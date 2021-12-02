Harry ve Linda Macklowe'un boşanma müzayedesi rekor getirdi

Haberler 02.12.2021 - 10:19
Bundan üç yıl önce boşanan New Yorklu gayrimenkul geliştiricisi Harry Macklowe ve eşi Linda Macklowe yollarını ayırsa da sahip oldukları büyük sanat koleksiyonunu (The Macklowe Collection/ Macklowe Koleksiyonu) paylaşamadı. Hangi eserin kimde kalacağına karar verilemeyince sanat koleksiyonu açık artırmayla satıldı.
Toplam 676 milyon dolar ile sonuçlanan müzayede, Sotheby's tarihindeki en büyük sanat satışı oldu.
The Macklowe Collection'da (Macklowe Koleksiyonu) neler yok ki... Mahkeme Pablo Picasso'dan Andy Warhol'a ve Jackson Pollock'a kadar birçok büyük sanatçının eserlerinden oluşan 65 parçalık koleksiyonun ikilinin üç yıl boyunca orta yolu bulamaması sonucu satışa çıkarılmasına ve gelirin ikiye bölünmesine karar verdi.
65 sanat eserinden oluşan koleksiyonun 35 eserden oluşan ilk bölümü geçtiğimiz günlerde New York'taki Sotheby's Müzayede Evi'nde büyük bir açık artırmayla satıldı.
Soyut eserleriyle ünlü Mark Rothko'nun No.7 isimli eseri yaklaşık 83 milyon dolara alıcı bulurken, Alberto Giacometti'nin Le Nez heykeli yaklaşık 79 milyon dolara satıldı. Müzayedede Jackson Pollock'un Number 17, 1951 isimli tablosu 61 milyon dolar, Cy Twombly'nin Untitled eseri ise 58.863 milyon dolara satıldı.
Müzayede de dikkat çeken eserler arasında Andy Warhol'un Marilyn Monroe'yu resmettiği Nine Marilyns isimli resmi 47.373 milyon dolara alıcı bulurken Warhol'un suikast sonucu hayatını kaybeden eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin eşi Jacqueline Kennedy'i resmettiği Sixteen Jackies eseri yaklaşık 34 milyon dolara satıldı. Müzayedede dikkat çeken diğer eserler arasında 33 milyon doları geçen fiyatıyla Gerhard Richter'in Abstraktes Bild tablosu, Pablo Picasso'nun 26.278 milyon dolara satılan Figure (Project pour un monument a Guillaume Apollinaire) heykeli, Philip Guston'un 24.393 milyon dolara satılan Strong Light eseri ve Willem de Kooning'in 12 milyon dolarlık tahmini fiyatını ikiye katlayarak 24.393 milyon dolara satılan Untitled XXXIII tablosu yer aldı.
Macklowe çiftinin 65 parçalık sanat koleksiyonunun ilk 35 eserinden oluşan Macklowe Koleksiyonu isimli dev açık artırma, toplam 676 milyon ile 277 yıllık Sotheby's Müzayede Evi tarihindeki en büyük sanat satışı olarak kayıtlara geçti.
Sanat koleksiyonundan geriye kalan 30 eserin ise Mayıs 2022'te New York'taki Sotheby's Müzayede Evi'nde gerçekleşecek ikinci bir açık artırmayla satılması planlanıyor.