görüntülendi.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 47

Moda evi Gucci'nin kurucusu Guccio Gucci’nin torunu olan Maurizio Gucci’nin hayatına odaklanılan filmde, 34 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Lady Gaga, Maurizio Gucci’yi öldürmekle suçlanan eski eşi Patrizia Reggiani’ye hayat veriyor. 

80 yaşındaki usta oyuncu Al Pacino da 1921'de aile adını taşıyan şirketi kuran Guccio Gucci'nin en büyük oğlu Aldo Gucci'yi canlandırıyor. 

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 48

Set kareleri arasında Madalina Ghenea da yer aldı.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 49

Şarkıcılıkta olduğu kadar oyunculukta da başarılı olduğunu kanıtlayan Jennifer Lopez, yeni filmi Shotgun Wedding’in çekimleri için sette. 51 yaşındaki Lopez, filmde Darcy adlı karakteri canlandırıyor. Filmde Lopez’in canlandırdığı Darcy ve diğer başrol oyuncusu  Josh Duhamel’in canlandırdığı Tom karakterleri, evlenmeye karar verirler. Bu, onların dışarıdan oldukça sevecen gözüken ancak oldukça inatçı olan ailelerinin de bir araya gelmesi demektir. Ailelerini düğün için bir araya getirdiklerinde partideki herkesin rehin alındığını görürler. Sevdiklerini korumak için ellerinden geleni yapan çiftin ilişkisi de bu süreçte sınanır.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 50

Set karelerine, düğünün basıldığı anlar yansıdı. Lopez, kirlenmiş gelinliği ve yüzündeki korku ifadesiyle görüntülendi.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 51

Oscar'lı oyuncu Ben Affleck, George Clooney‘nin yönetmenliğin üstlendiği yeni filmi The Tender Bar'ın setinde görüntülendi. 48 yaşındaki aktör, zayıflamış hali ve uzayan sakallarıyla her zamanki görünümünden farklıydı.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 52

Afflevk, çekim aralarında maskesini takmayı ihmal etmedi.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 53

Lady Gaga, House of Gucci filminin İtalya’daki setinde görüntülendi. 34 yaşındaki ünlü şarkıcı ve oyuncu, Piemonte’de kurulan sette, karlar arasında görülüyor. Lady Gaga, filmde ünlü İtalyan modacı Gucci’nin eski eşi Patrizia Reggiani’yi canlandırıyor. Reggiani, 1995 yılında moda evinin merdivenlerinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Gucci’nin ölüm emrini veren kişi olarak biliniyor.  

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 54

Ridley Scott’un yönetmenliğini üstlendiği film, Sara Gay Forden’in The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed adlı kitabından uyarlandı.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 55

Jake Gyllenhaal, Michael Bay’in aksiyon filmi Ambulance’ın setinde görüntülendi.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 56

Los Angeles’taki çekimde 40 yaşındaki ünlü aktör, gitmekte olan ambulanstan helikopteri vurmaya çalışırken görülüyor.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 57

Margot Robbie, Christian Bale ve John David Washington, Los Angeles’ta David O. Russell’ın yönetmenliğini üstlendiği, adı henüz belli olmayan filmin setinde görüntülendi.  

Objektifler yansıyan karelerde Robbie kaçmaya çalışırken, Bale ve Washington da onu tutarken görülüyor.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 58

Hakkında fazla bilgi verilmeyen, sadece orijinal bir senaryodan çekildiği öğrenişen filminde kadrosunda üç oyuncunun yanı sıra Robert De Niro, Zoe Saldana, Rami Malek, Timothy Olyphant, Mike Myers, Michael Shannon, Chris Rock ve Anya Taylor-Joy da rol alıyor.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 59

Tom Holland, Örümcek Adam 3 (Spider Man 3) filmi için yeniden ikonik kostümüyle. 24 yaşındaki aktör, Atlanta'daki sette arabaların üzerinden atlarken görüntülendi. 

Film, 17 Aralık'ta gösterime girecek.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 60

Jennifer Lawrence ve Leonardo DiCaprio, Don’t Look Up filminin setinde çekimlere devam ediyor. 

Massachusetts'te sürdürülen çekimlerde her iki Oscar'lı oyuncu da bir donanma gemisinin merdivenlerinden çıkarken objektiflere yansıdı. 

