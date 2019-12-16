Hasankeyf'teki 609 yıllık Er- Rızk Camisi'nin ana gövdesi taşındı

Caminin sökülen minaresinin taşlarının, depoda saklandığını kaydeden Kösalı, şöyle konuştu: "Caminin yerleştirilmesinden itibaren de minaresini yine aynı şekilde hasarsız olarak örmeye başlayacağız. Er-Rızık Camisi, 1400'lü yılların başında Eyyübi Meliki Süleyman Bey tarafından yapılmış bir yapıdır. Bu eserimizi diğerlerinden farklı olarak 4 metre 40 santim yukarıya kaldırdık. Daha sonra taşıma platformuna getirdik. Şu anda da 54 tane SPMT aracılığıyla taşıyoruz. Yarından itibaren de halim duvarlarımız var. Halim duvarlarımızı da yarın taşıyarak taşıma işlemlerini tamamlamış olacağız. Hedefimiz çarşamba günü eserlerimizi yeni yerine indirmiş olmak. Son operasyon. Bununla beraber taşıma işlemlerimiz tamamlanmış olacak."

İşte taşınmadan yansıyan diğer kareler...