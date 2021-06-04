Hasan Saltık'a veda

Yaklaşık 30 yıldır müzik piyasasında önemli çalışmalara imza atan yapımcı Hasan Saltık bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenazesi Bodrum'dan İstanbul'a getirilen Saltık, Kartal Cemevi'ndeki törenin ardından Küçükyalı Mezarlığı'na defnedilecek.
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Anadolu Ajansı - DHA 04.06.2021 - 12:04
Yaklaşık 30 yıldır müzik piyasasında önemli çalışmalara imza atan yapımcı Hasan Saltık'ın cenazesi Bodrum'dan İstanbul'a geldi.
Cenazeyi teslim almaya gelen Hasan Saltık'ın arkadaşı Behzat Şahin, "Yeri doldurulamayacak insan derler ya Hasan gerçekten yeri doldurulamayacak insan. Sadece kendisine çevresine değil bütün dünyaya katkısı olan, Türkiye'nin kültür elçisi, sanat elçisi, kaybolan müziklerin arkeoloğu, dostum olduğu için söylemiyorum dünyanın en olağanüstü insanlarından biri. Herkes için ölüm zamansızdır ama Hasan'ınki iyice zamansız" dedi.
HASAN SALTIK KİMDİR?
Hasan Saltık, 1964 yılında Tunceli'de doğdu. Saltık, ilköğrenimini Tunceli'de, ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda başladığı obua eğitimini ekonomik yarım bırakarak Suadiye Lisesi'ne devam etti.
Amcasının oğlu Rahmi Saltuk'un plak şirketinde dört yıl çalıştıktan sonra 1992 yılında Kalan Müzik'i kurdu. Unutulmaya yüz tutmuş arşivlik kayıtlarını elinde bulunduran koleksiyonerlerden ve eski müzisyen ailelerinden derlediği etnomüzikolojik çalışmalar için de önem taşıyan eserleri 'Kalan Müzik' etiketi altında yayınladı.
Pomak göçmenlerinden Tahtacı Türkmenleri'ne, Sadettin Kaynak'tan, Münir Nurettin Selçuk'a, Hacı Taşan'dan, Hisarlı Ahmet'e, Hafız Yaşar'dan Muharrem Ertaş'a, Neşet Ertaş'tan Neyzen Tevfik'e, Malatyalı Fahri'den Aşık Veysel'e uzanan bir arşiv malzemesini yayımladı.
Türkiye'nin zengin kültür potansiyelini ortaya çıkarmaya dönük 900'ü aşkın proje gerçekleştirdi. Projeleriyle Anadolu kültür mirasının, uluslararası festivaller yoluyla dünyaya açılmasına, dünyanın en prestijli arşiv ve kütüphanelerinde dinleyicilerle ve akademisyenlerle buluşmasına imkan sağladı.
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