Lawrence ve DiCaprio'nun corona virüs salgını devam ederken film çekimlerinde siperlikle önlem aldıkları görüldü. 

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 61

Don’t Look Up filmi, İki tanınmayan bilim insanının bir meteorun altı ay içinde dünyaya düşeceğini tespit etmelerinin ardından medya turuna çıkıp tüm dünyayı uyarmaya çalışmaları, ancak kimseyi inandıramamaları konusuna odaklanıyor.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 62

Shamaless dizisinin yıldızı William H. Macy, 11. ve final sezonu çekimlerinde görüntülendi. Los Angeles'taki setten yansıyan fotofrafta, alkol ve uyuşturucu bağımlısı Frank'i canlandıran Macy'nin bir gözünün makyajla morartıldığı görüldü.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 63

Desperate Housewives dizisinde canlandırdığı Gabrielle Solis karakteriyle dünya çapında üne kavuşan Eva Longoria, Los Angeles'ta yeni filminin çekimlerine devam ediyor. Altın Küre ödüllü Amerikalı sinema yıldızı, gerçeği aratmayan görüntülerin ortaya çıktığı sette enkazın içine girerek selfie çekti.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 64

Ünlü oyuncu Vanessa Hudgens yeni filmi Tick, Tick... Boom'un New York'taki setinde görüntülendi. 31 yaşındaki yıldız, Lin-Manuel Miranda'nın yönetmenliğini üstlendiği biyografik filmin setinde hem maske hem de siper kullanarak salgına karşı çifte önlem almasıyla dikkat çekti.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 65

Tom Cruise, Norveç’te Mission: Impossible 7 (Görevimiz Tehlike 7) çekimlerine devam ediyor. 58 yaşındaki Amerikalı aktör, aksiyon serisinin devam filmi için sınır tanımadan tehlike sahnelerde yer alıyor. Dublör kullanmayan Cruise’un, hızla giden trenin üstünde bulunduğunu gösteren görüntüler sosyal medyada yer aldı. Videoda, çekime ara verildiği anlaşılırken, buna rağmen halen hızla gien trenin üstünde oturmayı tercih eden Cruise, kameraya gülümserken görülüyor.  Kasım 2021

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 66

Mission: Impossible 7 (Görevimiz Tehlike 7) filminin corona virüs salgını nedeniyle ertelenen çekimlerinden ilk görsellerde de Cruise, tehlikeli sahnelerde yer alırken yansımıştı. Cruise, önce dağda insan yapımı bir rampada motosikletle hız yapmış, ardından helikopterden atlamıştı.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 67

Norveç'te yapılan çekimlerden yansıyan görüntülerde 58 yaşındaki oyuncu, bir helikopter ve bir insansız hava aracı onu takip ederken, gökyüzünde motosikletinden fırlamış olarak uçuyordu. Uçtuktan birkaç saniye sonra, Cruise paraşütünü açıyordu. Yönetmen Christopher McQuarrie de setten, paraşütle süzülme anının görüntüsünü paylaştı.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 68

Oscar’lı oyuncu Sandra Bullock, corona virüs tedbiri alarak katıldığı yeni filminin setinde görüntülendi. Nora Fingscheidt’in yönetmen koltuğunda oturduğu ve 56 yaşındaki Bullock’un başrolde yer aldığı yeni filminin adı henüz belli değil. Filmde Bullock, Ruth Slater adında, bir şiddet suçundan cezasını çektikten sonra hapisten çıkan ve geçmişini affetmeyi reddeden topluma yeniden giren bir kadını canlandırıyor. Şiddetli yargılamalarla karşılaşan Ruth Slater’in kurtuluş için tek umudu, geride bırakmak zorunda kaldığı kendisine yabancılaşan küçük kız kardeşini bulmaktır.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 69

Bradley Cooper, yeni filminin California’daki setinde görüntülendi. 45 yaşındaki Amerikalı oyuncu, Paul Thomas Anderson’ın yönetmenliğini üstlendiği filmde 70’li yıllar kostümüyle ve özel makyaj sayesinde kanlar içinde görüldü.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 70

Hakkında çok az şey bilinen film, 1970’lerde geçiyor ve geçmişte çocuk oyuncu olan bir lise öğrencisini merkeze alıyor.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 71

