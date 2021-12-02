Harry ve Linda Macklowe'un boşanma müzayedesi rekor getirdi

Müzayede de dikkat çeken eserler arasında Andy Warhol'un Marilyn Monroe'yu resmettiği Nine Marilyns isimli resmi 47.373 milyon dolara alıcı bulurken Warhol'un suikast sonucu hayatını kaybeden eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin eşi Jacqueline Kennedy'i resmettiği Sixteen Jackies eseri yaklaşık 34 milyon dolara satıldı. Müzayedede dikkat çeken diğer eserler arasında 33 milyon doları geçen fiyatıyla Gerhard Richter'in Abstraktes Bild tablosu, Pablo Picasso'nun 26.278 milyon dolara satılan Figure (Project pour un monument a Guillaume Apollinaire) heykeli, Philip Guston'un 24.393 milyon dolara satılan Strong Light eseri ve Willem de Kooning'in 12 milyon dolarlık tahmini fiyatını ikiye katlayarak 24.393 milyon dolara satılan Untitled XXXIII tablosu yer aldı.



