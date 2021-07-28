Harry’den sonra Prens William da kitap yazıyor

Prens Harry’nin ardından ağabeyi Prens William da kitap yazdığını açıkladı. İşte Kraliyet Ailesi’nin iki gözde isminin projeleri hakkında bilinenler…

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28.07.2021 - 07:07

kitap haline getireceğini ilan etti. Eşi Meghan Markle ile kurdukları Archewell Vakfı aracılığı ile bir açıklama yapan Sussex Dükü, önümüzdeki sene bir otobiyografi çıkaracağını duyurdu.



Birkaç gün önce Prens Harry , hayatını ve kraliyet yaşantısınıhaline getireceğini ilan etti. Eşi Meghan Markle ile kurdukları Archewell Vakfı aracılığı ile bir açıklama yapan Sussex Dükü, önümüzdeki sene bir otobiyografi çıkaracağını duyurdu.

Çocukluğundan itibaren yaşadıklarını kaleme alacağını söyleyen Prens Harry; 1997’de annesi Prenses Diana’yı kaybetmesinden, göz önünde yaşadığı çocukluğuna ve Afganistan’daki askeri yaşantısından Meghan Markle ile tanışmasına ve baba olmasına kadar birçok konuyu ele alacak.







2020’de Kraliyet Ailesi'nden ayrılma kararını da yazması beklenen Prens Harry, “Bunu bir prens olarak doğmuş biri olarak değil ama olduğum insan olarak yazacağım” dedi.





Harry “Bu geçtiğimiz senelerde birçok şapka taktım, hem kelimenin tam anlamıyla hem de mecazi olarak, umudum düşüşlerim ve yükselişlerim, hatalarım ve öğrendiğim dersler ile hikayemi anlatmak. Umuyorum ki geldiğiniz yer ne olursa olsun düşündüğümüzden çok daha ortak noktamız olduğunu göstermek”diye bir açıklama yayınladı.

Harry, “Şu ana kadar hayatımın geldiği noktayı paylaşma şansım olduğu için minnet duyuyorum ve insanların hayatımı tüm gerçekliği ile kendi ağzımdan dinleyecekleri için heyecanlıyım” diye ekledi.

Otobiyografisinden gelirleri Archewell Vakfına bağışlayacağını da açıklayan Prens Harry, Penguin Random House yayın evi ile bir araya gelerek kitabını 2022 yılında satışa sunmayı planlıyor.





Elle’nin haberine göre; Prens Harry’nin haberinden sonra bir açıklama yapan Prens William da bir kitap üzerinde çalıştığını belirtti.

Dünyanın en büyük çevre sorunlarını ve bu sorunların çözümlerini anlatan ‘Earthshot: How to Have Our Planet’ adlı kitabın girişini yazdığını belirten Cambridge Dükü, otobiyografiden farklı bir yol izliyor.

World Wide Fund for Nature (WWF) kurumunun eski Direktörü Colin Butfield ve ödüllü yönetmen Jonnie Hughes tarafından yazılan kitap, The Earthshot Prize’adlı insiyatifin temel kitabı olacak.

Prens William tarafından yaratılan bu ödül, önümüzdeki 10 sene içerisinde dünyanın çevre sorunlarına en iyi çözüm getirenleri ödüllendiriyor. 2021'den 2030'a kadar bu ödül, beş ana hedefi izleyen planları ödüllendirecek: doğayı korumak ve eski haline getirmek, havamızı temizlemek, okyanuslarımızı canlandırmak, atıksız bir dünya inşa etmek ve iklimimizi düzeltmek.





Önümüzdeki sonbahar sezonunda John Murray aracılığı ile satışa sunulacak olan kitap, yazarlar tarafından BBC One için oluşturulan 5 bölümlük bir seri ile birlikte paylaşılacak.