Cooper’ın hayranları, oyuncunun, ünlü Hollywood yapımcısı ve eski kuaför Jon Peters’a benzediğini fark etti. Peters, 1973 ile 1982 yılları arasında Barbra Streisand ile evliydi. Bu yılın başında da Pamela Anderson ile sadece 12 gün süren bir evlilik gerçekleştirdi.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 72

Tehlikeli aksiyon sahnelerinde dublör kullanmayıp kendisini sık sık riske atmasıyla tanınan Tom Cruise (58) Görevimiz Tehlike 7'nin (Mission Impossible 7) çekimlerine hazırlanıyor.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 73

58 yaşındaki oyuncu helikopterli ve motosikletli sahneleri çekmek için prova yaptı.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 74

Tüm zamanların en çok izlenen filmi rekorunu 10 yıl boyunca taşıyan Avatar'ın devam halkasından yeni set fotoğrafı paylaşıldı.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 75

Daha önce ise Avatar 2'de zorlu yollarla ve yeni teknolojiler sayesinde yapılan sualtı çekimleri ortaya çıkmıştı.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 76

James Cameron, yönetmen koltuğundan seti yönetmeye devam ediyor.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 77

Avatar 2’nin ardından üç devam filmi daha çekilecek. Üçüncü film 2023’te, dördüncü film 2025’te, beşinci film ise 2027’de gösterime girecek.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 78

Tom Hiddleston, Marvel’ın Sinematik Evreni’nden doğan Thor, The Avengers, Thor: The Dark World, Thor: Ragnarok ve Avengers: Infinity War filmlerindeki Loki karakterini bu defa dizi için canlandırıyor. Tom Hiddleston’a dizide Owen Wilson eşlik ediyor. İkili, Disney+ kanalı için hazırlanan Loki dizisi setinde ilk kez görüntülendi.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 79

Atlanta’daki sette ikilinin yağmur altında ıslanma sahneleri çekildi.  

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 80

Keanu Reeves, başrolünü oynadığı The Matrix 4 filminin setinde objektiflere takıldı. 55 yaşındaki aktörü sevgilisi Alexandra Grant ziyaret etti. San Francisco’da çekimleri devam eden serinin dördüncü filminin, 21 Mayıs 2021’de vizyona girmesi planlanıyor.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 81

Margot Robbie, Gerçek Kötüler’in (Suicide Squad) devam filmi setinde. 

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 82

Idris Elba, Steve Agee, David Dastmalchian, Nathan Fillion ile birlikte kamera karşısına geçen Robbie’nin Panama’da gerçekleştirilen çekimlerde kırmızı bir elbise giydiği görülüyor.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 83

Sylvester Stallone'un emekli bir süper kahramanı oynadığı gerilim filmi Samaritan’ın çekimleri Atlanta'da devam ediyor. 73 yaşındaki oyuncunun setten objektiflere yansıyan perişan hali dikkat çekti. Film, savaşta yok olduğu düşünülen bir süper kahramanın kaybolmadığını öğrenen bir gencin hikayesi anlatılıyor.

İşte diğer ünlülerin set görüntüleri... 

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 84

Jennifer Hudson, Amerikalı müzisyen Aretha Franklin'in hayatını canlandırdığı biyografik Respect filminin setinde görüntülendi.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 85

Jennifer Lopez başrollerini Owen Wilson ile paylaştığı  Marry Me’nin setinde gelinlikle görüntülendi. 

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 86

Film, Lopez’in canlandırdığı pop star’ın, rock star olan nişanlısının düğünden hemen önce kendisini anlattığını öğrenmesi sonrası, karşısına çıkan ilk kişi olan matematik öğretmeni ile aynı davetliler önünde evlenmesi ve sonrasında gelişen ilişkilerini anlatıyor.  

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 87

Jennifer Lopez ve Owen Wilson, Brooklyn’de yapılan çekimlerde görüntülenmişti. Wilson, kucağında sevimli bir köpekle görülüyor.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 88

Oscar'lı oyuncu Meryl Streep ile İngiliz TV sunucusu James Corden, Netflix yapımı müzikal film The Prom'da birlikte rol alıyor.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 89

Ryan Murphy'nin yönetmenliğini üstlendiği filmin Los Angeles'taki setinde Streep ve Corden kostümleriyle görüntülendi. 41 yaşındaki Corden'in makyajla yaşlandırılmış hali dikkat çekti.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 90

İngiliz oyuncu Benedict Cumberbatch, aktör Louis Wain’i canlandırdığı yeni biyografik filminde, 19. yüzyıl görünümündeki sette dramatik bir sahnenin çekiminde görüntülendi.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 91

Makyajla Louis Wain’e benzetilen 43 yaşındaki aktör, kendini Londra otobüsünden dışarı atma sahnesinde yerde yatarken görüldü.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 92

Ünlü yıldız Liam Hemsworth, televizyon dizisi Dodge & Miles’ın Toronto’da yapılan çekimleri esnasında objektiflere yansıdı.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 93

29 yaşındaki oyuncu, bir taksinin kendisine çarptığı ve taksiciye sinirlenip bağırdığı sahnelerin çekimi esnasında görüntülendi. Hemsworth’un yaralanma sahneleri için yüzüne yaralı makyajı yapıldığı görüldü.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 94

Chadwick Boseman / Black Panther (2018)

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 95

Bradley Cooper ve Lady Gaga / A Star Is Born (2018)

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 96

John Krasinski / A Quiet Place (2018)

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 97

Joel Harlow ve Michael B. Jordan / Black Panther (2018)

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 98

Mandy Moore, This Is Us dizisinin setinde görüntülendi. 

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 99

Bond serisinin 25'inci filminde beşinci ve son kez James Bond karakterine hayat veren Daniel Craig, İtalya'nın Matera kentinde yapılan çekimlerde bir aksiyon sahnesi sonrasında, karakterinin kanlar içinde kaldığını gösteren makyajlı haliyle görüntülendi. 

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 100

Keanu Reeves / Bill&Ted 3 (2019)

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 101

Alvaro Morte (Profesör) / La Casa de Papel (2019)

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 102

Sophia Loren / The Life Before Us (2019)

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 103

Christian Bale ve Adam McKay / Vice (2018)

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 104

Richard Madden / Bodyguard (2018)

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 105

Rachel Weisz / The Favourite (2018)

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 106

Brian May ve Gwilym Lee / Bohemian Rhapsody (2018)

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 107

Caitriona Balfe ve Sam Heughan / Outlander (2014)

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 108

Danai Gurira ve Ryan Coogler / Black Panther (2018)

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 109

Benedict Cumberbatch / Patrick Melrose (2018)

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 110

Bo Burnham ve Elsie Fisher / Eighth Grade (2018)

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 111

Steve Carell ve Timothee Chalamet / Beautiful Boy (2018)

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 112

Yorgos Lanthimos ve Emma Stone / The Favourite (2018)

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 113

Rachel Weisz, Yorgos Lanthimos ve Olivia Colman / The Favourite (2018)

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 114

Benicio Del Toro ve Ben Stiller / Escape at Dannemora (2018)

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 115

Viggo Mortensen, Peter Farrelly ve Mahershala Ali / Green Book (2018)

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 116

Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Dimiter D. Marinov ve Mike Hatton / Green Book (2018)

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 117
Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 118

Rachel Brosnahan ve Wakeema Hollis / The Marvelous Mrs. Maisel (2017)

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 119

Spike Lee ve Adam Driver / BlacKkKlansman (2018)

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 120

Rob Marshall ve Emily Blunt / Mary Poppins Returns (2018)

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 121

Alfonso Cuaron ve Yalitza Aparicio / Roma (2018)

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 122

Nicole Kidman ve Lucas Hedges / Boy Erased (2018)

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 123

Lucas Hedges / Boy Erased (2018)

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 124

Christian Bale, Steve Carell ve Adam McKay / Vice (2018)

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 125

Bo Burnham ve Elsie Fisher / Eighth Grade (2018)

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 126

Robert Redford ve David Lowery / The Old Man & the Gun (2018)

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 127

Charlize Theron ve Jason Reitman / Tully (2018)

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 128

Max Greenfield ve Darren Criss / American Crime Story (2016)

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 129

Keri Russell / The Americans (2013)

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 130

Hugh Grant / A Very English Scandal (2018)

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 131

Elisabeth Moss / The Handmaid's Tale (2017)

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 132

Donald Glover / Atlanta (2016)

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe yeni rolü için bıyık bıraktı - 133

Sean Hayes, Eric McCormack, Debra Messing ve Megan Mullally / Will & Grace (1998)

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